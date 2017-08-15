Сирийский вариант модернизации БМП-1
В интернете появилось изображение боевой машины пехоты с решетчатыми противокумулятивными экранами, качество изготовления которых приятно удивило российских военных экспертов, сообщает агентство Вестник Мордовии.
«В результате БМП-1 получила круговую защиту от наиболее распространенных в Сирии реактивных гранат – военные прикрыли борта, нос и корму. Необходимо отметить, что решетки установлены не только на корпусе, но и на башне», – пишет автор материала Роман Катков.
Сирийские специалисты также предприняли меры для более надежного крепления конструкций, чтобы они не были сорваны во время маневрирования в населенных пунктах.
Автор отмечает, что БМП-1 продолжает оставаться самой распространенной бронемашиной в Сирии. Сегодня они активно применяются военными на всех фронтах этой кровопролитной войны с террористами.
«В результате БМП-1 получила круговую защиту от наиболее распространенных в Сирии реактивных гранат – военные прикрыли борта, нос и корму. Необходимо отметить, что решетки установлены не только на корпусе, но и на башне», – пишет автор материала Роман Катков.
Сирийские специалисты также предприняли меры для более надежного крепления конструкций, чтобы они не были сорваны во время маневрирования в населенных пунктах.
Автор отмечает, что БМП-1 продолжает оставаться самой распространенной бронемашиной в Сирии. Сегодня они активно применяются военными на всех фронтах этой кровопролитной войны с террористами.
Использованы фотографии: twitter.com/oryxspioenkop
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