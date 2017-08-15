18:57 15 августа

Украинский адмирал заявил о скором прекращении существования ВМС Украины

Вице-адмирал Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук в интервью радио "Свобода" заявил, что украинский флот может исчезнуть в ближайшее время, сообщает портал Украина.ру

Я хотел бы сказать, что состояние национального военного флота является критическим. И если не обратить на него внимание — а это действительно, разноплановый, разнородный вид ВСУ, где есть все составляющие, начиная с корабельной, авиационной, составляющей обеспечения — то флот пересечет линию дед-лайна и перестанет существовать
— рассказал Гайдук.

Украинский адмирал заявил о скором прекращении существования ВМС Украины



По словам Гайдука, на Украине отсутствует государственная морская политика.

Проблема в том, что у нас нет руководящих документов в государстве: нет ни морской доктрины, ни стратегии развития, ни программы кораблестроения. Как можно развивать, защищать национальные интересы, если они не сформулированы в морских доктринах
—отметил вице-адмирал

Он также раскритиковал уровень финансирования украинских ВМФ.

От потребности, которая есть во флоте — в мои времена финансирование было 10-12%. В лучшие времена это было 32% процента. Сейчас — от 10 до 20%.Проблема не в деньгах, если у государства нет стратегии
— отметил вице-адмирал.

По его словам, Украина значительно уступает России в вопросах модернизации флота, и утрачивает свои позиции в черноморском регионе.

Использованы фотографии: http://ukraina.ru/
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Комментарии 27

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:30
    По его словам, Украина значительно уступает России в вопросах модернизации флота, и утрачивает свои позиции в черноморском регионе.
    -Это просто убило!!! до слёз!!! laughing wassat good laughing
    Наблюдатель2014
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:30
      Я чуть не поперхнулся и закашлял прочитав заголовок..

      С хохлами не соскучишься... drinks
      ОТДЕЛ
      1. Монос Сегодня, 18:33
        Проблема в том, что у нас нет руководящих документов в государстве

        Шо, правда что ли ? Других проблем нет ? Совсем, совсем ?
        Монос
        1. Teberii Сегодня, 18:37
          Весь мир теперь должен скинуться им на лего,будут кораблики собирать.
          Teberii
      2. Чёрный Сегодня, 18:52
        ...и чухнут украинские генералы швейцарами в кабаках работать...даже фору покупать не придётся wassat
        Чёрный
    2. faiver Сегодня, 18:37
      не утрачивает, а уже давно утратила hi
      faiver
    3. poquello Сегодня, 18:51
      Цитата: Наблюдатель2014
      По его словам, Украина значительно уступает России в вопросах модернизации флота, и утрачивает свои позиции в черноморском регионе.
      -Это просто убило!!! до слёз!!! laughing wassat good laughing

      ещё они нам в космосе проигрывают
      poquello
    4. лаврентий павлович Сегодня, 18:52
      Ну все теперь вице-адмирала в москали запишут.
      лаврентий павлович
  2. DEZINTO Сегодня, 18:32
    Есть проверенный способ - всех в ато. Моряков в - ато. Молодёж - в ато. Недовольных зарплатами - в ато. Старушек без пенсий - куда? правильно - в атоооо.......

    порошенко ещё не накопил свой пятый миллиард. Терпите!
    DEZINTO
  3. Подрезчик Сегодня, 18:33
    Ну-у-у, Америку открыл! Думается, этого флота уже нет. А в данный момент сравнивать Россию и Украину в вопросах модернизации и позиций в Черном море...минимум некорректно! Юморист!!!
    Подрезчик
  4. san4es Сегодня, 18:34
    Украинский адмирал заявил о скором прекращении существования ВМС Украины

    belay ...Видно бухал лет 15
    san4es
  5. irazum Сегодня, 18:34
    Земля (море) ему пухом...
    irazum
  6. parusnik Сегодня, 18:36
    Самая смешная новость за сегодня... good
    parusnik
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:36
    А ускорить процесс, и не только в отношении флота, но и укроины нельзя ли ,а то мы с 14го года ждем, а поциенту нравится состояние комы -не желает "коней привязывать " ???
    Изгоняющий либероидов
  8. ротмистр Сегодня, 18:37
    Ну зачем Украине флот? Их защищать будут американцы. Украинцы будут отдыхать на Канарах, а афроамериканцы воевать с "ватниками"
    ротмистр
  9. Masya Masya Сегодня, 18:39
    .Проблема не в деньгах

    а в их отсутствии...
    Masya Masya
    1. Kurare Сегодня, 18:51
      Проблема не в деньгах, если у государства нет стратегии

      Это как так? Что, деньги дают, а они так, до флота не доходят и просто лежат в банке (точнее сказать в оффшерном банке на твоем же счету, адмирал)?

      Такое ощущение, что генеральские/адмиральские погоны вна Украине дают только после получения справки о прохождении лечения в психдиспансере.
      Kurare
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 18:40
    Гайдук!Сообщил!Ёкарный бабай!Он-же хотел потопить наш ЧФ своими подлодками.Сдулся дядя? belay
    ВЕРЕСК
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:45
      ВЕРЕСК - hi он не сдулся, он протрезвел wassat в смысле увидал флот трезвыми глазами, и пожалел что водка кончилось! !! crying wassat
      Изгоняющий либероидов
      1. irazum Сегодня, 18:49
        Долго ли за новой порцией "первака" сгонять? Щас накатит и глядишь с флотом опять всё хорошо!
        irazum
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 18:53
        Привет,"Изгоняющий"! hi Как так "протрезвел"??Семич закончился?Или в отставке-а мы не знаем. request Даже по трезвяне флот 404 сложно увидеть. feel
        ВЕРЕСК
      3. poquello Сегодня, 18:56
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        водка кончилось!

        вот оно значит - недофинансирование!
        poquello
  11. jurijsv Сегодня, 18:42
    Ну вот и для чего Черное море выкапывали????
    jurijsv
    1. irazum Сегодня, 18:50
      Так они его не для флота выкопали, а чтобы мыться и стирать. Вот пускай и используют по прямому назначению.
      irazum
  12. Заноза Сегодня, 18:46
    Чем скорее на Черном море не станет мазеповского флота,тем лучше для России !
    Заноза
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:52
      Заноза
      Чем скорее на Черном море не станет мазеповского флота,тем лучше для России !
      Так точно! soldier


      Чисто для сравнения feel laughing
      Наблюдатель2014
  13. Миллер Сегодня, 18:54
    "Хитрый план ВВ" в действии. Если все области Украины по берегу Черного моря войдут в состав Новороссии или РФ, то Украине флот точно не нужен. И руководство Украины это понимает. Зачем вкладывать деньги в то что не нужно.
    Миллер
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