09:00 15 августа

Нападение на миротворцев ООН в Мали. Есть убитые и раненые

Le Parisien со ссылкой на источники в штабе миротворческой миссии ООН в африканском государстве Мали сообщает о нападении боевиков на базу миротворцев в этой стране. В сообщении говорится о том, нападение осуществлено на объект миротворческой миссии ООН (так называемая МИНУСМА) в районе города Тимбукту (Томбукту).

В результате нападения были убиты и получили ранения несколько представителей миссии. О точном числе жертв и пострадавших ооновских миротворцев не сообщается. Как не сообщается и принадлежность убитых и раненых той или иной стране, осуществляющей миссию.

При этом сообщается, что 6 боевиков, осуществивших вооружённое нападение в Мали, были уничтожены ответным огнём.


Нападение на миротворцев ООН в Мали. Есть убитые и раненые


Другие информационные источники пишут не менее чем о семи нейтрализованных террористах.

Губернатор провинции Томбукту заявил о том, что боевики были вооружены гранатами и автоматическим оружием (АКМ).

Из сообщения губернатора:
Они (боевики) подошли к главному входу в миссию МИНУСМА, открыли огонь по охранявшим объект военнослужащим. Сотрудники службы безопасности были убиты. Представители миссии и малийского патруля затем открыли ответный огонь. Шестеро боевиков нейтрализованы. По тревоге были подняты отряды миротворцев. В воздухе патрулирование начали французские военные вертолёты.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. 210окв Сегодня, 06:38
    Вот зараза..Это что?Иностранный легион пострадал?Радоваться этим смертям нечего.Также и наши миротворцы в 2008 году гибли..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 07:49
      Тут другое интересует:
      [/quote]Губернатор провинции Томбукту заявил о том, что боевики были вооружены гранатами и автоматическим оружием (АКМ).[quote]
      зачем заострять на этом внимание? Опять мы виноватыми окажемся?
      Logall
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:05
    Ну негде в мире нету спокойной жизни -не планета а рай для террористов!
    Изгоняющий либероидов
  3. pvv113 Сегодня, 08:09
    сообщает о нападении боевиков на базу миротворцев в этой стране

    Миротворцы - они разные. И не известно, что они творили в Мали.
    Прошлым летом в СМИ активно обсуждали миротворцев, выполняющих миссии в Либерии и Гаити, которые обменивали продовольствие (привезенную гуманитарную помощь) на сексуальные услуги.

    Про развлечения западных миротворцев
    Изнасилования, геноцид, педофилия, грабежи, неспособность выполнять свои прямые обязанности – это далеко не полный список ежегодных обвинений в адрес, кого бы вы думали, представителей ООН

    http://allpravda.info/nasilie-grabezhi-i-genotsid
    -kak-razvlekayutsya-zapadnye-mirotvortsy-11482.ht
    ml
    Может и в этом случае у населения закончилось терпение
    pvv113
  4. МВГ Сегодня, 08:40
    Царство небесное погибшим при иполнении
    МВГ
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