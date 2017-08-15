В России стартовали масштабные учения РВСН по борьбе с диверсантами
В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) экипажи около 40 пусковых установок "Тополь" и "Ярс" отрабатывают борьбу с диверсантами в ходе масштабных учений в четырех регионах России, от Ивановской до Новосибирской областей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
В мероприятиях задействовано около 400 единиц крупногабаритной техники.
Противодействие ракетчиков условным диверсантам дополнительно осложняется заблаговременной заброской сил специального назначения, имитирующих условного противника, в районы несения боевого дежурства ракетными полками ПГРК на полевых позициях. К моменту начала действий условные диверсанты заранее изучают район, прорабатывают места установки взрывных устройств, устройства засад и маршруты отхода в случае столкновения с противодиверсионными силами.
Наряду с задачами и вводными по приведению соединений в различные степени боевой готовности, а также совершением манёвренных действий ПГРК, обязательно отрабатываются вопросы по освоению новых районов боевого патрулирования. Вводные о новых маршрутах носят внезапный характер, как правило, на фоне решения широкого спектра задач по противодействию диверсионным формированиям условного противника.
Выбор и освоение новых маршрутов боевого патрулирования позволит командирам ракетных полков отрабатывать различные временные нормативы при принятии решения на вывод ракетных комплексов в новые районы. В настоящее время различные вводные также отрабатывают подразделения обеспечения и охраны РВСН, в частности они впервые оборудуют полевые склады инженерных боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения, горючего и смазочных материалов, продовольственные и вещевые.
В мероприятиях задействовано около 400 единиц крупногабаритной техники.
Противодействие ракетчиков условным диверсантам дополнительно осложняется заблаговременной заброской сил специального назначения, имитирующих условного противника, в районы несения боевого дежурства ракетными полками ПГРК на полевых позициях. К моменту начала действий условные диверсанты заранее изучают район, прорабатывают места установки взрывных устройств, устройства засад и маршруты отхода в случае столкновения с противодиверсионными силами.
Наряду с задачами и вводными по приведению соединений в различные степени боевой готовности, а также совершением манёвренных действий ПГРК, обязательно отрабатываются вопросы по освоению новых районов боевого патрулирования. Вводные о новых маршрутах носят внезапный характер, как правило, на фоне решения широкого спектра задач по противодействию диверсионным формированиям условного противника.
Выбор и освоение новых маршрутов боевого патрулирования позволит командирам ракетных полков отрабатывать различные временные нормативы при принятии решения на вывод ракетных комплексов в новые районы. В настоящее время различные вводные также отрабатывают подразделения обеспечения и охраны РВСН, в частности они впервые оборудуют полевые склады инженерных боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения, горючего и смазочных материалов, продовольственные и вещевые.
Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm
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