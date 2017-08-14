На Дальнем Востоке стартовали учения войсковой ПВО

Более двух тысяч военнослужащих и около 500 единиц боевой и специальной техники задействованы в комплексных тактико-специальных занятиях на 10 полигонах округа,

Масштабный полевой выход подразделений войсковой противовоздушной обороны (ПВО) мотострелковых бригад стартовал в Восточном военном округе, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ВВО.Согласно информации, «в учениях задействованы части, дислоцированные в Забайкальском и Хабаровском краях, Республике Бурятия, Амурской и Сахалинской областях».говорится в релизе.Сообщается, что в ходе тренировок военнослужащие отработают «отражение массированных авиационных ударов условного противника, проведут ряд тактических учений с боевой стрельбой, в частности, расчеты ЗРК "Стрела-10", "Оса" и ЗСУ "Шилка" уничтожат воздушные цели, имитирующие вертолеты и беспилотные аппараты условного противника, летящие на различных высотах и скоростях».