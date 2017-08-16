07:38 16 августа

ДНР заявляет о 6 ликвидированных украинских диверсантах в районе Коминтерново

Оперативное командование ДНР накануне поздним вечером сообщило об отбитой попытке военнослужащими ВСУ прорыва в так называемой «серой зоне». Речь идёт о попытке прохождения линии соприкосновения двумя диверсионными группами общей численностью 20 человек.

Командование ДНР сообщает, что бойцы народной милиции республики вскрыли попытку пересечения линии соприкосновения и вступили в бой, в результате которого 6 украинских военных были убиты.

Сводка Донецкого агентства новостей с публикацией заявления представителя оперативного командования:
В 21:00 и 21:10 две ДРГ противника численностью по 10 человек каждая предприняли попытку продвижения вглубь «серой зоны» Одна из групп, наткнувшись на минное поле, демаскировала себя, после чего бойцы ВС ДНР вынудили противника отступить, открыв по нему огонь из стрелкового оружия. Понеся потери в количестве шести человек, украинские диверсанты вынуждены были отступить под прикрытием огня из автоматических гранатомётов и миномётов, который вёлся с позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.



ДНР заявляет о 6 ликвидированных украинских диверсантах в районе Коминтерново


О потерях среди представителей НМ ДНР оперативное командование республики привычно не сообщает.

Добавлено, что бой шёл в районе населённого пункта Коминтерново.

Напомним, что до 31 августа в Донбассе действует так называемое «хлебное перемирие». Как показывают сводки, действует только на бумаге.

Использованы фотографии: www.facebook.com/ato.news
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Комментарии 5

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  1. 210окв Сегодня, 06:11
    Сдохли..и фиг с ними.Побольше бы этих "наципатриотоов" отправлять в ад..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 06:20
      Им, что бы там повсюду ''русью'' пахло...
      Logall
  2. samarin1969 Сегодня, 06:19
    "Потери" и "убитые" не равнозначные понятия. Могли быть и 300е. Но в любом случае, минные поля и ДНРовцы - молодцы.
    samarin1969
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:23
    прорыва в так называемой «серой зоне»

    Ох уж эти "серые зоны" и всякие "лягушачьи прыжки", которые кроме неприятностей ни чего не приносят, так же как и минские соглашения, которые украинской стороной не соблюдаются. На 6 "хероев" меньше.
    с позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ
    Эта ОМБ постоянно мелькает в сводках. Самые воинственные что ли? По командирам трибунал точно давно плачет.
    rotmistr60
  4. Горный стрелок Сегодня, 06:51
    Чем больше таких сообщений, тем меньше у "бессмертных киборгов" будет желания ползать в сторону ЛДНР. laughing
    Горный стрелок
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