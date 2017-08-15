Водолазы ТОФ приступили к исследованию бухты острова Матуа

В ходе работы второй экспедиции на Курильском острове Матуа представители экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества (РГО), личный состав Тихоокеанского флота и Восточного военного округа продолжают научно-изыскательную работу и обследуют ранее обнаруженные подземные фортификационные сооружения,

Экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» приступил к обследованию бухты «Двойная» в районе острова Матуа (Курильская гряда), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.говорится в релизе.Согласно информации, «активно обследуются акватории в северо-восточной части побережья на предмет поиска затонувших судов, подводных лодок и других предметов, представляющих историческую ценность».Экипаж «Игоря Белоусова» в настоящее время исследует с помощью телеуправляемых подводных аппаратов «Тайгер» и «Пантера Плюс» подводную лодку времен Второй мировой войны, обнаруженную в районе мыса Юрлова на глубине 110 метров.Сообщается, что «в исследовательской операции активно применяется нормобарический скафандр АС-55, уже проведено несколько глубоководных погружений с целью детального обследования подводного объекта».Кроме того, «с помощью большого гидрографического судна БГК-2153 проводится видео и фотосъемка рельефа дна в местах погружений для анализа гидрографических характеристик», добавили в ведомстве.В пресс-службе напомнили, что первая экспедиция в количестве 200 человек проводила масштабные исследования на острове Матуа с мая по июль 2016 года: «специалистами было проведено более 1000 лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям, сделано более 200 измерений внешней среды, исследовано свыше 100 исторических объектов».