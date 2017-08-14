Пентагон: пока США намерены решать корейский вопрос дипломатией
Согласно информации ТАСС, интернет-газета The Wall Street Journal сообщает о заявлении председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда о имеющейся у Вашингтона возможности разрешить корейский вопрос военным путем, но намерении на текущем этапе оказывать влияние на ситуацию дипломатическими методами.
- заявил он в ходе визита на американскую военную базу Осан в Южной Корее.
В течение прошедшей недели Вашингтон и Пхеньян неоднократно обменивались угрозами. Если Трамп обещал ответить на провокации КНДР "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал", то в Северной Корее заявляли о возможности нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам. Все эти высказывания проходили на фоне введения Совбезом ООН новых санкций против КНДР, которые в Пхеньяне обозначили в качестве «террористического акта».
Я обязан гарантировать, что президент располагает реальными возможностями в военной сфере на случай, если завершится неудачей наша кампания, предполагающая оказание давления дипломатическим и экономическим путем.
- заявил он в ходе визита на американскую военную базу Осан в Южной Корее.
Хотя мы разрабатываем эти варианты, мы принимаем во внимание то, какими будут последствия, если мы их применим. В связи с этим для нас становится еще более важной задача сделать все возможное, чтобы помочь госсекретарю Тиллерсону на выбранном им направлении.
В течение прошедшей недели Вашингтон и Пхеньян неоднократно обменивались угрозами. Если Трамп обещал ответить на провокации КНДР "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал", то в Северной Корее заявляли о возможности нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам. Все эти высказывания проходили на фоне введения Совбезом ООН новых санкций против КНДР, которые в Пхеньяне обозначили в качестве «террористического акта».
Использованы фотографии: AFP/East News
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