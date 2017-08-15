Украинский адмирал заявил о скором прекращении существования ВМС Украины

Я хотел бы сказать, что состояние национального военного флота является критическим. И если не обратить на него внимание — а это действительно, разноплановый, разнородный вид ВСУ, где есть все составляющие, начиная с корабельной, авиационной, составляющей обеспечения — то флот пересечет линию дед-лайна и перестанет существовать

Проблема в том, что у нас нет руководящих документов в государстве: нет ни морской доктрины, ни стратегии развития, ни программы кораблестроения. Как можно развивать, защищать национальные интересы, если они не сформулированы в морских доктринах

От потребности, которая есть во флоте — в мои времена финансирование было 10-12%. В лучшие времена это было 32% процента. Сейчас — от 10 до 20%.Проблема не в деньгах, если у государства нет стратегии