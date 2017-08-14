Латвийский премьер ожидает приглашения на «Запад-2017»

От Беларуси мы уже получили приглашение, но оно должно быть с двух сторон – и со стороны России тоже. До сентября время еще есть. Со стороны Беларуси мы получили приглашение только неделю назад, так что время еще есть,

Нужно понимать, что учения не являются каким-то ненормальным или экстремальным событием. Учения проводятся постоянно как в рамках НАТО, так и в России. Естественно, что они находятся как в нашем поле зрения, так стран-членов НАТО,

Естественно, мы обращаем внимание на то, что происходит во время учений. Но не надо преувеличивать с разговорами, что учения могут перерасти в какие-то другие акции,