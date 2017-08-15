Додон: Слова о готовности ввести визовый режим с РФ - провокация

Не вижу никаких оснований, чтобы вводить визы. Не вижу, зачем это нужно Молдове и двусторонним отношениям, особенно когда в Российской Федерации находится более 560 тыс. наших граждан. А я думаю, в реальности их больше 700 тыс. Понятно, когда кто-то пытается выдвигать такие идеи, он не думает, что это в первую очередь затронет наших граждан. Я считаю это провокациями.

Президент Республики Молдова считает все заявления о необходимости введения визового режима с Россией провокацией. Напомним, что ранее группа молдавских парламентариев объявила о необходимости принятия закона об отмене безвизового режима с РФ «для обеспечения большей безопасности государства». В интервью газете «Известия» Игорь Додон заявил, что такие инициативы – продолжающаяся череда провокаций против восстановления партнёрских российско-молдавских отношений.Газета «Известия» приводит заявление президента Республики Молдова:В России отреагировали на инициативу молдавских депутатов. В Госдуме заявили, что Россия в ответ на возможное введение Кишинёвом виз даст симметричный ответ. По понятным причинам, это приведёт к недополучению молдавским бюджетом сотен миллионов долларов ежегодно. Дело в том, что именно переводы молдавских рабочих из России составляют весьма значительную часть молдавской экономики. Но выполняющие приказы зарубежных кураторов молдавские депутаты об этом думают меньше всего, и с тем, что это провокация, с Додоном сложно не согласиться.