14:24 15 августа

СМИ: Расследование причин крушения Ту-154 в районе Сочи продолжается

Информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники, «близкие к следствию», публикует заявление о том, что расследование причин крушения самолёта Минобороны РФ Ту-154 в районе Сочи будет продлено. Формальной причиной продления расследования до 25 декабря 2017 года источник называет «значительный объём формальностей, которые нужно соблюсти».

В первую очередь речь идёт о формальностях юридического характера, включая подготовку документов о признании факта смерти пассажиров авиалайнера. Напомним, что до сих пор несколько человек, находившихся на борту Ту-154, направлявшегося из Подмосковья в Сирию, не обнаружены поисково-спасательными отрядами.

СМИ: Расследование причин крушения Ту-154 в районе Сочи продолжается



Ранее (в мае текущего года) Минобороны РФ опубликовало промежуточные итоги расследования. В материале было заявлено, что причинами катастрофы могли послужить несколько факторов, включая ошибку пилотирования в ходе нарушения пространственной ориентировки командира воздушного судна. Кроме того, было объявлено о нарушениях при заправке самолёта топливом и при загрузке и центровке груза на борту.

Напомним, что в той авиакатастрофе погибли артисты ансамбля им.Александрова, российские журналисты, представители МО РФ, а также Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Комментарии 8

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  1. Народ скрепоносец Сегодня, 13:11
    Темные силы препятствуют расследованию, но мы справимся. Люди духовные, праведные, одолеем зло! Работайте братья!
    Народ скрепоносец
    1. Zibelew Сегодня, 13:18
      А главврач знает, что Вы его компьютером без спроса пользуетесь?
      Zibelew
      1. Смог Сегодня, 13:25
        quote] Люди духовные, праведные, одолеем зло! [/quote]
        Ой, Господи. То опарышев , теперь это..... Да сколько же можно то...???????[quote]
        Смог
        1. sabakina Сегодня, 13:35
          Кость, что то этим летом они активизировались...
          sabakina
          1. Смог Сегодня, 13:38
            Слава, привет! Слушай, не то слово. Даже на сайт иной раз заходить не хочется. Один срач. Может после 1 сентября поуспокоятся,а?
            Смог
    2. с-т Petrov Сегодня, 13:24
      Темные силы препятствуют расследованию, но мы справимся. Люди духовные, праведные, одолеем зло! Работайте братья!


      ну что нераб, продали твои хозяева двигатели Ыну?) НацЫя готова к порке?)

      Уже запросил убежище в Россиюшке у скрепного народа?

      с-т Petrov
  2. stasimar Сегодня, 13:23
    Как с малазийским боингом. Как что то мутное, так сроки переносят и переносят
    stasimar
    1. pvv113 Сегодня, 13:27
      Голландские марихуанщики уже четвертый год мусолят, а на выходе ноль
      pvv113
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