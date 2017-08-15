На судоверфи «Звезда» начали возводить сухой док

Мы подходим к завершающему этапу нашего видения завода – это начало работы по сухому доку, также самому крупному в нашей стране, который позволит строить суда, корабли неограниченного водоизмещения. Прежде всего, гражданского назначения,

Надеюсь, в сентябре, когда Путин будет здесь, у нас в повестке не будет вопросов, которые потребуют президентского вмешательства,

Оно не ждет того, как появятся контуры предприятия в законченном виде. Во всех производственных цехах развернуты работы даже в три смены.