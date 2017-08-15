11:50 15 августа

Сирийский вариант модернизации БМП-1

В интернете появилось изображение боевой машины пехоты с решетчатыми противокумулятивными экранами, качество изготовления которых приятно удивило российских военных экспертов, сообщает агентство Вестник Мордовии.

Сирийский вариант модернизации БМП-1


«В результате БМП-1 получила круговую защиту от наиболее распространенных в Сирии реактивных гранат – военные прикрыли борта, нос и корму. Необходимо отметить, что решетки установлены не только на корпусе, но и на башне», – пишет автор материала Роман Катков.


Сирийские специалисты также предприняли меры для более надежного крепления конструкций, чтобы они не были сорваны во время маневрирования в населенных пунктах.



Автор отмечает, что БМП-1 продолжает оставаться самой распространенной бронемашиной в Сирии. Сегодня они активно применяются военными на всех фронтах этой кровопролитной войны с террористами.

Использованы фотографии: twitter.com/oryxspioenkop
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Комментарии 5

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  1. alkor Сегодня, 11:39
    Смотрится уже не кустарной самоделкой. Только лет бы на 5 раньше.
    alkor
    1. The Lancet Сегодня, 11:41
      Решетка это решение не новое.Что мешало армии крепить их раньше?Российские военные подсказали?

      Сейчас по пустыне ездят вот такие укрепленные самодельной защитой
      The Lancet
    2. Серый брат Сегодня, 11:43
      Цитата: alkor
      Смотрится уже не кустарной самоделкой.

      У них решётки пошли заводского изготовления - это заметно.
      Серый брат
  2. Навигатор 1 Сегодня, 11:42
    Молодцы хочешь жить умей вертеться! good
    Навигатор 1
  3. Серый брат Сегодня, 11:49
    Мне вот интересно - почему никто динамическую защиту решётками не прикрывает? Ведь в этом есть определённый профит - если боеприпас разрушился при встрече с решёткой то ДЗ останется целой, а если не разрушился то есть ещё одна линия защиты.
    Я про БМП не говорю, но на танке такое же можно реализовать.
    Серый брат
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