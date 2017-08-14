16:59 14 августа

Латвийский премьер ожидает приглашения на «Запад-2017»

В Риге ждут официального приглашения от России, чтобы направить своих наблюдателей на предстоящее в сентябре белорусско-российские военное учение «Запад-2017», передает ТАСС сообщение премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса.



От Беларуси мы уже получили приглашение, но оно должно быть с двух сторон – и со стороны России тоже. До сентября время еще есть. Со стороны Беларуси мы получили приглашение только неделю назад, так что время еще есть,
сказал Кучинскис в эфире «Латвийского телевидения».


Он отметил, что предстоящие российско-белорусские маневры находятся в поле зрения как Латвии, так и НАТО в целом.

Нужно понимать, что учения не являются каким-то ненормальным или экстремальным событием. Учения проводятся постоянно как в рамках НАТО, так и в России. Естественно, что они находятся как в нашем поле зрения, так стран-членов НАТО,
подчеркнул премьер.

Естественно, мы обращаем внимание на то, что происходит во время учений. Но не надо преувеличивать с разговорами, что учения могут перерасти в какие-то другие акции,
добавил он.

По данным Минобороны Беларуси, воинские подразделения из состава российской части региональной группировки войск, в задачу которых входит тыловое и техническое обеспечение совместного стратегического учения «Запад-2017», начнут прибывать в республику 15 августа.

Военные проинформировали, что с 21 по 25 августа в рамках плановой подготовки к учению состоятся совместные тренировки с «органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил двух стран».

«Практически будут отработаны вопросы технического прикрытия объектов на порученных участках военно-автомобильных дорог, эвакуации, ремонта и восстановления неисправных образцов техники и вооружения, развертывания полевого магистрального трубопровода, а также участков массовой заправки техники», – рассказали в белорусском ведомстве.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. DEZINTO Сегодня, 16:38
    Пригласишь - они будут вонять. Не пригласишь они будут вонять ещё сильнее. Проще конечно пригласить. Но блин,....какие-же они вонючие! recourse
    DEZINTO
    1. maxim947 Сегодня, 16:42
      Хорошо сказал)))) Есть еще третий вариант - пригласить и не пустить..))
      maxim947
      1. cniza Сегодня, 16:45
        Вроде как НАТО приглашено , а эти хотят отдельного - много чести , пусть по телевизору смотрят.
        cniza
      2. Trevis Сегодня, 16:46
        Цитата: maxim947
        пригласить и не пустить..))

        или не выпустить lol
        Trevis
      3. Logall Сегодня, 16:46
        Есть ещё 100%. К ним учения перенести.
        Но завоняет весь запад...
        Logall
      4. Татьяна Сегодня, 16:54
        maxim947
        Есть еще третий вариант - пригласить и не пустить..
        laughing Вот посмеёмся-то!!! drinks
        А потом вместе с ними же и заплачем crying , поскольку их из состояния истерики от подобной "акции"-непущания на маневры со стороны России в нормальное чувство будет уже точно совсем не привести!!! no
        Татьяна
    2. Pirogov Сегодня, 16:45
      Цитата: DEZINTO
      Пригласишь - они будут вонять. Не пригласишь они будут вонять ещё сильнее. Проще конечно пригласить. Но блин,....какие-же они вонючие!

      Во всём виновато европейское средневековье ,столетиями знаете не мыться любой завоняет.)))))
      Pirogov
  2. To be or not to be Сегодня, 16:41
    Обязательно пришлют -21 сентября(Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября )
    "Ждите .Мы у Вас еще не были -мы к вам НЕ идем" laughing
    To be or not to be
  3. п-к Опарышев Сегодня, 16:47
    Напомните мне,когда Латвия приглашала наших наблюдателей на учения нато?
    п-к Опарышев
    1. Злой543 Сегодня, 16:54
      Ну у них учения миролюбивые, зачем нас приглашать, а у нас это отработка захвата бедных прибалтов и Европы вообще.
      Злой543
  4. Дамир Сегодня, 16:53
    а вот интересно, наших на saber strike 2017 приглашали??? вообще хоть на какие то учения??? в последнее время разумеется...
    Дамир
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