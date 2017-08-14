СМИ: Британская королева собралась отречься от престола
Британское издание The Mirror выходит с материалом, в котором утверждается, что королева Британии Елизавета II собирается отречься от престола. The Mirror, а также Daily Mail пишут о том, что королева якобы намеревается передать престол своему сыну принцу Уэльскому Чарльзу. При этом ссылка идёт на некого неофициального представителя Букингемского дворца, с которым не так давно на эту тему говорила Елизавета II.
В статье британского издания тем временем конкретизируется, что Её величество собирается сложить с себя полномочия вовсе не со дня на день. Если верить сообщению «неофициального представителя», то Елизавета II собирается совершить акт отречения от престола в пользу принца Чарльза в день своего 95-летия.
Напомним, что сейчас английской королеве 91 год. И судя по заявлениям о готовности передать трон и королевские полномочия не ранее чем через 4 года, можно говорить о настоящем оптимизме действующей британской королевы.
Напомним, что на британский престол Елизавета II взошла в далёком 1953 году. Чарльз появился на свет в ноябре 1948 года. Если королеве будет 95 лет, то принцу Уэльскому на тот момент исполнится 72 года.
В статье британского издания тем временем конкретизируется, что Её величество собирается сложить с себя полномочия вовсе не со дня на день. Если верить сообщению «неофициального представителя», то Елизавета II собирается совершить акт отречения от престола в пользу принца Чарльза в день своего 95-летия.
Напомним, что сейчас английской королеве 91 год. И судя по заявлениям о готовности передать трон и королевские полномочия не ранее чем через 4 года, можно говорить о настоящем оптимизме действующей британской королевы.
Напомним, что на британский престол Елизавета II взошла в далёком 1953 году. Чарльз появился на свет в ноябре 1948 года. Если королеве будет 95 лет, то принцу Уэльскому на тот момент исполнится 72 года.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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