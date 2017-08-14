Пентагон: пока США намерены решать корейский вопрос дипломатией

Я обязан гарантировать, что президент располагает реальными возможностями в военной сфере на случай, если завершится неудачей наша кампания, предполагающая оказание давления дипломатическим и экономическим путем.

Хотя мы разрабатываем эти варианты, мы принимаем во внимание то, какими будут последствия, если мы их применим. В связи с этим для нас становится еще более важной задача сделать все возможное, чтобы помочь госсекретарю Тиллерсону на выбранном им направлении.