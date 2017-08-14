Расистское движение в США находится на подъеме

Терроризм – это применение насилия для внушения ужаса и страха, и, конечно, это был терроризм,

Те трусы, которые сегодня размахивают нацистскими флагами в Виргинии, имеют свободу благодаря поколению моих родителей, сражавшихся с нацистами. Американские патриоты всех рас и вероисповеданий должны объединиться и бросить вызов тем, кто поднимает флаг ненависти и фанатизма.

Мы все должны объединиться и осудить все, что воплощает ненависть. В Америке нет места насилию. Пойдем вместе как один!

Посмотрите в зеркало и напомните себе, что именно белые американцы позволили вам стать президентом, а не ультралевые,