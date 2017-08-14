16:58 14 августа

Почему Меркель убегает от российских журналистов?

В предвыборную гонку в очередной раз вступила Ангела Меркель. Политтехнологи предложили действующему федеральному канцлеру поработать на восстановление рейтинга. Сейчас рейтинг Меркель в ФРГ достаточно высок – около 59%, однако всего за несколько недель он просел на 10%. Не обошлось и без влияния так называемого «дизельного скандала», когда немецкого автопроизводителя "Porsche" обвинили в подтасовке статистики о вредных выбросах автомобилями.

Основные направления риторики, призванные восстанавливать рейтинг федерального канцлера: решение экономических проблем Германии, повышение уровня жизни, миграция, а также внешняя политика. Как выясняется, наиболее острые для Меркель вопросы связаны с взаимоотношениями Германии и России.

Почему Меркель убегает от российских журналистов?



Корреспондент ВГТРК Антон Лядов попытался задать вопрос Ангеле Меркель в Дортмунде, где Меркель и объявила о том, что начинает предвыборную борьбу. Однако Меркель фактически сбежала от российской съёмочной группы, не найдя подходящих слов, чтобы ответить на вопрос о том, что «она собирается делать с Россией».



При этом Меркель вскоре переключилась на свой рецепт разрешения корейского кризиса. По словам канцлера Германии, нужно возвращать формат переговоров 6+2: Россия, Китай, США, Япония, ЕС, ООН, а также КНДР и Республика Корея. Напомним, что ранее Москва и Пекин предлагали Пхеньяну и Вашингтону разрядить обстановку заморозкой ракетных испытаний КНДР и одновременным отказом от совместных учений США и РК. Вашингтон предложение отверг.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. DEZINTO Сегодня, 16:09
    4- ый срок сидит. -Демократия и сменяемость власти во всей её европейстости. laughing

    А где диктаторские режимы расскажет именно она, или семья Бушей. Прикольно мир устроен. good
    DEZINTO
    1. cniza Сегодня, 16:12
      Она "правильная" , ей можно...
      cniza
      1. Смог Сегодня, 16:18
        Не могу понять. Почему школьники не протестуют? Вожака что ли нет? Так если что, так мы можем подмогнуть с вожаком .. С огромадным удовольствием.
        Смог
        1. Дамир Сегодня, 16:34
          Вожака что ли нет?

          Немцы.... орднунг и т.д..... "настоящих буйных мало"....
          Дамир
    2. Злой543 Сегодня, 16:48
      Убежала чтобы не обвиняли в связях с русскими
      Злой543
    3. den3080 Сегодня, 16:53
      у неё есть шанс больше Адольфа Гитлера просидеть в кресле рейхсканцлера
      den3080
    4. Deadушка Сегодня, 16:58
      Цитата: DEZINTO
      4- ый срок сидит. -Демократия и сменяемость власти во всей её европейстости

      Дык, если у нее 59-69% не смотря на то, что она со страной делает. Можно еще(дальше) по глумиться над народом. request
      Deadушка
  2. cniza Сегодня, 16:10
    Вот новая тема , где будут Россию обвинять во всем.
    cniza
    1. Logall Сегодня, 16:28
      Тема давно не нова! На западе многие СМИ на ней только и существуют...
      Logall
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 16:22
    На БМВ ставить ДТ-40,а Меркель-подарить кеды.Для быстрого убегания.И чтоб на них было написано-"Сделано в СССР"! Износу не будет.
    ВЕРЕСК
  4. pvv113 Сегодня, 16:40
    Меркель фактически сбежала от российской съёмочной группы

    У нее даже не хватило ума, чтобы ответить как Псаки на счет уточнения в офисе wassat
    pvv113
    1. Deadушка Сегодня, 16:55
      Цитата: pvv113
      Меркель фактически сбежала от российской съёмочной группы

      У нее даже не хватило ума, чтобы ответить как Псаки на счет уточнения в офисе wassat

      На вопросы она была "как бы обязана" отвечать во время встречи, после это уже по желанию и усмотрению... тем более она сразу дала понять, что отвечать не будет.
      Тема, что она типа убежала вообще "за уши притянута".
      Deadушка
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