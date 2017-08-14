Ситуация в Сирии
Российские ВКС уничтожили 25 террористов и несколько машин ИГ (группировка запрещена в РФ) в Дейр эз-Зоре, более 70 бойцов SDF убито террористами в Хасаке, боевики подорвали штаб САА в Дамаске, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Бойцы Сирийской арабской армии (САА) попали в засаду боевиков «Файлак ар-Рахман» в районе Айн-Тарма (Дамаск). По данным Masar Press Agency в столкновении было убито около 20 бойцов армии Башара Асада. Кроме того, появилась информация о подрыве боевиками штаба САА: под зданием был сделан подкоп, после чего заложена бомба. В момент, когда сирийские военнослужащие находились внутри, боевики активировали взрывное устройство. Все солдаты сирийской армии, находившиеся в здании, погибли.
В результате эффективных действий ВКС России в районе пересечения административных границ провинций Ракка, Дейр эз-Зор и Хомс, ликвидировано, по меньшей мере, 25 террористов ИГ. В течение всего дня ВКС России совместно с сирийскими ВВС продолжили точечные обстрелы позиций боевиков ИГ на территории провинции Дейр эз-Зор.
Демократические силы Сирии (SDF) захватили комплекс зданий в городе Ракка, ранее принадлежавших органам государственной безопасности. Бойцы курдского ополчения ликвидировали девять террористов ИГИЛ, а также захватили оружие и боеприпасы ИГ.
Террористы ИГ атаковали позиции курдов к югу от города Аш-Шаддади (провинция Хасака). В результате столкновений курдская сторона потеряла более 70 бойцов убитыми и 18 ранеными.
Бойцы Сирийской арабской армии (САА) попали в засаду боевиков «Файлак ар-Рахман» в районе Айн-Тарма (Дамаск). По данным Masar Press Agency в столкновении было убито около 20 бойцов армии Башара Асада. Кроме того, появилась информация о подрыве боевиками штаба САА: под зданием был сделан подкоп, после чего заложена бомба. В момент, когда сирийские военнослужащие находились внутри, боевики активировали взрывное устройство. Все солдаты сирийской армии, находившиеся в здании, погибли.
В результате эффективных действий ВКС России в районе пересечения административных границ провинций Ракка, Дейр эз-Зор и Хомс, ликвидировано, по меньшей мере, 25 террористов ИГ. В течение всего дня ВКС России совместно с сирийскими ВВС продолжили точечные обстрелы позиций боевиков ИГ на территории провинции Дейр эз-Зор.
Демократические силы Сирии (SDF) захватили комплекс зданий в городе Ракка, ранее принадлежавших органам государственной безопасности. Бойцы курдского ополчения ликвидировали девять террористов ИГИЛ, а также захватили оружие и боеприпасы ИГ.
Террористы ИГ атаковали позиции курдов к югу от города Аш-Шаддади (провинция Хасака). В результате столкновений курдская сторона потеряла более 70 бойцов убитыми и 18 ранеными.
Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти