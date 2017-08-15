16:45 15 августа

На форум "Армия-2017" впервые приедут компании из ЮАР, Чехии и Израиля

Как заявляет компания МКВ - официальный устроитель международного военно-технического форума "Армия-2017", в этом году форум впервые посетят компании из ЮАР, Чехии и Израиля.

В этом году появились новые иностранные экспозиции: ЮАР, компании из Чехии, Израиля и других иностранных государств
— заявил журналистам генеральный директор компании МКВ Анатолий Едрёнкин.

Он отметил, в этом году экспозиция форума существенно выросла — с 11 до 18 тысяч экспонатов, которые будут продемонстрированы разработчиками и производителями.


На форум "Армия-2017" впервые приедут компании из ЮАР, Чехии и Израиля


Открылись и работают павильоны ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, госкорпорации "Ростех", Объединённой авиастроительной корпорации, Объединённой судостроительной корпорации, "Корпорации тактическое ракетное вооружение", концернов "Алмаз-Антей" и "Калашников"
— сказал Едрёнкин.

Зрителей ждёт богатейшая демонстрационная программа: она пройдёт на полигоне Алабино. Главной новинкой в этом году безусловно станет ночной демонстрационный показ, который проводится впервые в истории выставки
— отметил Едрёнкин.

Ещё одной новинкой он назвал возможность для каждого посетителя на базе многофункционального огневого центра, открывшегося в этом году, пройти обучение стрельбе из карабина и пистолета.

Также зрителям будет представлено шоу "Вежливые люди" — демонстрационная программа, имитирующая реальные боевые действия.

Кроме того, впервые для участия в форуме прилетит пилотажная группа "Турецкие звезды".

Общая площадь экспозиции, по словам главы компании-устроителя "Армии-2017", составит сотни тысяч квадратных метров.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" продлится с 22 по 27 августа.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Комментарии 9

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  1. капрал Сегодня, 16:18
    Вот кто-нибудь сподобится подробный фотоотчет сделать? Было бы здорово.
    капрал
    1. Logall Сегодня, 16:33
      Вроде такого? Было бы очень здорово!
      Logall
      1. Чёрный Сегодня, 16:41
        Ну а почему бы и не приехать.....реклама - двигатель торговли smile
        Чёрный
        1. НасРать Сегодня, 16:45
          Странно, что Израиль собрался приезжать!! В начале дня израильтяне с пеной у рта доказывали, что Россия уже обречена (в связи с очередными санкциями), и вдруг едут заявить о продукции, что бы продать!!
          НасРать
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:26
    А чего же они на скажим, танковый биатлон сдрейфили приезжать? ??? sad
    Изгоняющий либероидов
    1. Арон Заави Сегодня, 16:33
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А чего же они на скажим, танковый биатлон сдрейфили приезжать? ??? sad

      В смысле? Наши вообще только с пятью странами проводят совместные учения и части СВ кроме частей специального назначения к ним не привлекаются.
      Арон Заави
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:37
        Аарон! !!!!! sad танковый биатлон это не учения, а по сути военное шоу! !!! am
        Изгоняющий либероидов
        1. Арон Заави Сегодня, 16:44
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Аарон! !!!!! sad танковый биатлон это не учения, а по сути военное шоу! !!! am

          Ну на танковом биатлоне вообщем то соревновались машины одной школы. Возможно если бы в начале 2000х не закрыли 400Тд, которая была вооружена советскими танками, то можно было бы кого то на Т-72 переучить, а теперь у нас и экипажей для этого шоу взять негде.
          Арон Заави
    2. ватник Сегодня, 16:43
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А чего же они на скажим, танковый биатлон сдрейфили приезжать? ???

      Почему израильские евреи совсем не трусы они приехали на конкурс военных поваров - "Полевая кухня" и даже заняли там почётное - шестое место laughing кстати последние в конкурсе lol
      ватник
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