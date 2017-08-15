На форум "Армия-2017" впервые приедут компании из ЮАР, Чехии и Израиля

В этом году появились новые иностранные экспозиции: ЮАР, компании из Чехии, Израиля и других иностранных государств

Открылись и работают павильоны ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, госкорпорации "Ростех", Объединённой авиастроительной корпорации, Объединённой судостроительной корпорации, "Корпорации тактическое ракетное вооружение", концернов "Алмаз-Антей" и "Калашников"

Зрителей ждёт богатейшая демонстрационная программа: она пройдёт на полигоне Алабино. Главной новинкой в этом году безусловно станет ночной демонстрационный показ, который проводится впервые в истории выставки

Как заявляет компания МКВ - официальный устроитель международного военно-технического форума "Армия-2017", в этом году форум впервые посетят компании из ЮАР, Чехии и Израиля.— заявил журналистам генеральный директор компании МКВ Анатолий Едрёнкин.Он отметил, в этом году экспозиция форума существенно выросла — с 11 до 18 тысяч экспонатов, которые будут продемонстрированы разработчиками и производителями.— сказал Едрёнкин.— отметил Едрёнкин.Ещё одной новинкой он назвал возможность для каждого посетителя на базе многофункционального огневого центра, открывшегося в этом году, пройти обучение стрельбе из карабина и пистолета.Также зрителям будет представлено шоу "Вежливые люди" — демонстрационная программа, имитирующая реальные боевые действия.Кроме того, впервые для участия в форуме прилетит пилотажная группа "Турецкие звезды".Общая площадь экспозиции, по словам главы компании-устроителя "Армии-2017", составит сотни тысяч квадратных метров.Международный военно-технический форум "Армия-2017" продлится с 22 по 27 августа.