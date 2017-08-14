20:27 14 августа

МИД РФ: Россия ответит, если США осложнят работу российских дипломатов

Любое осложнение работы российских дипломатов в США послужит сигналом того, что Вашингтон не готов к нормализации отношений, тем не менее Москва все-таки надеется, что дело не дойдет до нового обострения, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

Мы внимательно следим за всеми сигналами относительно того, как дальше поведет себя американская сторона в вопросе об организации деятельности наших диппредставительств в США
— заявил Рябков, комментируя появившиеся в СМИ публикации о возможных ответных мерах США на сокращение Россией численности сотрудников американских дипмиссий.

МИД РФ: Россия ответит, если США осложнят работу российских дипломатов



По его словам, любой шаг в направлении нового осложнения работы дипломатов будет означать для Москвы, "во-первых, необходимость ответить и, во-вторых, серьезный политический сигнал о том, что американская сторона по-прежнему не демонстрирует готовности переводить двусторонние отношения на более разумные рельсы".

Ранее газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Вашингтон может ограничить перемещения российских дипломатов в США и ужесточить процедуру нотификации. Сейчас для сотрудников среднего и младшего звена действует ограничение в 25 миль, установленное при администрации Барака Обамы. Чтобы выехать за эти пределы, дипломаты должны оповестить Госдеп за три рабочих дня. По данным газеты, американские власти могут снизить ограничение до 10-15 миль, а также ввести обязательное уведомление для всех сотрудников российских дипмиссий.

В свою очередь, "Коммерсантъ" сообщил о другом вероятном шаге американской стороны — закрытии одного из консульств России в США.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 7

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  1. svp67 Сегодня, 20:11
    МИД РФ: Россия ответит, если США осложнят работу российских дипломатов
    Очень надеюсь, что для это полгода ждать не придется. Наглеца надо призывать к ответу сразу.
    svp67
    1. cniza Сегодня, 20:13
      Только жесткие и своевременные ответы могут привести их в чувство.
      cniza
      1. Алексей7777777 Сегодня, 20:16
        Мы на это не способны...Мы способны голосовать за санкции против КНДР,в угоду партнёрам... smile
        Алексей7777777
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:23
          Цитата: Алексей7777777
          Мы на это не способны...Мы способны голосовать за санкции против КНДР,в угоду партнёрам... smile

          Плювки получать и утираться мы умеем..У многих власть имущих там дети и счета в банке ,недвижимость и наши резервные фонды ..Вот и результат ,грозим пальчиком , а в ответ ехидный смех издевательский..Обидно черт побери! Пока ничего сделать не можем, будем утираться ..
          ОТДЕЛ
      2. Монос Сегодня, 20:17
        Россия ответит, если США осложнят работу российских дипломатов

        Интересно, как ? Неужели дипломатов отзовут ?
        Монос
        1. Тралл Сегодня, 20:26
          Поменяет риторику на переговорах smile
          Тралл
  2. Горный стрелок Сегодня, 20:17
    Уровень дискуссии быстро "повышается"! Я бы сказал - градус. Ничего, кто то потеряет свои деньги в американских банках. Давно пора.
    Горный стрелок
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