16:58 14 августа

Гендиректор: изделия КТРВ показали высокую эффективность в Сирии

В корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) удовлетворены тем, как разрабатываемое и производимое ими ракетно-бомбовое вооружение показало себя в Сирии при нанесении ударов по террористам, передает Интерфакс-АВН заявление гендиректора компании Бориса Обносова.



Не буду вдаваться в детали, скажу лишь, что мы довольны тем, как наши изделия показали себя в Сирии,
сказал Обносов агентству.


Он отметил, что «Минобороны регулярно предоставляет через интернет и телеканалы видеоинформацию о нанесении ракетно-бомбовых ударов по объектам террористической организации ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) которая, как говорится, не требует комментариев».

Реальные боевые действия, это, наверное, тот критерий, по которому судят об эффективности оружия. Можно многое говорить об изделиях, показывать их на стендах со всеми техническими характеристиками. Но когда есть практическое применение оружия, и мы знаем реальный результат, то именно это и является тем зеркалом, в которое мы должны смотреться и видеть, в том ли направлении идем,
сказал гендиректор.

Комментируя недавно показанный по ТВ сюжет о боевом применении в Сирии новейшей российской стратегической крылатой ракеты воздушного базирования Х-101, он отметил, что это изделие по своим характеристикам превосходит все зарубежные аналоги.

Детализировать те характеристики, которые уже названы в СМИ, я по известным причинам не могу. Изделие это уникальное. По таким параметрам, как дальность, стоимость, эффективность, думаю, никто пока рядом не стоял,
сказал Обносов.

Самое главное, добавил он, «есть хорошая перспектива в дальнейшем существенно улучшить летно-технические и боевые характеристики этой ракеты».

Использованы фотографии: кадр видеоролика Министерства обороны России
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Комментарии 15

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  1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:14
    Ну вот, теперь запад можно посылать на Х-101(раз) wassat !
    СРЦ П-15
    1. Тралл Сегодня, 15:17
      Дешевле троллить "бочковыми" бомбами smile
      Тралл
      1. cniza Сегодня, 15:20
        Сирия очень многое поменяет в вопросах вооружения и их применения.
        cniza
      2. Федор ВОТП Сегодня, 16:50
        Дешевле...Но практические пуски КР происходят постоянно по плану боевой подготовке...И здесь рнально по реальным целям...
        Федор ВОТП
    2. alkor Сегодня, 15:21
      Вот честно скажу, попадания наших ракет в Сирии не впечатлили. Очень настильная траектория. попадает и видно, как достаточно большая энергия взрыва просто проходит здание насквозь и не используется по назначению. Да и точность далеко не идеальна, Или рядом, или в край строения. "Томагавки" в сирийской авиабазе оставили сильное впечатление, очень близко к геометрическому центру укрытия, вертикально, цель поражена без вариантов... Понятно, у них опыта больше в десятки раз по боевому применению, но нашим не надо так уж гордиться, все будет не хуже чем у них со временем, но бравурные марши преждевременны...
      alkor
      1. Тралл Сегодня, 15:22
        Цитата: alkor
        Вот честно скажу

        Продолжайте вести наблюдение. Мы скоро свяжемся с вами.
        Тралл
      2. СРЦ П-15 Сегодня, 15:24
        Цитата: alkor
        "Томагавки в сирийской авиабазе оставили сильное впечатление, очень близко к геометрическому центру укрытия, вертикально, цель поражена без вариантов...

        Это те, что не долетели? lol
        СРЦ П-15
      3. Удав КАА Сегодня, 16:19
        Цитата: alkor
        Томагавки" в сирийской авиабазе оставили сильное впечатление, очень близко к геометрическому центру укрытия, вертикально, цель поражена без вариантов...

        Пока нет объектовой ПРО/ПВО можно и "горки" закатывать перед целью.
        Но для объекта с сильной ПРО/ПВО каждая секунда *на горке* будет грозить сбитием КР...
        Так чему здесь умиляться? request
        Удав КАА
        1. тлауикол Сегодня, 16:25
          а нашим ракетам какие ПВО/ПРО угрожали ?
          тлауикол
          1. Удав КАА Сегодня, 16:29
            Цитата: тлауикол
            а нашим ракетам какие ПВО/ПРО угрожали ?

            Так про наши вы пишите нелестно: прямиком и в край -угол цели,
            да и высота у них видимо вас не устраивает...
            Поэтому они так и летают... bully
            Удав КАА
            1. тлауикол Сегодня, 16:34
              да я пока ничего еще не написал, но "горка" и впрямь бы не помешала - нырк в подвал и готово ! а то одноэтажку Калибром сложить не могут, да и в глубине застройки отдельные здания трудно будет поразить - не все же "они" по хуторам сидят
              тлауикол
      4. Федор ВОТП Сегодня, 16:56
        Ты делетант и плохо понимашь что такое Томагавки...Томагавки - это давно устаревшие КР, которые значительно уступают нашим Х-55 по точности, дальности и неучзвимосьи от средств ПВО...Х-55 уже снимаются с вооружения и меняются на Х-101 и Х- 102...Американцы лучше устаревших Томагавков ничего создать ге могут...
        Федор ВОТП
    3. Tusv Сегодня, 16:15
      Цитата: СРЦ П-15
      Ну вот, теперь запад можно посылать на Х-101(раз)

      На такие Хахатушки у супостата должна быть очень рвотнотая реакция.Нас учили с такими хахатушками боротся. а Пэтриот это пропускакт hi
      Tusv
  2. Монархист Сегодня, 15:35
    Для полноты картины надо спросить бармалеев: довольны ли они качеством ракет и бомб? Было бы прикольно услышать их мнение
    Монархист
    1. ML-334 Сегодня, 16:07
      Когда за СУшку метелили,за кадром,одну фразу повторяли,но сколько оттенков голоса-от страха до ужаса,думаю что это и есть оценка нашего оружия.
      ML-334
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