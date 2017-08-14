11:14 14 августа

На Дальнем Востоке стартовали учения войсковой ПВО

Масштабный полевой выход подразделений войсковой противовоздушной обороны (ПВО) мотострелковых бригад стартовал в Восточном военном округе, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ВВО.

На Дальнем Востоке стартовали учения войсковой ПВО


Согласно информации, «в учениях задействованы части, дислоцированные в Забайкальском и Хабаровском краях, Республике Бурятия, Амурской и Сахалинской областях».


Более двух тысяч военнослужащих и около 500 единиц боевой и специальной техники задействованы в комплексных тактико-специальных занятиях на 10 полигонах округа,
говорится в релизе.

Сообщается, что в ходе тренировок военнослужащие отработают «отражение массированных авиационных ударов условного противника, проведут ряд тактических учений с боевой стрельбой, в частности, расчеты ЗРК "Стрела-10", "Оса" и ЗСУ "Шилка" уничтожат воздушные цели, имитирующие вертолеты и беспилотные аппараты условного противника, летящие на различных высотах и скоростях».

Использованы фотографии: http://pvo.guns.ru
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Комментарии 8

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  1. pvv113 Сегодня, 10:53
    Что-то вдруг вспомнилось, что когда Чубайс был главным электриком страны, он за долги отключил от снабжения электроэнергией ПВО Дальнего Востока, фактически оголив наши восточные рубежи. И до сих пор ворюга на свободе
    pvv113
    1. К0щей Сегодня, 11:00
      Цитата: pvv113
      И до сих пор ворюга на свободе

      причем не просто "на свободе". вчера про Собчака по России смотрел - тоже самое, что и Чубайс, и ЕБН. рыжий - один из последних из старой кодлы.
      К0щей
      1. pvv113 Сегодня, 11:10
        В Сколково уже несколько раз фиксировали растраты, но почему-то Чубайса пока не привлекли, а только людей из его окружения
        pvv113
    2. Tusv Сегодня, 11:02
      Цитата: pvv113
      он за долги отключил от снабжения электроэнергией ПВО Дальнего Востока, фактически оголив наши восточные рубежи. И д

      Полувоенные работают, исключительно на своем липестричестве. Оголить не так уж просто. Разве, что поставки соляры прекратить, да и то запасов на два месяца по уставу
      Tusv
      1. pvv113 Сегодня, 11:11
        По-моему тогда за счет аварийных электростанций и поддерживали боеготовность
        pvv113
    3. iliitchitch Сегодня, 11:10
      Цитата: pvv113
      И до сих пор ворюга на свободе


      Да УЖ , чУдная страна у нас ... Может , оно и правильно ? Всех скотов не пересажаешь же в 1 сек . Медленно и печально ... С оттягом ...
      Ни одна сволочь историческая не померла смертью , достойной её . Вот только внуки-правнуки их . И чего только не случалось , да . Бог , он не Тимошка .
      iliitchitch
  2. Дипломат-x Сегодня, 11:03
    Цитата: pvv113
    Что-то вдруг вспомнилось, что когда Чубайс был главным электриком страны, он за долги отключил от снабжения электроэнергией ПВО Дальнего Востока, фактически оголив наши восточные рубежи. И до сих пор ворюга на свободе


    Здравствуйте, ссылочку для ознакомления можно? Кириенко, Чубайс с одной обоймы.
    Про отключение ПВО можно ссылки?
    Дипломат-x
    1. pvv113 Сегодня, 11:07
      Это было в 90-е годы, тогда в газетах печатали
      pvv113
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