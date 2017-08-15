16:45 15 августа

На судоверфи «Звезда» начали возводить сухой док

На будущей судоверфи «Звезда» в Приморском крае началось возведение сухого дока, который позволит строить суда «неограниченного водоизмещения», передает РИА Новости сообщение вице-премьера Дмитрия Рогозина.



Мы подходим к завершающему этапу нашего видения завода – это начало работы по сухому доку, также самому крупному в нашей стране, который позволит строить суда, корабли неограниченного водоизмещения. Прежде всего, гражданского назначения,
сказал Рогозин в ходе совещания.


По его словам, строительство судостроительного комплекса «на постоянной основе находится в поле зрения президента РФ».

Надеюсь, в сентябре, когда Путин будет здесь, у нас в повестке не будет вопросов, которые потребуют президентского вмешательства,
отметил вице-премьер.

При этом он положительно отозвался об организации производства на дальневосточном заводе:

Оно не ждет того, как появятся контуры предприятия в законченном виде. Во всех производственных цехах развернуты работы даже в три смены.


Агентство напоминает, что Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе дальневосточного завода «Звезда» консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза», и «Газпромбанка». Проект предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства шельфовой техники.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. НЕКСУС Сегодня, 14:50
    Подготовка под строительство Лидера и Шторма и супер ледокола? Или тупо танкеры клепать собрались?
    НЕКСУС
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:52
      сейчас тут расскажут что эта стройка затеялась чтоб кто-то получил откат, кто-то убёг за гроницу и чтоб Россия быстрее сдалась.

      А если и строится и без откатов то это не благодаря а вопреки) И что нам всем скоро конец

      И вообще не место позитивным новостям на этом сайте - сейчас найдут кучи Овн) а уверовавшим в позитив расскажут про беду урапатриотизма)

      с-т Petrov
      1. cniza Сегодня, 14:58
        Цитата: НЕКСУС
        Подготовка под строительство Лидера и Шторма и супер ледокола? Или тупо танкеры клепать собрались?


        Может ещё замахнемся на газовозы.
        cniza
        1. новичок Сегодня, 15:02
          нам их пока ю.корея поставляет по нашим чертежам, пока вефи заняты.
          новичок
          1. cniza Сегодня, 15:04
            Да это так и не только нам.
            cniza
        2. просто экспл Сегодня, 15:04
          газовозы будут в любом случае , потому наши на северах строят СПГ на берегах ледовитого океана .
          просто экспл
      2. Titsen Сегодня, 16:34
        Цитата: с-т Petrov
        И вообще не место позитивным новостям на этом сайте - сейчас найдут кучи Овн) а уверовавшим в позитив расскажут про беду урапатриотизма)


        А Рогозин - это позитивно?

        Скорее наоборот.

        Поэтому у всех такое отношение...
        Titsen
    2. новичок Сегодня, 15:00
      видимо, это первая ласточка скорого начала построек и шторма и лидера атом.ледокола.
      новичок
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:03
        Цитата: новичок
        видимо, это первая ласточка скорого начала построек и шторма и лидера атом.ледокола.

        Угу...вот только Циркон и допилим,Т-50 и С-500 оморячим, и спецов тыщи три простых специальностей наберем,предложив хорошую зарплату и будет нам счастье...
        НЕКСУС
        1. новичок Сегодня, 15:14
          что ж вы так, батенка, на миноре. пока док построят с кадрами разберутся_ соскребут по сусекам и бедем строить. опыт постройки Ульяновска нам в помощь. аморячивать с500 бедем после принятия сухопутного варианта. циркон на финишной прямой. т50 аморячим после рождения оного. полагаю, пока Шторм спустят на воду, этих проблем уже не будет. обольщаться не стоит, нам предстоит долная дорога по постройке первого атом.авианосца. но ведь, начинать то надо!
          новичок
          1. stalkerwalker Сегодня, 15:35
            Цитата: новичок
            пока док построят с кадрами разберутся_ соскребут по сусекам и бедем строить

            Только не смешите...С кадрами у нас полный абзац - очередей у ворот из классных специалистов не наблюдается. Они, классные специалисты, сегодня - на вес золота. И в скором будущем ситуация не изменится. Даже в лучшие годы СССР, когда ПТУ штамповали будущих сварщиков, корпусников, электриков-монтажников, дизелистов и турбинистов тысячами, спецами становились десятки. Так что
            Цитата: новичок
            опыт постройки Ульяновска нам в помощь

            канул втуне. "Иных уж нет, а те - далече"....
            stalkerwalker
            1. новичок Сегодня, 15:42
              ну вот, ещё один противник технолонических прорывов нашей страны. уважаемый, дорогу осилит идуший. написал же, что нам предстоит долгая дорога.
              новичок
              1. stalkerwalker Сегодня, 15:45
                Цитата: новичок
                дорону осилит идуший. написал же, что нам предстоит долгая дорога.

                На дорогу длиной в 15-25 лет у нас времени нет.
                И сухой док, и специалисты нужны были ещё вчера. А сегодня мы напоминаем СССР образца конца 30-х прошлого века, когда пытаемся выполнить пятилетний план по перевооружению армии и подготовке л/с за полторы недели.
                stalkerwalker
                1. новичок Сегодня, 15:57
                  ну это вф загнули. лет за десять управимся, я так думаю. ну а что вы предлагаете? вечно все кто против авианосного флота не могут даже конкретео сказать свои видения. вспоминается, в каких мукак рождался легендарный т34, тот же су27, да и много примеров привести можно. как рвали волосы на груди противники пак фа? и нде они, а пак фа уже скоро в войска идёт. так и здесь, дело не столько в авианосце, скооьуо в технологиях. как бы не кричали, я просто уверен, авианосцу быть. даже не удивлюсь, если наш авианосец бедет ледового класса.
                  новичок
          2. НЕКСУС Сегодня, 16:14
            Цитата: новичок
            что ж вы так, батенка, на миноре. пока док построят с кадрами разберутся_

            Задолбался слушать Рогозина и иже с ним...все анонсы,макеты,обещания...а потом выходит Айфон и говорит на всю страну-Денег нет ,но вы держитесь.
            ДОСТАЛО!
            НЕКСУС
        2. Б.Т.В. Сегодня, 15:24
          Цитата: НЕКСУС
          и спецов тыщи три простых специальностей наберем,


          А там есть Дальневосточный судостроительный колледж. Во времена СССР это было ПТУ. Спасибо властям, что не угробили учебное заведение, а сейчас, в свете новых требований, учебную базу собираются расширять. Дай, Бог, чтобы всё получилось.
          Б.Т.В.
      2. Titsen Сегодня, 16:36
        Цитата: новичок
        видимо, это первая ласточка скорого начала построек и шторма и лидера атом.ледокола.


        Ласточка по размерам соотносится со временем постройки лидеров, штормов и ледоколов как....

        Кто продолжит?!
        Titsen
    3. Alexey-74 Сегодня, 15:15
      Надеюсь будут и Лидер и Шторм, ну в промежутке танкера клепать будут.....
      Alexey-74
      1. andy.v.lee Сегодня, 16:24
        Да. И новый авианосец. У Китая уже 6 (1 готов, 1 спущен, 4 на разных стадиях).
        andy.v.lee
    4. seti Сегодня, 15:29
      Цитата: НЕКСУС
      Подготовка под строительство Лидера и Шторма и супер ледокола? Или тупо танкеры клепать собрались?

      Писали раньше что в первую очередь будет постройка супертанкеров и газовозов ледового класса для северных проектов таких как Ямал СПГ. Но наверняка там будет сборка и военных кораблей. Вопрос времени и...денег.
      seti
      1. AUL Сегодня, 16:02
        Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе дальневосточного завода «Звезда» консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза», и «Газпромбанка».
        Вот и думайте сами, что там будут строить Сечин и Миллер!
        AUL
  2. vch Сегодня, 14:51
    Очень приятная новость! Новые рабочие места, новые корабли, которых нам так сейчас не хватает!!
    vch
  3. alma Сегодня, 14:55
    А что за Батон рядом?
    alma
    1. Смехотворец Сегодня, 15:14
      А что за Батон рядом?

      ПЛАРК 949А Антей, или олоко того.
      Смехотворец
      1. alma Сегодня, 15:19
        Да я вижу, что 949А. Кто из них?
        alma
    2. Смехотворец Сегодня, 15:35
      Ахаха, батенька, да вы с юмором!
      Выбирайте: К-186 «Омск», К-442 «Челябинск», К-132 «Иркутск».
      Смехотворец
      1. alma Сегодня, 16:44
        Понятно. Подумал, может кто знает? Надо будет на СУНе спросить.
        alma
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:56
    А судно водоизмищением в миллион тонн на этом доке за сколько времени построют? Раз Рагозин сказал что водоизмищение неогрониченное, то ждем миллионотонник! !!!За свои слова нужно отвечать! !!
    Изгоняющий либероидов
    1. просто экспл Сегодня, 15:05
      ну закажут миллионотонник то его и построят . вопрос только - а закажут ли ?
      если Вы реально интересуетесь этим вопросом то ждем Вашего заказа на судно водоизмещением в лям тонн .
      просто экспл
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:18
        Пускай начнут в этом доке строить свои вертолетоносцы! !!!!!!!!
        Изгоняющий либероидов
  5. magadan72 Сегодня, 15:12
    Завод Звезда в Большом камне для строительства большегрузных судов ГИГАНТСКАЯ АФЁРА!Просто в основном осваивают деньги(по словам рабочих-строителей)Да и спецов нет в Камне... и никаких предпосылок их появления!Маленький депрессивный городок...
    magadan72
    1. Mestny Сегодня, 15:18
      Ты забыл добавить - "поверьте, тут не всё так однозначно", и "я сама приморчанка, дочь офицера-строителя".
      Mestny
    2. donavi49 Сегодня, 16:43
      Это единственный современный ССЗ - по оснащению в России.
      donavi49
  6. irazum Сегодня, 15:18
    Давно пора. Только бы Рогозин подальше от этого держался, а то получится как с "Восточным"...
    irazum
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