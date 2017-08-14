Гендиректор: изделия КТРВ показали высокую эффективность в Сирии

Не буду вдаваться в детали, скажу лишь, что мы довольны тем, как наши изделия показали себя в Сирии,

Реальные боевые действия, это, наверное, тот критерий, по которому судят об эффективности оружия. Можно многое говорить об изделиях, показывать их на стендах со всеми техническими характеристиками. Но когда есть практическое применение оружия, и мы знаем реальный результат, то именно это и является тем зеркалом, в которое мы должны смотреться и видеть, в том ли направлении идем,

Детализировать те характеристики, которые уже названы в СМИ, я по известным причинам не могу. Изделие это уникальное. По таким параметрам, как дальность, стоимость, эффективность, думаю, никто пока рядом не стоял,