Российские военные в Таджикистане подняты по тревоге

Подразделения 201-й российской военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, подняты по тревоге в рамках стартовавшего тактического учения с боевой стрельбой. Расчеты и экипажи приступили к совершению маршей в район полигона Харб-Майдон близ таджико-афганской границы. Им предстоит пройти до 300 километров по горным серпантинам. Воздушное прикрытие колонн обеспечивают вертолеты Ми-8 и Ми-24,

Подразделения российской 201-ой базы, дислоцированной в Таджикистане, подняты по тревоге в рамках учения и под прикрытием вертолетов совершают марши на полигон Харб-Майдон близ таджикско-афганской границы, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЦВО.говорится в релизе.В ходе маневров военнослужащие отработают «вопросы взаимодействия в единой оперативной обстановке, ведение обороны, переход к наступлению, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований».Сообщается, что поддержку мотострелкам обеспечат «реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", а также армейская авиация».Учение продлится до конца недели, к нему привлечено более 800 военнослужащих, задействовано около 100 единиц техники.