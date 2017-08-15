11:50 15 августа

Российские военные в Таджикистане подняты по тревоге

Подразделения российской 201-ой базы, дислоцированной в Таджикистане, подняты по тревоге в рамках учения и под прикрытием вертолетов совершают марши на полигон Харб-Майдон близ таджикско-афганской границы, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЦВО.

Российские военные в Таджикистане подняты по тревоге


Подразделения 201-й российской военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, подняты по тревоге в рамках стартовавшего тактического учения с боевой стрельбой. Расчеты и экипажи приступили к совершению маршей в район полигона Харб-Майдон близ таджико-афганской границы. Им предстоит пройти до 300 километров по горным серпантинам. Воздушное прикрытие колонн обеспечивают вертолеты Ми-8 и Ми-24,
говорится в релизе.


В ходе маневров военнослужащие отработают «вопросы взаимодействия в единой оперативной обстановке, ведение обороны, переход к наступлению, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований».

Сообщается, что поддержку мотострелкам обеспечат «реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", а также армейская авиация».

Учение продлится до конца недели, к нему привлечено более 800 военнослужащих, задействовано около 100 единиц техники.

Использованы фотографии: odkb-csto.org
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Комментарии 6

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  1. himRa Сегодня, 09:19
    Им предстоит пройти до 300 километров по горным серпантинам.

    Не позавидуешь ребяткам ...это ведь горы и они тоже не налегке!
    himRa
    1. oldseaman1957 Сегодня, 09:26
      Цитата: himRa
      Не позавидуешь ребяткам ...это ведь горы...
      - А это Мужчины (чётко смотрятся на фото!), которые мотивированы на защиту России.
      oldseaman1957
      1. Korsar4 Сегодня, 10:16
        Действительно - хорошие лица на фотографии. Молодость.
        Korsar4
    2. Scoun Сегодня, 10:42
      Цитата: himRa
      Им предстоит пройти до 300 километров по горным серпантинам.

      Не позавидуешь ребяткам ...это ведь горы и они тоже не налегке!

      Я по горам столько набегал... в ОЗК в том числе...
      Минималка у нас была 36 км.
      В Бишкеке в НГКР служил.
      Но я не про это...
      Ребятам из матрасни - смотрите! Экипировка наших солдат в Таджикистане на нормальном уровне хоть и не ССО.
      Scoun
  2. Житель Мордора Сегодня, 09:31
    в эту ночь решили [email protected] перейти границу у реки.

    Да тяжкая служба у ребят из 201-ой...
    Житель Мордора
  3. Alexey-74 Сегодня, 10:03
    Это направление очень важно для России. Главное вовремя пресечь проникновение с территории Афгана групп "басмачей", которые в том регионе запросто могут раскачать ситуацию в Таджикистане....что бы не получилась вторая Сирия у нас под боком.
    Alexey-74
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