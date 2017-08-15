14:23 15 августа

Из «Нивы» сделают вездеход-невидимку

Как сообщает "Популярная механика" со ссылкой на газету «Жигулевская долина», резидент самарского технопарка НКТЦ «Пролог» совместно с Тольяттинским государственным университетом покажут на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017» каркасно-модульный автомобиль на базе агрегатов внедорожника ВАЗ-21213 «Нива».

Вездеход модельного ряда «Сержант» разработан в рамках проекта «Лёгкие коррозионностойкие каркасно-модульные транспортные средства военного и специального назначения. Перспективные модельные ряды с применением проблемно-ориентированных полимерных композиционных материалов». Для прототипа изготовлены панели внешней и внутренней облицовки из композитных материалов и объёмная пространственная рама из алюминиевых сплавов.

Из «Нивы» сделают вездеход-невидимку



Целью проекта является повышение эффективности и долговечности, а также обеспечение функциональной трансформации транспортных средств военного и специального назначения. Новый вездеход на базе «Нивы», по словам разработчиков, обладает коррозионной стойкостью, низкой массой, высокой ударной вязкостью и прочностью.

Также благодаря кузову из композитов автомобиль отличается малозаметностью на тепловизорах, радиопрозрачностью, способностью к самозатуханию при горении, стойкостью к химикатам и ультрафиолетовому излучению, а также морозоустойчивостью — на его кузовных панелях не образуется ледяная корка.

По сравнению с «Нивой» у «Сержанта» более чем в два раза увеличена полезная нагрузка, что позволяет произвести установку вооружения, применить компоненты бронирования и повысить прочность днища. Кроме того, снижение веса транспортного средства облегчает его доставку воздушным и водным транспортом. Посмотреть на вездеход-невидимку можно будет с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот».

Использованы фотографии: https://www.popmech.ru
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Комментарии 10

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  1. Elektromenschen Сегодня, 13:49
    Больная фантазия у людей.
    Elektromenschen
    1. ЮБОРГ Сегодня, 14:07
      Не люблю вас американцев, но в данном случае с тобой соглашусь. Кроме того, судя по фото, капот уже им удалось сделать невидимым. laughing
      ЮБОРГ
    2. maxim947 Сегодня, 14:09
      С очередной бретятиной пытаются влезть в ГОЗ.
      maxim947
    3. sabakina Сегодня, 14:13
      Цитата: Elektromenschen
      Больная фантазия у людей.

      Ну да, который день уже наблюдаю!...
      sabakina
  2. 210окв Сегодня, 13:50
    Ага,как самозатухнет горящий автомобиль..Когда всё выгорит?Кружок "Умелые руки"..Серьезнее ничего нельзя было придумать..Про "невидимость" вообще умолчим
    210окв
  3. Серый брат Сегодня, 13:55
    Морозоустойчивость и пластик? Несовместимо. На настоящей морзяке любым полимерам хана - свойства свои теряют.
    Серый брат
  4. макс702 Сегодня, 14:08
    Может для югов то и интересно , но вот на севере врятли.. Основная фишкА это ДЕШЕВИЗНА..Но как только это совмещается с алюминево пространственной рамой и хитровыделанным пластиком не понятно.. А все остальное у Нивы устарело и давно, низкое качество комплектующих, слабый прожорливый двигатель.. Если низка цена то да.. но повторюсь сомненья в этом..
    макс702
  5. трассер Сегодня, 14:10
    ШУШПАНЦЕРЫ СДАВШИХ ЕГЭ !!!! Кому то бросилось в глаза сходство с украинской техникой "нового поколения"?
    трассер
  6. uav80 Сегодня, 14:14
    каркасно-модульный автомобиль на базе агрегатов внедорожника ВАЗ-21213 «Нива».

    Это агрегаты Ваз-21214 видно же что инжекторная, а не карбюраторная... да еще мосты от 213-й уже не найти, а подшипники и стопорные кольща на полуосях уже другие, да и сами полуоси длинее у 214-й...
    uav80
  7. irazum Сегодня, 14:22
    Вот берут же деньги где-то или даёт кто-то на всякую фигню.
    irazum
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