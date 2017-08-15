16:46 15 августа

Отряд кораблей СФ прибыл на рейд порта Диксон

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) во главе с большим противолодочным кораблем «Североморск», выполняющий дальний поход в Восточную Арктику, прибыл сегодня в самый северный порт континентальной России – Диксон, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы СФ.

Отряд кораблей СФ прибыл на рейд порта Диксон


Корабли и суда встали на якорь на рейде порта. В ближайшее время экипажи кораблей приступят к проходу по реке Енисей до порта Дудинка. За время перехода отряд уже прошел более 1400 морских миль,
говорится в релизе.


Ранее (после захода отряда в Карское море) «экипажи провели совместную тренировку по маневрированию кораблей и судов при ледовой проводке – корабли и суда обеспечения выстроились в линию кильватера с расстановкой всех участников похода в соответствии с их мореходными возможностями».

Также с вахтенными офицерами, штурманами и радиометристами были проведены занятия по условиям плавания в фарватере реки Енисей.

«Шестой арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. В составе отряда – большой противолодочный корабль "Североморск", большие десантные корабли "Кондопога", "Александр Отраковский" и "Георгий Победоносец", а также суда обеспечения – танкер "Сергей Осипов", спасательный буксир "Памир" и килекторное судно КИЛ-164», – напомнили в пресс-службе.

Первый масштабный поход кораблей СФ в восточную часть Арктики состоялся в 2012 году.

Использованы фотографии: Пресс-служба Северного флота
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Комментарии 6

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:24
    Как будто на другую планету отправились! Плохо, что для нас такие перемещения диковенка, а не нечто само собой разумеющееся!
    Изгоняющий либероидов
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:24
    Как будто на другую планету отправились! Плохо, что для нас такие перемещения диковенка, а не нечто само собой разумеющееся!
    Изгоняющий либероидов
  3. vch Сегодня, 16:24
    Ого! Целая флотилия! Демонстрация флага на нашем севере.
    vch
  4. ватник Сегодня, 16:30
    Интересно зачем там ТРИ БДК?
    ватник
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:39
      Чтобы белых медведей катать! good
      Изгоняющий либероидов
    2. alkor Сегодня, 16:40
      Эх, помню, разгружали мы как то в Дудинке теплоход "Архангельск", КАМАЗы новенькие для строительства запасной полосы для "Бурана"... Гнали в Алыкель в полярную ночь по зимнику... Все прахом пошло... Может сейчас чего нибудь полезное привезли БДК?
      alkor
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