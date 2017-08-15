14:23 15 августа

США передали ливанской армии восемь боевых машин пехоты М2А2 Bradley

США окажут Ливану военную помощь на сумму более 100 млн долл. Как сообщило 14 августа 2017 года посольство США в Ливане, в этот день в порту Бейрута состоялась церемония передачи ливанской армии первых восьми боевых машин пехоты M2А2 Bradley из наличия армии США. Машины были доставлены в Бейрут на борту ролкера Wisdom Ace. Всего предполагается передача Ливану 32 БМП M2А2 Bradley в рамках очередного пакета американской военной помощи. Остальные машины должны быть доставлены "в ближайшие несколько месяцев", передает блог BMPD.

США передали ливанской армии восемь боевых машин пехоты М2А2 Bradley


Одновременно с данными восемью БМП M2А2 Bradley ливанской армии на той же церемонии были переданы также первые четыре бронированные машины транспортировки артиллерийских боеприпасов М992. В марте 2017 года стало известно о предстоящей передаче Ливану в порядке военной помощи из наличия армии США 24 самоходных гаубиц М109А5 калибра 155 мм и десяти бронированных машин транспортировки артиллерийских боеприпасов М992 к ним. Доставка остальной части этой техники ожидается до конца года.


Посольство США в Ливане сообщило, что только за последние 12 месяцев американская сторона передала вооруженным силам Ливана в порядке помощи 40 буксируемых гаубиц М198 калибра 155 мм, 50 бронированных автомобилей HMMWV, один легкий разведывательно-ударный самолет Cessna AC-208B Combat Caravan (оснащенный ракетами Hellfire), 55 минометов, 50 автоматических противопехотных гранатометов Mk 19 калибра 40 мм, 800 пулеметов калибра 12,7 мм, 300 пулеметов калибра 7,62 мм, 4000 автоматических карабинов М4, более 500 тысяч патронов, 320 ночных прицелов и тепловизоров, 360 военных радиостанций.

Использованы фотографии: (с) Bilal Hussein / АР
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Комментарии 28

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  1. DEZINTO Сегодня, 12:48
    Напоминаем, что в понедельник командующий Ливанской национальной армией Халифа Хафтар запросил военную помощь у России


    Что за цирк с конями?

    Где-бы, что-бы, у кого-бы, попросить-бы? recourse
    DEZINTO
    1. ватник Сегодня, 12:55
      Цитата:статья
      Напоминаем, что в понедельник командующий Ливанской национальной армией Халифа Хафтар запросил военную помощь у России.

      Вообще то Халифа Хафтар "командующий" ЛИВИЙСКОЙ а не ЛИВАНСКОЙ армией smile
      ватник
      1. ватник Сегодня, 12:59
        Кстати надо США поставить в Ливан ЗРК с последующей передачей их Хезболле для обороны в случаи начало новой агрессии Израиля чтобы она могла успешно уничтожать самолёты нападающих lol
        ватник
      2. DEZINTO Сегодня, 12:59
        Вообще то Халифа Хафтар "командующий" ЛИВИЙСКОЙ а не ЛИВАНСКОЙ армией


        К стати да! Это тогда к писателю статьи замечание!

        Конечно - Ливийской!

        Кто ...блин писал? Трудно проверить? Статьеписцы!?

        DEZINTO
        1. ватник Сегодня, 13:01
          Цитата: DEZINTO
          Это тогда к писателю статьи замечание!

          Так я и привёл цитату из статьи.
          ватник
    2. Серый брат Сегодня, 12:58
      Цитата: DEZINTO
      Что за цирк с конями?
      Где-бы, что-бы, у кого-бы, попросить-бы?

      Если где-то прибыло, значит где-то убыло.
      У Хесболлы появиться "новая" техника - т.е. на ливанских М113 они и так рассекают, значит ещё подгонят из "списанного".
      Серый брат
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:56
    Так я не понял-Хафтар из Ливанской или Ливийской армии? ??Или он по четным дням на полставки работает в одной армии, а по нечетным -в другой? ?? what
    Изгоняющий либероидов
    1. sabakina Сегодня, 13:15
      См. выше ответ.
      sabakina
  3. новичок Сегодня, 12:59
    Хафтар командует не ливанской, ливиийской армией.
    новичок
  4. irazum Сегодня, 13:00
    Зря Штатники это делают. Хезболла всё отберёт... :
    irazum
    1. ватник Сегодня, 13:07
      Цитата: irazum
      Зря Штатники это делают. Хезболла всё отберёт... :

      Я сейчас вас немного огорчю но это не только США делают (вооружают армию Ливана)
      Ливан получил французские самоходные ПТРК VCAC Mephisto

      29 мая 2017 года в Бейруте состоялась церемония передачи ливанской армии первых двух из 15 передаваемых в порядке помощи из наличия вооруженных сил Франции боевых машин самоходных противотанковых ракетных комплексов VCAC Mephisto, оснащаемых противотанковыми управляемыми ракетами MBDA НОТ-2.
      http://bmpd.livejournal.com/2646816.html
      ватник
      1. irazum Сегодня, 13:09
        Ну, значит, всем миром Хезболле помогаем. Только вот зачем?
        irazum
        1. Серый брат Сегодня, 13:14
          Цитата: irazum
          Ну, значит, всем миром Хезболле помогаем. Только вот зачем?

          Они борятся с ИГИЛ и довольно успешно. Их бойцы одни из лучших.
          Серый брат
        2. ватник Сегодня, 13:19
          Цитата: irazum
          Ну, значит, всем миром Хезболле помогаем. Только вот зачем?

          Как зачем? Для того чтобы в следующий раз она могла как можно успешней сопротивляться новой возможной агрессии израильских евреев.
          ватник
          1. irazum Сегодня, 13:23
            Да и Бог с ними. В Израиле знают как с этими бармалеями бороться.
            irazum
            1. Серый брат Сегодня, 13:30
              Цитата: irazum
              В Израиле знают как с этими бармалеями бороться.

              В Израиле знают как по рогам получать от них. И они не бармалеи, а повстанцы или, как любят выражаться наши израильские друзья, "ребелы".
              Серый брат
              1. irazum Сегодня, 13:42
                Бармалеи, что Хезболла (разрешена в РФ), что ИГИЛ (запрещена в РФ). Просто одни шииты, а другие сунниты. Вот и вся разница. Не сошлись в толковании Корана...
                irazum
                1. ватник Сегодня, 13:46
                  Цитата: irazum
                  Бармалеи, что Хезболла

                  Ну то что Хезболла сопротивляляется агрессии израильских евреев отнюдь не делает их "бармалеями" скорее наоборот они ЗАЩИТНИКИ Ливана от агрессивного и непредсказуемого режима Тель-Авива.
                  ватник
                  1. irazum Сегодня, 14:01
                    Ливан как раз и не знает как от этих "защитников" избавится вот уже больше сорока лет. Превратили жемчужину Ближнего Востока в какую-то помойку бармалеи всех сортов и мастей. А во всём, конечно Евреи виноваты... А ведь Бейрут, когда-то, Парижем Ближнего Востока называли... Только сейчас мало кто об этом помнит...
                    irazum
                    1. sogdy Сегодня, 14:08
                      Цитата: irazum
                      Превратили жемчужину Ближнего Востока в какую-то помойку

                      Вах-вах-вах!
                      Чо-то у нас с тобой история разная.
                      Таки, по моим воспоминаниям, в Ливане уже почти 40 лет война.
                      sogdy
                      1. irazum Сегодня, 14:15
                        Совершенно верно я про эти сорок лет и говорю. Сорок лет как в Ливане бармалеи всех мастей нормальной жизни не дают.
                        irazum
                    2. ватник Сегодня, 14:20
                      Цитата: irazum
                      Ливан как раз и не знает как от этих "защитников" избавится вот уже больше сорока лет.

                      Ну не надо выдумывать вот что говорит президент Ливана Аун о Хезболле:
                      Аун: "Хизбалла" не сложит оружия, пока продолжается израильская оккупация
                      Президент Ливана Мишель Аун заявил, что пока израильская оккупация ливанских земель продолжается, а армия Ливана недостаточно сильна, чтобы дать отпор агрессору самостоятельно, группировка "Хизбалла" не будет разоружена.

                      Глава государства сообщил, что арсенал группировки направлен не против ливанского народа, а против внешнего агрессора. По его словам, "Хизбалла" - важная часть оборонительного потенциала Ливана.
                      http://newsru.co.il/mideast/12feb2017/hizb_203.ht
                      ml
                      Цитата: irazum
                      А во всём, конечно Евреи виноваты...

                      Ну тут вы не правы в этом виноваты не все ЕВРЕИ в этом во многом виноваты именно ИЗРАИЛЬСКИЕ ЕВРЕИ.
                      ватник
              2. Арон Заави Сегодня, 14:12
                Цитата: Серый брат

                В Израиле знают как по рогам получать от них. И они не бармалеи, а повстанцы или, как любят выражаться наши израильские друзья, "ребелы".
                по рогам тоже. На войне как на войне.
                А против кого восстает движение Хезболла после того ,как ООН в 2000 году провело демаркацию границы и подтвердило 100% выход израильских войск с территори Ливана?Получается ,что на территории Ливана существует мощная военная машина не подчиняющаяся правительству Ливана, а действующая или по собственному желанию или по указанию из Ирана. Нежелание Ливана добиться от отрядов Хезболлы вхождения их в регулярные формирования государства,делает в глазах Израиля весь Ливан ответственным за любую провакацию со строны этой организации. Вот из этого пусть и исходят.
                Арон Заави
                1. Серый брат Сегодня, 14:19
                  Цитата: Арон Заави
                  делает в глазах Израиля весь Ливан

                  Вы, в глазах всего региона агрессоры и оккупанты. Исходите из этого.
                  Серый брат
          2. ArikKhab Сегодня, 13:26
            "Агрессии евреев" против кого ?? Против террористический организации, которая захватила юг Ливана ? Или вы думаете что в Ливане рады присутствию Хезболлы на их территории ? Или вы думаете что Хезболла это "намного" лучше ИГИЛ ? ну, пока Ассаду с ними по пути - таки да... Для Сирии... Наверное.... Но ведь бесплатный сыр только в мышеловке, и кто знает чем Сирия заплатит за "помощь" Хезболлы (и Ирана)
            ArikKhab
            1. ватник Сегодня, 13:36
              Цитата: ArikKhab
              Против террористический организации, которая захватила юг Ливана ?

              Вы видимо израильский еврей?
              Потому что в России Хезболла террористической организацией не является.
              ватник
            2. Серый брат Сегодня, 13:38
              Цитата: ArikKhab
              Или вы думаете что в Ливане рады присутствию Хезболлы на их территории ?

              Армия Ливана даёт им бронетехнику, армия Ливана проводит с ними совместные операции.
              В 2006-м, в Ливане, израильтянам насовала кундштюков не только Хесболла.
              Серый брат
            3. Серый брат Сегодня, 13:47
              Цитата: ArikKhab
              Или вы думаете что в Ливане рады присутствию Хезболлы на их территории ?

              Серый брат
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