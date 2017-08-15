Нападение на миротворцев ООН в Мали. Есть убитые и раненые

Они (боевики) подошли к главному входу в миссию МИНУСМА, открыли огонь по охранявшим объект военнослужащим. Сотрудники службы безопасности были убиты. Представители миссии и малийского патруля затем открыли ответный огонь. Шестеро боевиков нейтрализованы. По тревоге были подняты отряды миротворцев. В воздухе патрулирование начали французские военные вертолёты.

Le Parisien со ссылкой на источники в штабе миротворческой миссии ООН в африканском государстве Мали сообщает о нападении боевиков на базу миротворцев в этой стране. В сообщении говорится о том, нападение осуществлено на объект миротворческой миссии ООН (так называемая МИНУСМА) в районе города Тимбукту (Томбукту).В результате нападения были убиты и получили ранения несколько представителей миссии. О точном числе жертв и пострадавших ооновских миротворцев не сообщается. Как не сообщается и принадлежность убитых и раненых той или иной стране, осуществляющей миссию.При этом сообщается, что 6 боевиков, осуществивших вооружённое нападение в Мали, были уничтожены ответным огнём.Другие информационные источники пишут не менее чем о семи нейтрализованных террористах.Губернатор провинции Томбукту заявил о том, что боевики были вооружены гранатами и автоматическим оружием (АКМ).Из сообщения губернатора: