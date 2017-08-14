Латвийский премьер ожидает приглашения на «Запад-2017»
В Риге ждут официального приглашения от России, чтобы направить своих наблюдателей на предстоящее в сентябре белорусско-российские военное учение «Запад-2017», передает ТАСС сообщение премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса.
Он отметил, что предстоящие российско-белорусские маневры находятся в поле зрения как Латвии, так и НАТО в целом.
По данным Минобороны Беларуси, воинские подразделения из состава российской части региональной группировки войск, в задачу которых входит тыловое и техническое обеспечение совместного стратегического учения «Запад-2017», начнут прибывать в республику 15 августа.
Военные проинформировали, что с 21 по 25 августа в рамках плановой подготовки к учению состоятся совместные тренировки с «органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил двух стран».
«Практически будут отработаны вопросы технического прикрытия объектов на порученных участках военно-автомобильных дорог, эвакуации, ремонта и восстановления неисправных образцов техники и вооружения, развертывания полевого магистрального трубопровода, а также участков массовой заправки техники», – рассказали в белорусском ведомстве.
От Беларуси мы уже получили приглашение, но оно должно быть с двух сторон – и со стороны России тоже. До сентября время еще есть. Со стороны Беларуси мы получили приглашение только неделю назад, так что время еще есть,сказал Кучинскис в эфире «Латвийского телевидения».
Он отметил, что предстоящие российско-белорусские маневры находятся в поле зрения как Латвии, так и НАТО в целом.
Нужно понимать, что учения не являются каким-то ненормальным или экстремальным событием. Учения проводятся постоянно как в рамках НАТО, так и в России. Естественно, что они находятся как в нашем поле зрения, так стран-членов НАТО,подчеркнул премьер.
Естественно, мы обращаем внимание на то, что происходит во время учений. Но не надо преувеличивать с разговорами, что учения могут перерасти в какие-то другие акции,добавил он.
По данным Минобороны Беларуси, воинские подразделения из состава российской части региональной группировки войск, в задачу которых входит тыловое и техническое обеспечение совместного стратегического учения «Запад-2017», начнут прибывать в республику 15 августа.
Военные проинформировали, что с 21 по 25 августа в рамках плановой подготовки к учению состоятся совместные тренировки с «органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил двух стран».
«Практически будут отработаны вопросы технического прикрытия объектов на порученных участках военно-автомобильных дорог, эвакуации, ремонта и восстановления неисправных образцов техники и вооружения, развертывания полевого магистрального трубопровода, а также участков массовой заправки техники», – рассказали в белорусском ведомстве.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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