Гендиректор: изделия КТРВ показали высокую эффективность в Сирии
В корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) удовлетворены тем, как разрабатываемое и производимое ими ракетно-бомбовое вооружение показало себя в Сирии при нанесении ударов по террористам, передает Интерфакс-АВН заявление гендиректора компании Бориса Обносова.
Он отметил, что «Минобороны регулярно предоставляет через интернет и телеканалы видеоинформацию о нанесении ракетно-бомбовых ударов по объектам террористической организации ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) которая, как говорится, не требует комментариев».
Комментируя недавно показанный по ТВ сюжет о боевом применении в Сирии новейшей российской стратегической крылатой ракеты воздушного базирования Х-101, он отметил, что это изделие по своим характеристикам превосходит все зарубежные аналоги.
Самое главное, добавил он, «есть хорошая перспектива в дальнейшем существенно улучшить летно-технические и боевые характеристики этой ракеты».
Не буду вдаваться в детали, скажу лишь, что мы довольны тем, как наши изделия показали себя в Сирии,сказал Обносов агентству.
Он отметил, что «Минобороны регулярно предоставляет через интернет и телеканалы видеоинформацию о нанесении ракетно-бомбовых ударов по объектам террористической организации ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) которая, как говорится, не требует комментариев».
Реальные боевые действия, это, наверное, тот критерий, по которому судят об эффективности оружия. Можно многое говорить об изделиях, показывать их на стендах со всеми техническими характеристиками. Но когда есть практическое применение оружия, и мы знаем реальный результат, то именно это и является тем зеркалом, в которое мы должны смотреться и видеть, в том ли направлении идем,сказал гендиректор.
Комментируя недавно показанный по ТВ сюжет о боевом применении в Сирии новейшей российской стратегической крылатой ракеты воздушного базирования Х-101, он отметил, что это изделие по своим характеристикам превосходит все зарубежные аналоги.
Детализировать те характеристики, которые уже названы в СМИ, я по известным причинам не могу. Изделие это уникальное. По таким параметрам, как дальность, стоимость, эффективность, думаю, никто пока рядом не стоял,сказал Обносов.
Самое главное, добавил он, «есть хорошая перспектива в дальнейшем существенно улучшить летно-технические и боевые характеристики этой ракеты».
Использованы фотографии: кадр видеоролика Министерства обороны России
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