14:23 15 августа

В Нацбанке Украины заявили, что не справляются с ростом цен

Национальный банк Украины публикует промежуточную статистику финансово-экономической ситуации на Украине. Финансовый регулятор сообщает, что по ряду экономических показателей пока не удаётся выйти на прогнозируемые. В частности, сообщается, что не удаётся существенным образом повлиять на инфляцию. Общие показатели инфляции в годовом выражении составляют в стране 15,9%. Это официальная статистика.

Отмечается, что ускорился и рост потребительских цен. Наибольший рост цен пришёлся на такие продовольственные товары как молоко и мясо. Средний рост по этим наименованиям составил более 25%. В частности, рост цен на мясо на Украине оценивается на уровне 30,6% в год.

Из отчёта ситуации по овощам и фруктам:
Несмотря на сезонное снижение цен на овощи и фрукты в месячном измерении, оно было менее существенным, чем ожидалось по результатам краткосрочной оценки. По овощам с начала года констатируется стремительный рост в среднем на 59,9%. Рост цен на фрукты замедлился и составил 23,8% в годовом выражении.



Отмечен рост цен на табачные изделия – до 43,2%, а также на топливо – более чем на 9%. Рост тарифов ЖКХ оценивается на уровне около 28% в годовом выражении.

На этом фоне Нацбанк сообщает, что украинские граждане активно выводят средства со своих депозитов. Банковские ставки не покрывают инфляционных рисков, а потому украинские граждане либо стараются отказаться от сбережений вовсе (если возможность накопления остаётся), либо переводить гривны в доллары и евро.

В Нацбанке Украины заявили, что не справляются с ростом цен


Из Сбербанка и аффилированных с ним банков граждане Украины с начала года вывели более полумиллиарда гривен.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine
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Комментарии 13

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  1. DEZINTO Сегодня, 13:26
    Где защитники нэньки? Ждём комментариев. - "это период становления государства", "а у вас", "мы уже в ЕС, там помогут", "весь мир с нами".........и т.д. и т.п.

    Хватит злорадствовать скажете? А от фигушки, майданулись на отличненько, ненавидите Россию, получите справедливость!

    После комментариев на странице матери Ирины Бережной, после вообще всего критинизма что мы видим от этих недоумков.----Злорадно, очччень злорадно!

    DEZINTO
    1. The Lancet Сегодня, 13:32
      Непонятно одно- я регистрировался на сайте "Военное обозрение".Зачем тут экономические новости?И почему очень часто про Украину?
      The Lancet
      1. 210окв Сегодня, 13:41
        А что непонятного?Три года ждут когда в укропии гикнутся.Это излюбленная тема.Еще Сирия,правда сейчас поменьше.Сейчас КНДР в тренде.
        Цитата: The Lancet
        Непонятно одно- я регистрировался на сайте "Военное обозрение".Зачем тут экономические новости?И почему очень часто про Украину?
        210окв
      2. Elektromenschen Сегодня, 13:42
        Потому что если не смотреть, что там у хохлов, придётся смотреть на ближайшую страну, отстающую экономически на шаг от РФ - Азербайджан или Уругвай. А что там в Азербайджане, Уругвае или Габоне не так интересно, согласитесь.
        Elektromenschen
      3. Ziksura Сегодня, 13:45
        Прочитал все ваши комментарии... И так и не понял: зачем вы тут.
        Ziksura
      4. НЕКСУС Сегодня, 14:06
        Цитата: The Lancet
        Непонятно одно- я регистрировался на сайте "Военное обозрение".Зачем тут экономические новости?И почему очень часто про Украину?

        А вы думали,что тут вам военные секреты с чертежами предоставят?
        НЕКСУС
    2. krops777 Сегодня, 13:46
      Где защитники нэньки?


      Как где безвиз же уехали батрачить в ЕС. laughing
      krops777
  2. 210окв Сегодня, 13:27
    А и комментировать нечего..К этому все и шло.
    210окв
    1. Che Burashka Сегодня, 13:47
      Цитата: 210окв
      А и комментировать нечего..К этому все и шло.

      Так то оно так.... никто и не спорит, но вот меня очень интересует один вопрос - у нас в России официальная инфляция составляет где-то между 4 и 6%, примерно 5%. Очень хорошо (и это не сарказм, хотя мог бы быть и пониже)! Вна Украине 15,9%, если верить официальным источникам. Т.е. инфляция вна Украине минимум в 3 (три!) раза выше! Но курс гривны/рубля при этом практически не меняется, колеблясь на отметке от 2,1-2,3.... Как то не стыкуется.... Кто врёт?
      Che Burashka
      1. Stas157 Сегодня, 14:09
        Цитата: Che Burashka
        инфляция вна Украине минимум в 3 (три!) раза выше! Но курс гривны/рубля при этом практически не меняется, колеблясь на отметке от 2,1-2,3.... Как то не стыкуется.... Кто врёт?

        Я тоже об этом подумал! Вот если бы уважаемые коллеги с Украины привели свои реальные цены на мясо, сыр, хлеб, молоко, то можно было бы сравнить. И сразу все понятно стало бы.))
        Stas157
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:31
    Вангую, это только начало...
    Горный стрелок
    1. volodya Сегодня, 13:34
      Цитата: Горный стрелок
      Вангую, это только начало...

      Петя ещё займёт!
      volodya
  4. трофим Сегодня, 13:58
    Ну наши по совести говоря вобще никогда не справлялись, да и цели такой перед собой не ставили. И что дальше: на руине - ушлепки, а у нас - верной дорогой в светлое капиталистическое будущее идем господа?
    трофим
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