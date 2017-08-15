Из «Нивы» сделают вездеход-невидимку
Как сообщает "Популярная механика" со ссылкой на газету «Жигулевская долина», резидент самарского технопарка НКТЦ «Пролог» совместно с Тольяттинским государственным университетом покажут на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017» каркасно-модульный автомобиль на базе агрегатов внедорожника ВАЗ-21213 «Нива».
Вездеход модельного ряда «Сержант» разработан в рамках проекта «Лёгкие коррозионностойкие каркасно-модульные транспортные средства военного и специального назначения. Перспективные модельные ряды с применением проблемно-ориентированных полимерных композиционных материалов». Для прототипа изготовлены панели внешней и внутренней облицовки из композитных материалов и объёмная пространственная рама из алюминиевых сплавов.
Целью проекта является повышение эффективности и долговечности, а также обеспечение функциональной трансформации транспортных средств военного и специального назначения. Новый вездеход на базе «Нивы», по словам разработчиков, обладает коррозионной стойкостью, низкой массой, высокой ударной вязкостью и прочностью.
Также благодаря кузову из композитов автомобиль отличается малозаметностью на тепловизорах, радиопрозрачностью, способностью к самозатуханию при горении, стойкостью к химикатам и ультрафиолетовому излучению, а также морозоустойчивостью — на его кузовных панелях не образуется ледяная корка.
По сравнению с «Нивой» у «Сержанта» более чем в два раза увеличена полезная нагрузка, что позволяет произвести установку вооружения, применить компоненты бронирования и повысить прочность днища. Кроме того, снижение веса транспортного средства облегчает его доставку воздушным и водным транспортом. Посмотреть на вездеход-невидимку можно будет с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот».
Вездеход модельного ряда «Сержант» разработан в рамках проекта «Лёгкие коррозионностойкие каркасно-модульные транспортные средства военного и специального назначения. Перспективные модельные ряды с применением проблемно-ориентированных полимерных композиционных материалов». Для прототипа изготовлены панели внешней и внутренней облицовки из композитных материалов и объёмная пространственная рама из алюминиевых сплавов.
Целью проекта является повышение эффективности и долговечности, а также обеспечение функциональной трансформации транспортных средств военного и специального назначения. Новый вездеход на базе «Нивы», по словам разработчиков, обладает коррозионной стойкостью, низкой массой, высокой ударной вязкостью и прочностью.
Также благодаря кузову из композитов автомобиль отличается малозаметностью на тепловизорах, радиопрозрачностью, способностью к самозатуханию при горении, стойкостью к химикатам и ультрафиолетовому излучению, а также морозоустойчивостью — на его кузовных панелях не образуется ледяная корка.
По сравнению с «Нивой» у «Сержанта» более чем в два раза увеличена полезная нагрузка, что позволяет произвести установку вооружения, применить компоненты бронирования и повысить прочность днища. Кроме того, снижение веса транспортного средства облегчает его доставку воздушным и водным транспортом. Посмотреть на вездеход-невидимку можно будет с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот».
Использованы фотографии: https://www.popmech.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти