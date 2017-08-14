"Аль-Каида" выразила соболезнования в связи с расстрелом представителей "Белых касок"

Находит подтверждение информация о том, что в сирийской провинции Идлиб на днях было совершено нападение на представителей организации «Белые каски». Это та самая организация, которая контактировала с боевиками «Джебхат ан-Нусры» (* террористическая организация, запрещённая в России) и всякий раз оказывалась с видеокамерой там, где якобы сирийские военные «применяли химическое оружие».Пресс-служба «Белых касок» подтверждает данные о нападении на сотрудников структуры со стороны неизвестных. Инцидент произошёл в городе Сармин (провинция Идлиб). В результате нападения были убиты семеро «активистов».Обращает на себя внимание, что город Сармин находится под полным контролем сирийского крыла террористической группировки «Аль-Каида» (*запрещена в РФ). А ещё именно боевики «Аль-Каиды» (*) выразили соболезнования представителям «Белых касок», заявив, что «возмущены беспощадным убийством и надеются, что преступники будут найдены».Настоящий театр абсурда, когда одни террористы выражают возмущение по поводу расстрела других террористов. Хотя, почему "других", если "БК" - фактически пропагандистской филиал "Аль-Каиды".Сейчас по контролируемым боевиками районам Сирии распространяется акция «Спасите Белые каски». При этом не уточняется, от кого конкретно их надо спасать? Если только от самих себя, учитывая, что в группировке давно началась активная борьба за финансовые потоки.Внимание! Видео 18+