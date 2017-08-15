11:50 15 августа

Водолазы ТОФ приступили к исследованию бухты острова Матуа

Экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» приступил к обследованию бухты «Двойная» в районе острова Матуа (Курильская гряда), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Водолазы ТОФ приступили к исследованию бухты острова Матуа


В ходе работы второй экспедиции на Курильском острове Матуа представители экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества (РГО), личный состав Тихоокеанского флота и Восточного военного округа продолжают научно-изыскательную работу и обследуют ранее обнаруженные подземные фортификационные сооружения,
говорится в релизе.


Согласно информации, «активно обследуются акватории в северо-восточной части побережья на предмет поиска затонувших судов, подводных лодок и других предметов, представляющих историческую ценность».

Экипаж «Игоря Белоусова» в настоящее время исследует с помощью телеуправляемых подводных аппаратов «Тайгер» и «Пантера Плюс» подводную лодку времен Второй мировой войны, обнаруженную в районе мыса Юрлова на глубине 110 метров.

Сообщается, что «в исследовательской операции активно применяется нормобарический скафандр АС-55, уже проведено несколько глубоководных погружений с целью детального обследования подводного объекта».

Кроме того, «с помощью большого гидрографического судна БГК-2153 проводится видео и фотосъемка рельефа дна в местах погружений для анализа гидрографических характеристик», добавили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что первая экспедиция в количестве 200 человек проводила масштабные исследования на острове Матуа с мая по июль 2016 года: «специалистами было проведено более 1000 лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям, сделано более 200 измерений внешней среды, исследовано свыше 100 исторических объектов».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 11:18
    Чё они там всё рыщут,интересно знать..?Никто не в курсе...???
    Алексей7777777
    1. iaroslav.mudryi Сегодня, 11:22
      читайте здесь, 235 страниц, форум экспертов и все последние новости, что уже нашли на сегодняшний момент: http://rufort.info/index.php?topic=1071.2340
      iaroslav.mudryi
    2. Житель Мордора Сегодня, 11:28
      Бозирование кораблей на Матуа предполагается. Могут мины искать или не разорвавшиеся боеприпасы.
      Житель Мордора
      1. Серый брат Сегодня, 11:35
        Цитата: Житель Мордора
        Бозирование кораблей на Матуа предполагается. Могут мины искать или не разорвавшиеся боеприпасы.

        Если предполагается хотя бы причал, то это обязательные мероприятия.
        Серый брат
  2. san4es Сегодня, 11:45
    что «в исследовательской операции активно применяется нормобарический скафандр АС-55

    Russian Iron Man bully

    Скафандр позволяет водолазу выполнять любые работы на глубинах более 500 метров. Скафандры получили наименование АС (автономная станция) и выполнены в двух разновидностях - одноместной и двухместной.

    Одноместная АС напоминает миниатюрный батискаф - длина аппарата примерно 2,5 м, ширина порядка 1,5 м а масса около 1,5 тонн. Аппарат оснащён четырьмя электродвигателями, которые позволяют аппарату развивать под водой скорость до трёх узлов. Устройство рассчитано для погружения на глубины до 600 м. soldier
    san4es
  3. злой партизан Сегодня, 11:46
    Эх... На их месте должен бы быть я... recourse
    злой партизан
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