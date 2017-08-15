Французская армия останется на городских улицах
После очередного теракта, мишенью которого стали военнослужащие, во Франции разгорелись дебаты вокруг антитеррористической операции Sentinelle («Часовой») – одни полагают, что армии не место на улицах городов, другие считают (к ним присоединился и президент Макрон), что операцию необходимо продолжить, сообщает Коммерсантъ.
«Военные патрули следят за порядком в аэропортах и на вокзалах, в туристических точках Парижа и других крупных городов уже больше двух лет. Солдаты и офицеры идут на некотором расстоянии друг от друга, неся на себе полное вооружение: винтовку, пистолет, подсумок с патронами, каску, рацию, пуленепробиваемый и разгрузочный жилеты. В дни августовской жары они выглядят в своих зеленых мундирах как настоящие пугала – и, к сожалению, именно такова их роль», – говорится в статье.
Военный эксперт генерал Доминик Тренкан признал, что военные служат «громоотводами» – выпады в их адрес участились, и уже в шестой раз несущие службу солдаты и офицеры подверглись серьезной опасности.
Операция Sentinelle стартовала после парижских терактов 2015 года. С тех пор, чтобы успокоить французов и предупредить новые трагедии, на улицы ежедневно выходят 7 тыс. военных.
Противники Sentinelle считают, что «операция опасна для общества, привыкающего к присутствию вооруженных людей на улице, опасна для самих военных и, наконец, опасна для армии». Ее силы распыляются, а используемые ею средства не предназначены для полицейских функций.
Сторонники операции подсчитали, что даже профессиональная армия в патрулировании обходится государственной казне дешевле, чем полицейские силы. По их мнению, «громоотвод» необходим: «Если мы уберем военных, будут нападать на полицейских. Не тот мундир, так этот».
Макрон в свою очередь пообещал к началу осени представить новую схему организации операции, которая заметно повысит «операционную эффективность» Sentinelle. Министр обороны Флоранс Парли уже заявила в прямом эфире, что «эта операция сейчас необходима более чем когда-либо».
Проблема в том, отмечает газета, что после того как армию вывели на улицы, «никто из политиков не рискует взять на себя ответственность, чтобы вернуть ее в казармы», поскольку при любом следующем теракте ему это немедленно поставят в вину.
«Военные патрули следят за порядком в аэропортах и на вокзалах, в туристических точках Парижа и других крупных городов уже больше двух лет. Солдаты и офицеры идут на некотором расстоянии друг от друга, неся на себе полное вооружение: винтовку, пистолет, подсумок с патронами, каску, рацию, пуленепробиваемый и разгрузочный жилеты. В дни августовской жары они выглядят в своих зеленых мундирах как настоящие пугала – и, к сожалению, именно такова их роль», – говорится в статье.
Военный эксперт генерал Доминик Тренкан признал, что военные служат «громоотводами» – выпады в их адрес участились, и уже в шестой раз несущие службу солдаты и офицеры подверглись серьезной опасности.
Операция Sentinelle стартовала после парижских терактов 2015 года. С тех пор, чтобы успокоить французов и предупредить новые трагедии, на улицы ежедневно выходят 7 тыс. военных.
Противники Sentinelle считают, что «операция опасна для общества, привыкающего к присутствию вооруженных людей на улице, опасна для самих военных и, наконец, опасна для армии». Ее силы распыляются, а используемые ею средства не предназначены для полицейских функций.
Сторонники операции подсчитали, что даже профессиональная армия в патрулировании обходится государственной казне дешевле, чем полицейские силы. По их мнению, «громоотвод» необходим: «Если мы уберем военных, будут нападать на полицейских. Не тот мундир, так этот».
Макрон в свою очередь пообещал к началу осени представить новую схему организации операции, которая заметно повысит «операционную эффективность» Sentinelle. Министр обороны Флоранс Парли уже заявила в прямом эфире, что «эта операция сейчас необходима более чем когда-либо».
Проблема в том, отмечает газета, что после того как армию вывели на улицы, «никто из политиков не рискует взять на себя ответственность, чтобы вернуть ее в казармы», поскольку при любом следующем теракте ему это немедленно поставят в вину.
Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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