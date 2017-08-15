09:00 15 августа

Додон: Слова о готовности ввести визовый режим с РФ - провокация

Президент Республики Молдова считает все заявления о необходимости введения визового режима с Россией провокацией. Напомним, что ранее группа молдавских парламентариев объявила о необходимости принятия закона об отмене безвизового режима с РФ «для обеспечения большей безопасности государства». В интервью газете «Известия» Игорь Додон заявил, что такие инициативы – продолжающаяся череда провокаций против восстановления партнёрских российско-молдавских отношений.

Газета «Известия» приводит заявление президента Республики Молдова:
Не вижу никаких оснований, чтобы вводить визы. Не вижу, зачем это нужно Молдове и двусторонним отношениям, особенно когда в Российской Федерации находится более 560 тыс. наших граждан. А я думаю, в реальности их больше 700 тыс. Понятно, когда кто-то пытается выдвигать такие идеи, он не думает, что это в первую очередь затронет наших граждан. Я считаю это провокациями.


Додон: Слова о готовности ввести визовый режим с РФ - провокация



В России отреагировали на инициативу молдавских депутатов. В Госдуме заявили, что Россия в ответ на возможное введение Кишинёвом виз даст симметричный ответ. По понятным причинам, это приведёт к недополучению молдавским бюджетом сотен миллионов долларов ежегодно. Дело в том, что именно переводы молдавских рабочих из России составляют весьма значительную часть молдавской экономики. Но выполняющие приказы зарубежных кураторов молдавские депутаты об этом думают меньше всего, и с тем, что это провокация, с Додоном сложно не согласиться.

Использованы фотографии: ©AP/FOTOLINK (East News)
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Комментарии 9

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  1. himRa Сегодня, 07:32
    Президент у них никакой власти не имеет,,,инструменты,, у парламента
    himRa
    1. Алексей7777777 Сегодня, 07:37
      Да-жалко мужика...Как между молотом и наковальней,или как уж на сковородке,ни нашим,ни вашим-куча пословиц сразу вспоминается почему-то...
      Алексей7777777
      1. Logall Сегодня, 07:58
        Доброе утро, Лёша!
        Фильм помнишь? ''Свой среди чужих, чужой среди своих''!
        Один в один...
        Logall
      2. 72jora72 Сегодня, 08:35
        Да-жалко мужика...Как между молотом и наковальней,или как уж на сковородке,ни нашим,ни вашим-куча пословиц сразу вспоминается почему-то...
        Дадону нужно продержатся до очередных парламентских выборов, а там уже будем поглядеть........
        72jora72
      3. НЕКСУС Сегодня, 08:55
        Цитата: Алексей7777777
        Да-жалко мужика...

        Не жалеть надо,а поддерживать...а то получим вторую Украину и в лице Молдавии,со всеми вытекающими. Матрассы денег не жалеют и финансируют силы в интересующих их регионах,а мы все живем надеждами,что все обойдется и без нашего участия.
        НЕКСУС
  2. Каракурт Сегодня, 07:35
    Держитесь И.Додон , ,или Вы и молдавский народ нагнете евроорумынскую власть или не дай Бог эти предатели
    Каракурт
  3. Olegater Сегодня, 07:36
    Моё мнение, что И.Додону пора ликвидировать последышей запада и тогда отношения нормальными будут и провокации уйдут. А так ему очень тяжело разгребать то дерьмократический навоз, который остался от проклятых 90-х
    Olegater
  4. Satum Сегодня, 07:53
    Додону , нужно быть президентом а ни куклой
    .Сказал их парламент, что надо - так и будет
    Satum
  5. irazum Сегодня, 08:07
    А кто такой Додон?
    irazum
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