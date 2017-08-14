11:13 14 августа

Пентагон: пока США намерены решать корейский вопрос дипломатией

Согласно информации ТАСС, интернет-газета The Wall Street Journal сообщает о заявлении председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда о имеющейся у Вашингтона возможности разрешить корейский вопрос военным путем, но намерении на текущем этапе оказывать влияние на ситуацию дипломатическими методами.

Я обязан гарантировать, что президент располагает реальными возможностями в военной сфере на случай, если завершится неудачей наша кампания, предполагающая оказание давления дипломатическим и экономическим путем.

- заявил он в ходе визита на американскую военную базу Осан в Южной Корее.




Хотя мы разрабатываем эти варианты, мы принимаем во внимание то, какими будут последствия, если мы их применим. В связи с этим для нас становится еще более важной задача сделать все возможное, чтобы помочь госсекретарю Тиллерсону на выбранном им направлении.




В течение прошедшей недели Вашингтон и Пхеньян неоднократно обменивались угрозами. Если Трамп обещал ответить на провокации КНДР "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал", то в Северной Корее заявляли о возможности нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам. Все эти высказывания проходили на фоне введения Совбезом ООН новых санкций против КНДР, которые в Пхеньяне обозначили в качестве «террористического акта».

Использованы фотографии: AFP/East News
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Комментарии 24

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  1. Тралл Сегодня, 09:10
    Американцы решили пока не начинать военных действий против ядерной державы. Какая хладнокровная выдержка smile
    Тралл
    1. Зяблицев Сегодня, 09:13
      Сам себя процитирую! laughing "Трампу не хватает политического опыта, но он не ду...к! Начинать войну, когда в ее успехе нет никакой уверенности в условиях жесткого противостояния с Конгрессом и низким рейтингом доверия со стороны населения - самоубийство! А блеф в политики и дипломатии играет первостатейную роль - это краеугольный камень...Единственное, что зашкаливающее самомнение об собственной исключительности может перечеркнут все что я написал выше и американцы начнут свою излюбленную игру в демократию с помощью Томогавков..."
      Зяблицев
      1. Стропорез Сегодня, 09:15
        Цитата: Зяблицев
        Сам себя процитирую! laughing

        А вот и ОН-ЖИВОЙ КЛАССИК!!! laughing
        Стропорез
        1. Зяблицев Сегодня, 09:17
          И не говорите.... laughing , но не будем флудить, а то у меня и так замечаний уже выше крыши!
          Зяблицев
    2. лысова Сегодня, 09:39
      Маленькая страна , но гордвая и не важна её политика , а штаты как обычно - писуны- всегда за чужой счёт. ПОЗОР!!!.
      лысова
    3. Маз Сегодня, 09:47
      Никто и не сомневался, гуам не Хиросима.
      Маз
    4. Ныробский Сегодня, 10:40
      Цитата: Тралл
      Американцы решили пока не начинать военных действий против ядерной державы. Какая хладнокровная выдержка

      Не выдержка, а объективное понимание того, что есть очень большой шанс обгадиться в войне с этой маленькой страной laughing Матрасы всегда прикидывают два варианта - приемлемый ущерб, и ущерб неприемлемый. В случае с С.Кореей они получат вариант второй, когда в течение двух-трёх дней, они могут потерять личного состава в десять раз больше, чем за все свои военные авантюры последних лет. В одной Ю.Корее около 30 тыс.американских солдат. Если ракета не долетит до Гуама, то до соседей она дотянется по любому. Они её на плечах перетащат и взорвут с помощью молотка. Тем более, что за последнюю неделю в добровольцы против США вступило более 3 млн. корейцев.
      Ныробский
      1. Тралл Сегодня, 10:59
        Объективный взгляд не мешает США спекулировать на гипотетической возможности применения силы против КНДР, обладающей ядерным оружием. Подобные заявления не выдерживают обычной логики. Корейцы постоянно совершенствуют свои ядерные боеголовки и средства их доставки. И, если у американцев нет сейчас готовности для вторжения или дистанционных атак КНДР из-за боязни ответки, то в дальнейшем шансов противопоставить что-то Ыну будет еще меньше.
        Так что, это "пока" - обычный блеф и читается, как "никогда".
        Тралл
  2. krops777 Сегодня, 09:11
    Пентагон: пока США намерены решать корейский вопрос дипломатией


    Ну так оно же не железное, разозлить двух восточных "партнеров", да и КНДР сюрприз преподнести может.
    krops777
  3. pvv113 Сегодня, 09:15
    Надо отдать должное северокорейцам - притушили огонь и ярость англосаксов. "Отважные" американцы поумерили свой пыл laughing
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 09:20
      пока США намерены решать корейский вопрос дипломатией

      А как долго продлится это "пока"? Пока матрасные воротилы от ВПК не решат что пора? Или пока не получат по сусалам?
      Джедай
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 09:23
        В любом случае троллинг от КНДР продолжится, только СШАнцы притихнут, корейцы сразу же пуск ракеты.
        DIVAN SOLDIER
      2. pvv113 Сегодня, 09:24
        Мне кажется, что США в растерянности, они не знают, чего можно ожидать от КНДР. А воевать с опасным противником американцы никогда не начинали. В лучшем случае присоединялись в союзники к побеждающей стороне, как это было во Вторую мировую wink
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 09:29
          Согласен с Вами - США воюет только с вооружёнными копьями папуасами, и то - только при десятикратном численном превосходстве. А обычно они и вовсе предпочитают чужими руками жар загребать. hi
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 09:32
            Этого у них не отнять, для таких целей штаты и держат свору НАТО
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 09:41
              Не просто держат, а ещё и в качестве "дойной коровы" используют. yes
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 09:44
                Не смею возражать - все правильно hi
                pvv113
                1. Джедай Сегодня, 09:48
                  Как сказал бы комментатор о пленуме ЦК КПСС : "Редкое единодушие в рядах выступающих!". lol
                  Джедай
                  1. pvv113 Сегодня, 09:56
                    И бурные аплодисменты, переходящие в овации laughing
                    pvv113
    2. BecmepH Сегодня, 10:13
      Цитата: pvv113
      Надо отдать должное северокорейцам - притушили огонь и ярость англосаксов. "Отважные" американцы поумерили свой пыл laughing

      Нам бы так...
      BecmepH
      1. pvv113 Сегодня, 10:38
        Мы, к сожалению, слишком зациклены на дипломатических церемониях
        pvv113
  4. iliitchitch Сегодня, 09:18
    Этот бэд бой не токо по гуаму присобачить в состоянии . По попкам полосатым драгоценным . Вот и думай теперря , голова американгская .
    Впрочем , пусть у Изи она болит . wassat
    iliitchitch
  5. Препона Сегодня, 09:30
    Такой источник напряжения в регионе США самим нужен по самые помидоры, ни в жисть не откажутся .
    Препона
  6. Alexey-74 Сегодня, 09:58
    Эта война (не дай Бог конечно), для США будет кошмаром....КНДР гарантированно нанесет удары своими ракетами( их качество конечно дело второе), а вот сможет ли их перехватить их системы ПРО -вопрос, даже в Пентагоне этого не гарантируют. А если дело дойдет до наземной операции - это будет такой замес!!!! Вряд ли янки пойдут на это, ведь можно подмочить свою репутацию конкретно.
    Alexey-74
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