В СК РФ возбуждены ещё 3 дела против украинских силовиков
Следственный комитет РФ возбудил еще 3 уголовных дела по фактам применения в Донбассе «запрещенных средств и методов ведения войны», сообщает Взгляд со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным следствия, «8 июля, 3 и 4 августа украинские военнослужащие произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданским объектам в поселке Старомихайловка Донецкой области, городе Первомайске Луганской области и Петровском районе города Донецка».
В результате обстрелов четверо гражданских лиц получили ранения, разрушено несколько жилых домов.
В настоящее время следователи устанавливают должностных лиц силовых структур Украины, причастных к указанным преступлениям.
Возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны),говорится в релизе.
По данным следствия, «8 июля, 3 и 4 августа украинские военнослужащие произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданским объектам в поселке Старомихайловка Донецкой области, городе Первомайске Луганской области и Петровском районе города Донецка».
В результате обстрелов четверо гражданских лиц получили ранения, разрушено несколько жилых домов.
В настоящее время следователи устанавливают должностных лиц силовых структур Украины, причастных к указанным преступлениям.
Использованы фотографии: NurPhoto/www.eastnews.ru
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