СМИ: Расследование причин крушения Ту-154 в районе Сочи продолжается
Информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники, «близкие к следствию», публикует заявление о том, что расследование причин крушения самолёта Минобороны РФ Ту-154 в районе Сочи будет продлено. Формальной причиной продления расследования до 25 декабря 2017 года источник называет «значительный объём формальностей, которые нужно соблюсти».
В первую очередь речь идёт о формальностях юридического характера, включая подготовку документов о признании факта смерти пассажиров авиалайнера. Напомним, что до сих пор несколько человек, находившихся на борту Ту-154, направлявшегося из Подмосковья в Сирию, не обнаружены поисково-спасательными отрядами.
Ранее (в мае текущего года) Минобороны РФ опубликовало промежуточные итоги расследования. В материале было заявлено, что причинами катастрофы могли послужить несколько факторов, включая ошибку пилотирования в ходе нарушения пространственной ориентировки командира воздушного судна. Кроме того, было объявлено о нарушениях при заправке самолёта топливом и при загрузке и центровке груза на борту.
Напомним, что в той авиакатастрофе погибли артисты ансамбля им.Александрова, российские журналисты, представители МО РФ, а также Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.
В первую очередь речь идёт о формальностях юридического характера, включая подготовку документов о признании факта смерти пассажиров авиалайнера. Напомним, что до сих пор несколько человек, находившихся на борту Ту-154, направлявшегося из Подмосковья в Сирию, не обнаружены поисково-спасательными отрядами.
Ранее (в мае текущего года) Минобороны РФ опубликовало промежуточные итоги расследования. В материале было заявлено, что причинами катастрофы могли послужить несколько факторов, включая ошибку пилотирования в ходе нарушения пространственной ориентировки командира воздушного судна. Кроме того, было объявлено о нарушениях при заправке самолёта топливом и при загрузке и центровке груза на борту.
Напомним, что в той авиакатастрофе погибли артисты ансамбля им.Александрова, российские журналисты, представители МО РФ, а также Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.
Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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