На судоверфи «Звезда» начали возводить сухой док
На будущей судоверфи «Звезда» в Приморском крае началось возведение сухого дока, который позволит строить суда «неограниченного водоизмещения», передает РИА Новости сообщение вице-премьера Дмитрия Рогозина.
По его словам, строительство судостроительного комплекса «на постоянной основе находится в поле зрения президента РФ».
При этом он положительно отозвался об организации производства на дальневосточном заводе:
Агентство напоминает, что Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе дальневосточного завода «Звезда» консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза», и «Газпромбанка». Проект предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства шельфовой техники.
Мы подходим к завершающему этапу нашего видения завода – это начало работы по сухому доку, также самому крупному в нашей стране, который позволит строить суда, корабли неограниченного водоизмещения. Прежде всего, гражданского назначения,сказал Рогозин в ходе совещания.
По его словам, строительство судостроительного комплекса «на постоянной основе находится в поле зрения президента РФ».
Надеюсь, в сентябре, когда Путин будет здесь, у нас в повестке не будет вопросов, которые потребуют президентского вмешательства,отметил вице-премьер.
При этом он положительно отозвался об организации производства на дальневосточном заводе:
Оно не ждет того, как появятся контуры предприятия в законченном виде. Во всех производственных цехах развернуты работы даже в три смены.
Агентство напоминает, что Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе дальневосточного завода «Звезда» консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза», и «Газпромбанка». Проект предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства шельфовой техники.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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