15:08 14 августа

"Аль-Каида" выразила соболезнования в связи с расстрелом представителей "Белых касок"

Находит подтверждение информация о том, что в сирийской провинции Идлиб на днях было совершено нападение на представителей организации «Белые каски». Это та самая организация, которая контактировала с боевиками «Джебхат ан-Нусры» (* террористическая организация, запрещённая в России) и всякий раз оказывалась с видеокамерой там, где якобы сирийские военные «применяли химическое оружие».

Пресс-служба «Белых касок» подтверждает данные о нападении на сотрудников структуры со стороны неизвестных. Инцидент произошёл в городе Сармин (провинция Идлиб). В результате нападения были убиты семеро «активистов».

Обращает на себя внимание, что город Сармин находится под полным контролем сирийского крыла террористической группировки «Аль-Каида» (*запрещена в РФ). А ещё именно боевики «Аль-Каиды» (*) выразили соболезнования представителям «Белых касок», заявив, что «возмущены беспощадным убийством и надеются, что преступники будут найдены».


Настоящий театр абсурда, когда одни террористы выражают возмущение по поводу расстрела других террористов. Хотя, почему "других", если "БК" - фактически пропагандистской филиал "Аль-Каиды".

Сейчас по контролируемым боевиками районам Сирии распространяется акция «Спасите Белые каски». При этом не уточняется, от кого конкретно их надо спасать? Если только от самих себя, учитывая, что в группировке давно началась активная борьба за финансовые потоки.

Внимание! Видео 18+

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 3

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  1. Тралл Сегодня, 14:58
    Новости из Идлибского зоопарка не дают скучать.

    Убыты выстрелами в голову. Не убегали, следов борьбы нет. Однозначно, жертвы знали убийц. Пропала часть оборудования.
    Не то засняли?
    Тралл
  2. НЕКСУС Сегодня, 15:02
    Чем больше замочат,тем лучше.
    НЕКСУС
  3. ПРАВОкатор Сегодня, 15:02
    Оператор молодец!Качественно снял,ни одного лица не показал,кроме жмуриков......А жаль
    ПРАВОкатор
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