Почему Меркель убегает от российских журналистов?

В предвыборную гонку в очередной раз вступила Ангела Меркель. Политтехнологи предложили действующему федеральному канцлеру поработать на восстановление рейтинга. Сейчас рейтинг Меркель в ФРГ достаточно высок – около 59%, однако всего за несколько недель он просел на 10%. Не обошлось и без влияния так называемого «дизельного скандала», когда немецкого автопроизводителя "Porsche" обвинили в подтасовке статистики о вредных выбросах автомобилями.Основные направления риторики, призванные восстанавливать рейтинг федерального канцлера: решение экономических проблем Германии, повышение уровня жизни, миграция, а также внешняя политика. Как выясняется, наиболее острые для Меркель вопросы связаны с взаимоотношениями Германии и России.Корреспондент ВГТРК Антон Лядов попытался задать вопрос Ангеле Меркель в Дортмунде, где Меркель и объявила о том, что начинает предвыборную борьбу. Однако Меркель фактически сбежала от российской съёмочной группы, не найдя подходящих слов, чтобы ответить на вопрос о том, что «она собирается делать с Россией».При этом Меркель вскоре переключилась на свой рецепт разрешения корейского кризиса. По словам канцлера Германии, нужно возвращать формат переговоров 6+2: Россия, Китай, США, Япония, ЕС, ООН, а также КНДР и Республика Корея. Напомним, что ранее Москва и Пекин предлагали Пхеньяну и Вашингтону разрядить обстановку заморозкой ракетных испытаний КНДР и одновременным отказом от совместных учений США и РК. Вашингтон предложение отверг.