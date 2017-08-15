09:00 15 августа

Экс-сотрудник "Южмаша" подтвердил, что представители КНДР искали контакты с предприятием

Экс-сотрудник конструкторского бюро «Южмаша» в интервью изданию «Страна.ua» сделал допущение по поводу того, что украинские ракетные технологии действительно могли оказаться у Пхеньяна. Напомним, что речь идёт о комментариях к материалу, появившемуся в NYT, где было заявлено, что именно с территории Украины ракетные двигатели (или технологии по их созданию) могли попасть в КНДР.

Неназванный экс-сотрудник украинского предприятия заявил, что представители КНДР давно искали контактов с украинскими инженерами.

Из заявления:
Северная Корея интересовалась именно ракетными двигателями той самой легендарной "Сатаны". Несколько лет назад был грандиозный скандал, связанный с тем, что северокорейские инженеры пытались выкрасть в КБ конструкторскую документацию. Но это вскрылось и инженеров тогда задержали, документацию вернули. Но я не исключаю, что интересующая их документация вполне могла позже оказаться в КНДР. В КНДР нет таких огромных денег на собственные разработки, потому им гораздо дешевле было найти подход к украинской стороне, естественно неофициальный.



Экс-сотрудник "Южмаша" подтвердил, что представители КНДР искали контакты с предприятием


При этом он отказался конкретизировать информацию, заявив буквально следующее:
Вы представляете, какие деньги здесь могут быть замешаны и какие чины? А тут вам будет инженер о таком рассказывать. Да меня, как муху прихлопнут.


В ответ на публикацию NYT официальные лица Южного Машиностроительного завода Украины опубликовали заявление.

Предположение авторов публикации и процитированного ими «эксперта» касательно возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий не имеют отношения к реальности. "Южмаш" никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости не выпускались и не выпускаются. Единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт (РД-843 в Италию для европейской ракеты-носителя "Вега"), предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса и по своим характеристикам (в том числе, по силе тяги) не пригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения. ЮЖМАШ выражает искреннее сожаление по поводу опубликованной The New York Times статьи провокационного характера, основанной на некомпетентном «экспертном» мнении. Огорчительной также является позиция ряда украинских СМИ, допустивших распространение дискредитирующих ЮЖМАШ и Украину фантазий без попыток уточнить информацию непосредственно на предприятии.


Было бы странно, если бы на Южмаше признали тот факт, что КНДР искала контактов с инженерами предприятия.

Использованы фотографии: http://www.yuzhmash.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. Тралл Сегодня, 06:43
    В стане стран-изгоев прибыло. Велкам, Юкрэйн! smile
    Тралл
    1. 210окв Сегодня, 07:02
      Нет.Точнее Да,это сволочь...Но это заштатовская сволочь..И ей можно. wassat
      Цитата: Тралл
      В стане стран-изгоев прибыло. Велкам, Юкрэйн! smile
      210окв
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:03
      Ага, это значит, что виновна Россия принудившая Южмаш продать документы по движкам лично Ыну ! (Посредником был Старпер- Михан-Виталий )! wassat
      Изгоняющий либероидов
      1. Смог Сегодня, 07:08
        ну на фига Виталю то приплетать? Он и так уже наверное на сайте Миротворец выложен за свои комменты. laughing
        Смог
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:11
          Смог hi Виталя спалил хату wassat Ыну, кричал поможем lol вот его и оцифровали wassat точнее -расшифровали wassat !!!!!
          Изгоняющий либероидов
          1. Смог Сегодня, 07:15
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            Виталя спалил хату Ыну,

            С Виталиком бывает. Ну увлекающийся он у нас товарищ, иногда чрезмерно. Но зато каков задор, а? Молодые завидуют.
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            кричал поможем

            Подвели Виталю наши в ООНе, а может и зря подвели.Могли бы просто воздержаться. soldier
            Смог
      2. Чёрный Сегодня, 07:19
        Если это подтвердится, то хрюн Петька пойдет на шашлык....... laughing
        Чёрный
        1. Подрезчик Сегодня, 09:00
          Дыма без огня не бывает...А Турчинов языком молотил, что статья-провокация российских спецслужб! Наверное кусочек денег за технологии и чертежи в кармане ляжку греют, вор всегда кричит громче всех: "Держи вора!" Отцы и деды разрабатывали, а эта шваль руки погрела... am
          Подрезчик
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:51
    Несколько лет назад был грандиозный скандал, связанный с тем, что северокорейские инженеры пытались выкрасть в КБ конструкторскую документацию. Но это вскрылось и инженеров тогда задержали, документацию вернули.
    Гы-гы.Не гоже всякой мелочи (инженерам) тырить документы ,наживаясь на этом.Видать высшее руководство Укрейн и продали технологии корейцам.Запад ещё не понял с кем связался ! laughing
    Наблюдатель2014
    1. Лганхи Сегодня, 08:19
      Типично укропское поведение - плюнуть в руку подающему. Запад уже четвертый год кормит Украину, США всячески поддерживают Украину в мире, и при этом Пецька и Ко вовсю водят шашни с врагами США laughing .
      Лганхи
    2. Pete Mitchell Сегодня, 08:29
      Штатники связались с чемпионами по контробанде оружия: hollywood не врет - Warlord c Кейджем lol
      Pete Mitchell
  3. Masya Masya Сегодня, 07:15
    Вы представляете, какие деньги здесь могут быть замешаны и какие чины?

    Порошенко самолично и пропил... wink
    Masya Masya
  4. Hoc vince Сегодня, 07:43
    По нескольким неудачным испытаниям, США догадались, откуда в КНДР могли попасть технологии.
    Hoc vince
  5. Гюйс Сегодня, 07:48
    Тут два варианта, или украинцы продали или матрасники нашли повод обвинить украину. По первому я и не сомневаюсь, по второму допускаю, если возникла такая необходимость.
    Гюйс
  6. Гюйс Сегодня, 07:49
    Тут два варианта, или украинцы продали или матрасники нашли повод обвинить украину. По первому я и не сомневаюсь, по второму допускаю, если возникла такая необходимость.
    Гюйс
  7. pvv113 Сегодня, 08:11
    представители КНДР давно искали контактов с украинскими инженерами.

    Похоже, что нашли hi
    pvv113
  8. Александр Абдрахманов Сегодня, 08:44
    Если производство валилось , нечем было семью кормить . Там не надо было не кого уговаривать , только деньги покажи , они с радостью документы принесут . Они наверно сами им еще кое что предлагали . КНДР сами отказались , им такой завод не когда не построить , взяли только то , что могут построить . Похожий тоже нельзя строить , сразу догадаются все , что в Украине украли.
    Александр Абдрахманов
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