14:24 15 августа

Французская армия останется на городских улицах

После очередного теракта, мишенью которого стали военнослужащие, во Франции разгорелись дебаты вокруг антитеррористической операции Sentinelle («Часовой») – одни полагают, что армии не место на улицах городов, другие считают (к ним присоединился и президент Макрон), что операцию необходимо продолжить, сообщает Коммерсантъ.



«Военные патрули следят за порядком в аэропортах и на вокзалах, в туристических точках Парижа и других крупных городов уже больше двух лет. Солдаты и офицеры идут на некотором расстоянии друг от друга, неся на себе полное вооружение: винтовку, пистолет, подсумок с патронами, каску, рацию, пуленепробиваемый и разгрузочный жилеты. В дни августовской жары они выглядят в своих зеленых мундирах как настоящие пугала – и, к сожалению, именно такова их роль», – говорится в статье.


Военный эксперт генерал Доминик Тренкан признал, что военные служат «громоотводами» – выпады в их адрес участились, и уже в шестой раз несущие службу солдаты и офицеры подверглись серьезной опасности.

Операция Sentinelle стартовала после парижских терактов 2015 года. С тех пор, чтобы успокоить французов и предупредить новые трагедии, на улицы ежедневно выходят 7 тыс. военных.

Противники Sentinelle считают, что «операция опасна для общества, привыкающего к присутствию вооруженных людей на улице, опасна для самих военных и, наконец, опасна для армии». Ее силы распыляются, а используемые ею средства не предназначены для полицейских функций.

Сторонники операции подсчитали, что даже профессиональная армия в патрулировании обходится государственной казне дешевле, чем полицейские силы. По их мнению, «громоотвод» необходим: «Если мы уберем военных, будут нападать на полицейских. Не тот мундир, так этот».

Макрон в свою очередь пообещал к началу осени представить новую схему организации операции, которая заметно повысит «операционную эффективность» Sentinelle. Министр обороны Флоранс Парли уже заявила в прямом эфире, что «эта операция сейчас необходима более чем когда-либо».

Проблема в том, отмечает газета, что после того как армию вывели на улицы, «никто из политиков не рискует взять на себя ответственность, чтобы вернуть ее в казармы», поскольку при любом следующем теракте ему это немедленно поставят в вину.

Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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Комментарии 19

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  1. cniza Сегодня, 12:35
    Проблема в том, отмечает газета, что после того как армию вывели на улицы, «никто из политиков не рискует взять на себя ответственность, чтобы вернуть ее в казармы», поскольку при любом следующем теракте ему это немедленно поставят в вину.


    А у них , что любой политик командует армией? belay
    cniza
    1. pvv113 Сегодня, 13:02
      Планировалось же, что каждая кухарка сможет управлять государством wink
      pvv113
      1. cniza Сегодня, 13:04
        То у Ленина , а тут армия ... в общем "веселые" у них там дела.
        cniza
        1. pvv113 Сегодня, 13:05
          Французы вообще веселый народ. И с каждым новым президентом улыбка все шире и шире laughing
          pvv113
          1. cniza Сегодня, 13:09
            Есть такое , правда не до смеха им , никто не знает что делать с этими "бородатыми зайцами".
            cniza
            1. pvv113 Сегодня, 13:11
              Своей головой нужно было думать, а не слушать бабку Меркель, когда она всех басмачей в Европу пригласила
              pvv113
              1. cniza Сегодня, 13:17
                Иногда хочется сказать , что их всех зомбировали из США , но понимаешь , что они сами рады , хотели демографию поправить. lol
                cniza
                1. pvv113 Сегодня, 13:18
                  Есть красивая фраза: ...но что-то пошло не так
                  pvv113
                  1. cniza Сегодня, 13:22
                    Похоже просто мозги давно жиром заплыли , вот бармалеи их "погоняют" может вернут себе форму.
                    cniza
                    1. pvv113 Сегодня, 13:24
                      Бармалеев как тренеров пригласили?
                      pvv113
                      1. cniza Сегодня, 13:40
                        Ну получается что так , но лучше бы не на людях...
                        cniza
    2. Венд Сегодня, 13:20
      военные служат «громоотводами» – выпады в их адрес участились,
      то-то мастерски использыет надостатки французской системы, чтобы убрать военных и освободить дорогу террористам.
      несущие службу солдаты и офицеры подверглись серьезной опасности.
      Да вот есть такая профессия военных, защищать свою Родину и при необходимости отдать за нее жизнью. Это не в красивой военной форме по улицам гулять.. Можно и погибнуть.
      Венд
  2. DEZINTO Сегодня, 12:35
    Да пусть будут конечно. С тем разнообразием которое расплодилось по Европе, стражи порядка с автоматами на улицах (увы) не помешают.

    Лишь бы они свои автоматы не оставляли в машине, и в последствии не дарили прохожим, - пока за кофем идут....как так можно было!?
    DEZINTO
  3. Masya Masya Сегодня, 12:46
    Дорогу правильно переходить научились? Посмотри налево, направо... и чем черт не шутит наверх... wink
    Masya Masya
  4. pvv113 Сегодня, 13:04
    С тех пор, чтобы успокоить французов и предупредить новые трагедии, на улицы ежедневно выходят 7 тыс. военных.

    А что по этому поводу шутит Charlie Hebdo?
    pvv113
    1. cniza Сегодня, 13:09
      Не рискуют , а то может прилететь... lol
      cniza
      1. pvv113 Сегодня, 13:12
        В общем, делу - время, а сейчас не до потехи hi
        pvv113
        1. cniza Сегодня, 13:23
          С военными шутить не стоит , они не все шутки понимают...
          cniza
          1. pvv113 Сегодня, 13:25
            У военных своеобразный юмор, но мне нравится
            pvv113
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