15:08 14 августа

В СК РФ возбуждены ещё 3 дела против украинских силовиков

Следственный комитет РФ возбудил еще 3 уголовных дела по фактам применения в Донбассе «запрещенных средств и методов ведения войны», сообщает Взгляд со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В СК РФ возбуждены ещё 3 дела против украинских силовиков


Возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны),
говорится в релизе.


По данным следствия, «8 июля, 3 и 4 августа украинские военнослужащие произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданским объектам в поселке Старомихайловка Донецкой области, городе Первомайске Луганской области и Петровском районе города Донецка».

В результате обстрелов четверо гражданских лиц получили ранения, разрушено несколько жилых домов.

В настоящее время следователи устанавливают должностных лиц силовых структур Украины, причастных к указанным преступлениям.

Использованы фотографии: NurPhoto/www.eastnews.ru
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Комментарии 7

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  1. Zibelew Сегодня, 13:32
    Возбудил, но кончить не сможет. К примеру украинец Александр Чернов из Енакиево был обычным врачом реаниматологом, пока не рассказал в телевизионном эфире, как добивал раненых ополченцев на Донбассе. 22 июня 2016 года Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела на врача-убийцу по ст. 356 Уголовного кодекса (подстрекательство к применению запрещенных средств и методов ведения войны). Впоследствии этот персонаж появился на улицах Петербурга накануне дня ВМФ. Фотографии Чернов опубликовал в своем Твиттере, хвастался этим.
    Zibelew
    1. Подрезчик Сегодня, 13:46
      Тагирьян hi , так как он вьехал на территорию России? Погранцы же должны фиксировать, есть же база данных и т.д.! Или следаки забыли внести разыскиваемого? request
      Подрезчик
      1. Zibelew Сегодня, 13:58
        Александр hi Бардак, одним словом. Печатных слов нет.
        Zibelew
        1. Подрезчик Сегодня, 14:01
          Да-а-а, непорядок! Так же может любая шваль пробраться оттуда... sad
          Подрезчик
          1. Logall Сегодня, 14:24
            Так продолжается и будет, пока фигурантов тайно доставлять не начнут. Вынесли заочный орест, раз и он уже здесь. Тогда и судов наших бояться будут...
            Logall
    2. pvv113 Сегодня, 15:02
      Меня это тоже возмутило. Его должны были посадить сразу после пересечения границы. То ли погранцы с таможней сплоховали, то ли паспортные данные сменил
      pvv113
  2. А1845 Сегодня, 14:45
    Учиться у Моссада надо..
    они дел не заводят, так все решают hi
    А1845
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