В Нацбанке Украины заявили, что не справляются с ростом цен

Несмотря на сезонное снижение цен на овощи и фрукты в месячном измерении, оно было менее существенным, чем ожидалось по результатам краткосрочной оценки. По овощам с начала года констатируется стремительный рост в среднем на 59,9%. Рост цен на фрукты замедлился и составил 23,8% в годовом выражении.

Национальный банк Украины публикует промежуточную статистику финансово-экономической ситуации на Украине. Финансовый регулятор сообщает, что по ряду экономических показателей пока не удаётся выйти на прогнозируемые. В частности, сообщается, что не удаётся существенным образом повлиять на инфляцию. Общие показатели инфляции в годовом выражении составляют в стране 15,9%. Это официальная статистика.Отмечается, что ускорился и рост потребительских цен. Наибольший рост цен пришёлся на такие продовольственные товары как молоко и мясо. Средний рост по этим наименованиям составил более 25%. В частности, рост цен на мясо на Украине оценивается на уровне 30,6% в год.Из отчёта ситуации по овощам и фруктам:Отмечен рост цен на табачные изделия – до 43,2%, а также на топливо – более чем на 9%. Рост тарифов ЖКХ оценивается на уровне около 28% в годовом выражении.На этом фоне Нацбанк сообщает, что украинские граждане активно выводят средства со своих депозитов. Банковские ставки не покрывают инфляционных рисков, а потому украинские граждане либо стараются отказаться от сбережений вовсе (если возможность накопления остаётся), либо переводить гривны в доллары и евро.Из Сбербанка и аффилированных с ним банков граждане Украины с начала года вывели более полумиллиарда гривен.