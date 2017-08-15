18:57 15 августа

В России стартовали масштабные учения РВСН по борьбе с диверсантами

В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) экипажи около 40 пусковых установок "Тополь" и "Ярс" отрабатывают борьбу с диверсантами в ходе масштабных учений в четырех регионах России, от Ивановской до Новосибирской областей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

В мероприятиях задействовано около 400 единиц крупногабаритной техники.

В России стартовали масштабные учения РВСН по борьбе с диверсантами



Противодействие ракетчиков условным диверсантам дополнительно осложняется заблаговременной заброской сил специального назначения, имитирующих условного противника, в районы несения боевого дежурства ракетными полками ПГРК на полевых позициях. К моменту начала действий условные диверсанты заранее изучают район, прорабатывают места установки взрывных устройств, устройства засад и маршруты отхода в случае столкновения с противодиверсионными силами.

Наряду с задачами и вводными по приведению соединений в различные степени боевой готовности, а также совершением манёвренных действий ПГРК, обязательно отрабатываются вопросы по освоению новых районов боевого патрулирования. Вводные о новых маршрутах носят внезапный характер, как правило, на фоне решения широкого спектра задач по противодействию диверсионным формированиям условного противника.

Выбор и освоение новых маршрутов боевого патрулирования позволит командирам ракетных полков отрабатывать различные временные нормативы при принятии решения на вывод ракетных комплексов в новые районы. В настоящее время различные вводные также отрабатывают подразделения обеспечения и охраны РВСН, в частности они впервые оборудуют полевые склады инженерных боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения, горючего и смазочных материалов, продовольственные и вещевые.

Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm
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Комментарии 14

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:05
    Докатились -РВСН против диверсантов fool а где же тогда спецслужбы? ?? fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Подрезчик Сегодня, 18:10
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Докатились -РВСН против диверсантов fool а где же тогда спецслужбы? ?? fool

      Так это же хорошо, и те и другие отрабатывают свои навыки. hi Спецслужбы тоже могут не уследить за заброской диверсантов во время военных действий (войны). Думаю такая учеба пойдет на пользу! good
      Подрезчик
    2. Logall Сегодня, 18:12
      В состав почти всех родов войск входят отряды огневой поддержки, а также антидиверсионные отряды...
      Logall
    3. 210окв Сегодня, 18:14
      Докатились..Либероидов приходится изгонять ото всюду... wassat А в РВСН противодиверсионные мероприятия всегда проводились.Ну раньше они просто по другому назывались..
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Докатились -РВСН против диверсантов fool а где же тогда спецслужбы? ?? fool
      210окв
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 18:18
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Докатились -РВСН против диверсантов fool а где же тогда спецслужбы? ?? fool

      Не жмоться либер , одну ракету можно потратить(прямой наводкой) для уничтожения группы диверсантов..От нас не убудет..)))) laughing laughing crying
      ОТДЕЛ
    5. сибиралт Сегодня, 18:20
      Впервые объявили о таких учениях. Но они были всегда со времен существования ракетных войск. hi В РВСН мощнейшая разведка и у неё специфические функции.
      сибиралт
    6. Мур Сегодня, 18:22
      Иногда лучше молчать, чем говорить(С).
      Добро пожаловать в действительность, до которой Вы только что "докатились".
      Какие спецслужбы?? Заброска диверсантов в тыл - старинная добрая традиция всех армий во все времена. Спецслужбы в лице районного начальника ФСБ должны всех изловить?Никогда не слышали про наш "Вымпел" или их ССО, базирующиеся на форт Брегг?
      Сочувствую...
      Мур
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 18:15
    Так всё-же.Расчёты ПУ,или части,специально предназначенные для их прикрытия и защиты?А то пулять Ярсами и Тополями по окопавшимся бармалеям-накладно,однако! wassatСкоро и эти охранять потребуется.Но-не силами-же расчётов.
    ВЕРЕСК
    1. Мур Сегодня, 18:26
      В противодиверсионных мероприятиях задействуются все - каждое формирование в своей мере. Ракетосы осуществляют непосредственное охранение и при необходимости занимают круговую оборону.
      Поиском, боевым, походным охранением занимаются специально обученные люди.
      Мур
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:33
        Знаю.Сам в 36- дивизии РВСН служил.В статье сказано-расчётами ПУ.Смысл?Парни должны делать свою работу,а группы защиты-своё.Кстати,при проведении учений,наши спецы из дивизии так и ни разу не смогли даже обнаружить ДРГ ФСБ.За время моей службы было штук 5 таких учений.Крестик,мелом нарисованный на ракете-это усё!Наши так и не поняли,как они проникли в шахты и на БЖРК.Но-это 90-е.Сейчас-не знаю.Может и получше стало.
        ВЕРЕСК
        1. Logall Сегодня, 18:43
          Цитата: ВЕРЕСК
          Крестик,мелом нарисованный на ракете-это усё!Наши так и не поняли,как они проникли

          У нас в ПВО подобный случай был. Выяснилось позже, что солдат из части нарисовал. Его какой то фигнёй шантажировали. Он по синеве раскололся...
          Привет, дружище hi !
          Logall
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:49
            Здарова,друже. hi А что!Идёт и подкуп.Но-крестик должен быть в определённом месте.Срочникам к ракете-нини!Если чесно-мне было пофигу.Я служил в ОВЭ.Вертолётка.Как в дивизии нас "стволы" называли.(Это мы так ракетчиков звали). drinks Догоняй в звании.Поможем!
            ВЕРЕСК
  3. Громобой Сегодня, 18:19
    Международные армейские состязания среди ракетных стратегических войск наше руководство решило не проводить.
    И это правильно,товарищи!Такие войска у нас любят особый режим секретности,глухие лесные массивы,пение птиц и тишину...а любой иностранный участник,атташе или корреспондент ,только птиц будет мешать слушать и может быть за это приравнен к диверсанту am ))).Противодиверсионные силы шутить не любят ,они любят слушать русских птиц и службу несут на 5.
    Громобой
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:36
      Международные армейские состязания среди ракетных стратегических войск наше руководство решило не проводить. Правильно.Вдруг промажут.В район Фашингтона,или там,Гуама.Не стоит рисковать.Пусть они ещё поживут.Может ума прибавиться. wassat
      ВЕРЕСК
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