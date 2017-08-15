Экс-сотрудник "Южмаша" подтвердил, что представители КНДР искали контакты с предприятием

Северная Корея интересовалась именно ракетными двигателями той самой легендарной "Сатаны". Несколько лет назад был грандиозный скандал, связанный с тем, что северокорейские инженеры пытались выкрасть в КБ конструкторскую документацию. Но это вскрылось и инженеров тогда задержали, документацию вернули. Но я не исключаю, что интересующая их документация вполне могла позже оказаться в КНДР. В КНДР нет таких огромных денег на собственные разработки, потому им гораздо дешевле было найти подход к украинской стороне, естественно неофициальный.

Вы представляете, какие деньги здесь могут быть замешаны и какие чины? А тут вам будет инженер о таком рассказывать. Да меня, как муху прихлопнут.

Предположение авторов публикации и процитированного ими «эксперта» касательно возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий не имеют отношения к реальности. "Южмаш" никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости не выпускались и не выпускаются. Единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт (РД-843 в Италию для европейской ракеты-носителя "Вега"), предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса и по своим характеристикам (в том числе, по силе тяги) не пригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения. ЮЖМАШ выражает искреннее сожаление по поводу опубликованной The New York Times статьи провокационного характера, основанной на некомпетентном «экспертном» мнении. Огорчительной также является позиция ряда украинских СМИ, допустивших распространение дискредитирующих ЮЖМАШ и Украину фантазий без попыток уточнить информацию непосредственно на предприятии.