15:08 14 августа

СМИ: Британская королева собралась отречься от престола

Британское издание The Mirror выходит с материалом, в котором утверждается, что королева Британии Елизавета II собирается отречься от престола. The Mirror, а также Daily Mail пишут о том, что королева якобы намеревается передать престол своему сыну принцу Уэльскому Чарльзу. При этом ссылка идёт на некого неофициального представителя Букингемского дворца, с которым не так давно на эту тему говорила Елизавета II.

В статье британского издания тем временем конкретизируется, что Её величество собирается сложить с себя полномочия вовсе не со дня на день. Если верить сообщению «неофициального представителя», то Елизавета II собирается совершить акт отречения от престола в пользу принца Чарльза в день своего 95-летия.

Напомним, что сейчас английской королеве 91 год. И судя по заявлениям о готовности передать трон и королевские полномочия не ранее чем через 4 года, можно говорить о настоящем оптимизме действующей британской королевы.


СМИ: Британская королева собралась отречься от престола


Напомним, что на британский престол Елизавета II взошла в далёком 1953 году. Чарльз появился на свет в ноябре 1948 года. Если королеве будет 95 лет, то принцу Уэльскому на тот момент исполнится 72 года.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. xetai9977 Сегодня, 14:40
    Уж лучше бы ей оставить трон внуку. Чарльз и так уже немолодой . А принц Уильям и его семья пользуются популярностью.
    xetai9977
    1. Dimontius Сегодня, 14:41
      Самый невезучий принц на свете laughing
      Dimontius
      1. НасРать Сегодня, 14:45
        "Я устала, я ухожу!"
        "Берегите Британию!"

        wassat

        Елизавета-центр будет построен?
        НасРать
        1. Zibelew Сегодня, 14:57
          Если Вас мучают мысли о неудавшейся карьере, вспомните, что принц Чарльз ждет корону 64 года.
          Zibelew
        2. pvv113 Сегодня, 15:08
          Цитата: НасРать
          Елизавета-центр будет построен?

          А она что - тоже бухАет? belay
          pvv113
      2. dauria Сегодня, 14:48
        Самый невезучий принц на свете


        Да все принцы невезучие. Ни гульнуть, ни баб случайных, ни пьянок с незнакомыми, ни по морде ни дать и ни получить самому. Ни вытрезвителей, ни службы рядовым СА. Ну и житуха. Удавился бы с тоски.
        dauria
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:56
          Цитата: dauria
          Напомним, что сейчас английской королеве 91 год. И судя по заявлениям о готовности передать трон и королевские полномочия не ранее чем через 4 года, можно говорить о настоящем оптимизме действующей британской королевы.

          Ну, к 95 годам(если не раньше laughing ) королева уже забудет, что хотела отдать трон! yes
          СРЦ П-15
    2. IvanTheTerrible Сегодня, 14:45
      Английским королям по имени Charles не везет. Карлу I отрубили голову, а Карла II отравили.
      IvanTheTerrible
    3. SCHMEL Сегодня, 15:07
      Уж лучше бы ей оставить трон внуку. Чарльз и так уже немолодой

      Лучше правнуку, дольше править будет tongue
      SCHMEL
    4. dzvero Сегодня, 15:07
      Ага, а потом Чарльз поднимет бучу и здравствуй новая тридцатилетняя война полосатой и в крапинку розов... smile
      dzvero
  2. А1845 Сегодня, 14:43
    Охота людям заниматься этой клоунадой..
    А1845
    1. IvanTheTerrible Сегодня, 14:47
      ЛЮДИ не занимаются клоунадой. ЛЮДИ РАБОТАЮТ.
      IvanTheTerrible
  3. изя топ Сегодня, 14:48
    не могу поверить,что букенгемская старуха перестанет гадить no
    изя топ
  4. Tusv Сегодня, 14:51
    Великобритания может гордится своей королевой. Ум честь и чистота нашей эпохи уходит. Принц Чарлз как то не то
    Tusv
    1. dauria Сегодня, 15:04
      Ум честь и чистота нашей эпохи уходит.


      Угу, и все разом забыли про дружбу семейки с нациками от фюрера. Лицемеры ещё те.
      dauria
  5. Фракийский воин Сегодня, 14:52
    Кому нужна еще бабуля-королева, ведущая религия на острове все равно скоро станет ислам.
    Фракийский воин
    1. Tusv Сегодня, 15:05
      Цитата: Фракийский вомн
      Кому нужна еще бабуля-королева,

      Великая женщина. Настоящая ЕЁ Величиство hi
      Tusv
  6. Горный стрелок Сегодня, 15:00
    Вот ведь долгожители! Прям аж завидно...
    Горный стрелок
  7. Flinky Сегодня, 15:05
    От смены упырей во власти сумма не меняется.
    Flinky
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