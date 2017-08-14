Расистское движение в США находится на подъеме
Свидетельством того, что расистское движение в США находится на подъеме, стало побоище в небольшом городке Шарлотсвилл (штат Виргиния), грозящее вызвать цепную реакцию в других южных штатах. Об этом сообщают Известия.
«Свою силу и решимость политические наследники отцов-основателей Конфедеративных Штатов Америки, существовавших с 1861 по 1865 год и объединявших 13 современных американских штатов, продемонстрировали в борьбе за сохранение стоящего в центре города памятника генералу Роберту Эдварду Ли – главнокомандующему армии конфедератов в четырехлетней войне с Севером», – пишет издание.
Для участия в акциях протеста против решения местных властей демонтировать статую полководца, воевавшего за сохранение в Америке рабства, в Шарлотсвилл устремились тысячи сторонников ультраправых взглядов из других штатов. В ночь на субботу расисты провели в городе факельное шествие в лучших традициях Ку-Клукс-Клана.
Затем в городе вспыхнули массовые столкновения «новых конфедератов» с их непримиримыми оппонентами – антифашистами и сторонниками общественного движения афроамериканцев «Жизнь черных имеет значение», которые приехали в Шарлотсвилл для противодействия белым расистам.
Обращаясь ко всем приехавшим в Шарлотсвилл отстаивать свое понимание истории, губернатор Виргинии Терри Маколифф дал понять, что им здесь не рады: «Позор вам. Вы изображаете патриотов, но вы кто угодно, только не патриоты. Наше разнообразие – эта мозаика из иммигрантов, которая делает нас особенными. И мы не позволим никому прийти сюда и ее уничтожить».
Тем не менее ситуация не удалось удержать плод контролем: один из сторонников ультраправых направил свой автомобиль в толпу антифашистов, в результате чего 32-летняя женщина погибла и еще около 20 человек получили ранения.
Совершивший наезд и сбежавший с места событий водитель был вскоре задержан, им оказался 20-летний Джеймс Алекс Филдс-младший. О его ультраправых взглядах никто не знал, и ни одна из радикальных организаций не подтвердила его членство.
В администрации США произошедшее расценили как теракт.
«После столкновений в Шарлотсвилле ситуация в других южных штатах балансирует на грани взрыва. Местные власти не намерены уступать давлению белых националистов и отказываться от демонтажа памятников другим известным деятелям Конфедерации, которых они считают носителями неприемлемой для современной Америки идеологии», – отмечает газета.
Решительно осудили выступления ультраправых и американские политики. Конгрессмен-демократ Кэрол Ши-Портер:
Президент Дональд Трамп:
В отличие от других политиков, обрушившихся с резкой и недвусмысленной критикой на белых расистов, Трамп в своих заявлениях тщательно подбирает слова и ни разу не упомянул ультраправых, которые выступили зачинщикам беспорядков в Виргинии. При этом позднее в его администрации уточнили, что заявление на самом деле включало в себя осуждение «сторонников идеологии превосходства белой расы, членов Ку-Клукс-Клана, неонацистов и всех экстремистских групп».
«Свою силу и решимость политические наследники отцов-основателей Конфедеративных Штатов Америки, существовавших с 1861 по 1865 год и объединявших 13 современных американских штатов, продемонстрировали в борьбе за сохранение стоящего в центре города памятника генералу Роберту Эдварду Ли – главнокомандующему армии конфедератов в четырехлетней войне с Севером», – пишет издание.
Для участия в акциях протеста против решения местных властей демонтировать статую полководца, воевавшего за сохранение в Америке рабства, в Шарлотсвилл устремились тысячи сторонников ультраправых взглядов из других штатов. В ночь на субботу расисты провели в городе факельное шествие в лучших традициях Ку-Клукс-Клана.
Затем в городе вспыхнули массовые столкновения «новых конфедератов» с их непримиримыми оппонентами – антифашистами и сторонниками общественного движения афроамериканцев «Жизнь черных имеет значение», которые приехали в Шарлотсвилл для противодействия белым расистам.
Обращаясь ко всем приехавшим в Шарлотсвилл отстаивать свое понимание истории, губернатор Виргинии Терри Маколифф дал понять, что им здесь не рады: «Позор вам. Вы изображаете патриотов, но вы кто угодно, только не патриоты. Наше разнообразие – эта мозаика из иммигрантов, которая делает нас особенными. И мы не позволим никому прийти сюда и ее уничтожить».
Тем не менее ситуация не удалось удержать плод контролем: один из сторонников ультраправых направил свой автомобиль в толпу антифашистов, в результате чего 32-летняя женщина погибла и еще около 20 человек получили ранения.
Совершивший наезд и сбежавший с места событий водитель был вскоре задержан, им оказался 20-летний Джеймс Алекс Филдс-младший. О его ультраправых взглядах никто не знал, и ни одна из радикальных организаций не подтвердила его членство.
В администрации США произошедшее расценили как теракт.
Терроризм – это применение насилия для внушения ужаса и страха, и, конечно, это был терроризм,заявил помощник президента Герберт Макмастер.
«После столкновений в Шарлотсвилле ситуация в других южных штатах балансирует на грани взрыва. Местные власти не намерены уступать давлению белых националистов и отказываться от демонтажа памятников другим известным деятелям Конфедерации, которых они считают носителями неприемлемой для современной Америки идеологии», – отмечает газета.
Решительно осудили выступления ультраправых и американские политики. Конгрессмен-демократ Кэрол Ши-Портер:
Те трусы, которые сегодня размахивают нацистскими флагами в Виргинии, имеют свободу благодаря поколению моих родителей, сражавшихся с нацистами. Американские патриоты всех рас и вероисповеданий должны объединиться и бросить вызов тем, кто поднимает флаг ненависти и фанатизма.
Президент Дональд Трамп:
Мы все должны объединиться и осудить все, что воплощает ненависть. В Америке нет места насилию. Пойдем вместе как один!
В отличие от других политиков, обрушившихся с резкой и недвусмысленной критикой на белых расистов, Трамп в своих заявлениях тщательно подбирает слова и ни разу не упомянул ультраправых, которые выступили зачинщикам беспорядков в Виргинии. При этом позднее в его администрации уточнили, что заявление на самом деле включало в себя осуждение «сторонников идеологии превосходства белой расы, членов Ку-Клукс-Клана, неонацистов и всех экстремистских групп».
Посмотрите в зеркало и напомните себе, что именно белые американцы позволили вам стать президентом, а не ультралевые,дал совет президенту один из бывших лидеров Ку-Клукс-Клана правый националист Дэвид Дьюк.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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