11:14 14 августа

Ситуация в Сирии

Российские ВКС уничтожили 25 террористов и несколько машин ИГ (группировка запрещена в РФ) в Дейр эз-Зоре, более 70 бойцов SDF убито террористами в Хасаке, боевики подорвали штаб САА в Дамаске, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Бойцы Сирийской арабской армии (САА) попали в засаду боевиков «Файлак ар-Рахман» в районе Айн-Тарма (Дамаск). По данным Masar Press Agency в столкновении было убито около 20 бойцов армии Башара Асада. Кроме того, появилась информация о подрыве боевиками штаба САА: под зданием был сделан подкоп, после чего заложена бомба. В момент, когда сирийские военнослужащие находились внутри, боевики активировали взрывное устройство. Все солдаты сирийской армии, находившиеся в здании, погибли.


В результате эффективных действий ВКС России в районе пересечения административных границ провинций Ракка, Дейр эз-Зор и Хомс, ликвидировано, по меньшей мере, 25 террористов ИГ. В течение всего дня ВКС России совместно с сирийскими ВВС продолжили точечные обстрелы позиций боевиков ИГ на территории провинции Дейр эз-Зор.

Демократические силы Сирии (SDF) захватили комплекс зданий в городе Ракка, ранее принадлежавших органам государственной безопасности. Бойцы курдского ополчения ликвидировали девять террористов ИГИЛ, а также захватили оружие и боеприпасы ИГ.

Террористы ИГ атаковали позиции курдов к югу от города Аш-Шаддади (провинция Хасака). В результате столкновений курдская сторона потеряла более 70 бойцов убитыми и 18 ранеными.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Комментарии 6

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  1. УАЗ 452 Сегодня, 10:27
    Одним словом, продолжается планомерный процесс приведения численности населения к возможностям ареала его обитания. Напомню: население Сирии за 30-40 лет увеличилось в три раза - с 8 до почти 25 миллионов человек. И это в стране, где большая часть территории представляет собой пустыню, а на остальных территориях почвы сильно истощены несколькими тысячелетиями интенсивного земледелия. Ну а производить что-то (с учётом резко подешевевшей нефти, с доходов от продажи которой столько лишних ртов содержать уже не получится), на что можно закупать такое количество продовольствия - это не про арабов.
    Так что достижение прочного мира в Сирии в ближайшие годы, остановка массового взаимного кровопускания - абсолютная утопия.
    УАЗ 452
    1. Logall Сегодня, 10:36
      Где действуют ВКС РФ всё планомерно налаживается, где САА в одиночку–''попа''! Может пора и самим как-то думать? Чем командиры САА занимаются?
      Logall
  2. Tusv Сегодня, 10:30
    Что тут сказать. Сухну захватили. Дальше деблокирование Дер Зора и прювет Американцам в этой шахматной партии
    Tusv
    1. Logall Сегодня, 10:40
      Больше игру в покер напоминает. Причём краплёнными!
      Нет ничего приятнее, чем обыграть шулера!!!
      Logall
      1. Tusv Сегодня, 10:49
        Цитата: Logall
        Нет ничего приятнее, чем обыграть шулера!!!

        Э Брат. Американцев обыграть это не хухер махер. СДФ освободили от ИГо одну пятую Сирии. Если Асада не подстегнуть, то Сирия будет до Евфрата
        Tusv
        1. Logall Сегодня, 11:03
          Так там ещё Израиль с Ан-нусрой воду мутят. Война по всем фронтам...
          Logall
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