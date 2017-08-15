Отряд кораблей СФ прибыл на рейд порта Диксон

Корабли и суда встали на якорь на рейде порта. В ближайшее время экипажи кораблей приступят к проходу по реке Енисей до порта Дудинка. За время перехода отряд уже прошел более 1400 морских миль,

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) во главе с большим противолодочным кораблем «Североморск», выполняющий дальний поход в Восточную Арктику, прибыл сегодня в самый северный порт континентальной России – Диксон, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы СФ.говорится в релизе.Ранее (после захода отряда в Карское море) «экипажи провели совместную тренировку по маневрированию кораблей и судов при ледовой проводке – корабли и суда обеспечения выстроились в линию кильватера с расстановкой всех участников похода в соответствии с их мореходными возможностями».Также с вахтенными офицерами, штурманами и радиометристами были проведены занятия по условиям плавания в фарватере реки Енисей.«Шестой арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. В составе отряда – большой противолодочный корабль "Североморск", большие десантные корабли "Кондопога", "Александр Отраковский" и "Георгий Победоносец", а также суда обеспечения – танкер "Сергей Осипов", спасательный буксир "Памир" и килекторное судно КИЛ-164», – напомнили в пресс-службе.Первый масштабный поход кораблей СФ в восточную часть Арктики состоялся в 2012 году.