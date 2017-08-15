Украинский адмирал заявил о скором прекращении существования ВМС Украины
Вице-адмирал Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук в интервью радио "Свобода" заявил, что украинский флот может исчезнуть в ближайшее время, сообщает портал Украина.ру
По словам Гайдука, на Украине отсутствует государственная морская политика.
Он также раскритиковал уровень финансирования украинских ВМФ.
По его словам, Украина значительно уступает России в вопросах модернизации флота, и утрачивает свои позиции в черноморском регионе.
Я хотел бы сказать, что состояние национального военного флота является критическим. И если не обратить на него внимание — а это действительно, разноплановый, разнородный вид ВСУ, где есть все составляющие, начиная с корабельной, авиационной, составляющей обеспечения — то флот пересечет линию дед-лайна и перестанет существовать— рассказал Гайдук.
По словам Гайдука, на Украине отсутствует государственная морская политика.
Проблема в том, что у нас нет руководящих документов в государстве: нет ни морской доктрины, ни стратегии развития, ни программы кораблестроения. Как можно развивать, защищать национальные интересы, если они не сформулированы в морских доктринах—отметил вице-адмирал
Он также раскритиковал уровень финансирования украинских ВМФ.
От потребности, которая есть во флоте — в мои времена финансирование было 10-12%. В лучшие времена это было 32% процента. Сейчас — от 10 до 20%.Проблема не в деньгах, если у государства нет стратегии— отметил вице-адмирал.
По его словам, Украина значительно уступает России в вопросах модернизации флота, и утрачивает свои позиции в черноморском регионе.
Использованы фотографии: http://ukraina.ru/
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