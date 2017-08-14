МИД РФ: Россия ответит, если США осложнят работу российских дипломатов

Мы внимательно следим за всеми сигналами относительно того, как дальше поведет себя американская сторона в вопросе об организации деятельности наших диппредставительств в США

Любое осложнение работы российских дипломатов в США послужит сигналом того, что Вашингтон не готов к нормализации отношений, тем не менее Москва все-таки надеется, что дело не дойдет до нового обострения, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.— заявил Рябков, комментируя появившиеся в СМИ публикации о возможных ответных мерах США на сокращение Россией численности сотрудников американских дипмиссий.По его словам, любой шаг в направлении нового осложнения работы дипломатов будет означать для Москвы, "во-первых, необходимость ответить и, во-вторых, серьезный политический сигнал о том, что американская сторона по-прежнему не демонстрирует готовности переводить двусторонние отношения на более разумные рельсы".Ранее газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Вашингтон может ограничить перемещения российских дипломатов в США и ужесточить процедуру нотификации. Сейчас для сотрудников среднего и младшего звена действует ограничение в 25 миль, установленное при администрации Барака Обамы. Чтобы выехать за эти пределы, дипломаты должны оповестить Госдеп за три рабочих дня. По данным газеты, американские власти могут снизить ограничение до 10-15 миль, а также ввести обязательное уведомление для всех сотрудников российских дипмиссий.В свою очередь, "Коммерсантъ" сообщил о другом вероятном шаге американской стороны — закрытии одного из консульств России в США.