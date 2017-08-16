ДНР заявляет о 6 ликвидированных украинских диверсантах в районе Коминтерново

В 21:00 и 21:10 две ДРГ противника численностью по 10 человек каждая предприняли попытку продвижения вглубь «серой зоны» Одна из групп, наткнувшись на минное поле, демаскировала себя, после чего бойцы ВС ДНР вынудили противника отступить, открыв по нему огонь из стрелкового оружия. Понеся потери в количестве шести человек, украинские диверсанты вынуждены были отступить под прикрытием огня из автоматических гранатомётов и миномётов, который вёлся с позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Оперативное командование ДНР накануне поздним вечером сообщило об отбитой попытке военнослужащими ВСУ прорыва в так называемой «серой зоне». Речь идёт о попытке прохождения линии соприкосновения двумя диверсионными группами общей численностью 20 человек.Командование ДНР сообщает, что бойцы народной милиции республики вскрыли попытку пересечения линии соприкосновения и вступили в бой, в результате которого 6 украинских военных были убиты.Сводка Донецкого агентства новостей с публикацией заявления представителя оперативного командования:О потерях среди представителей НМ ДНР оперативное командование республики привычно не сообщает.Добавлено, что бой шёл в районе населённого пункта Коминтерново.Напомним, что до 31 августа в Донбассе действует так называемое «хлебное перемирие». Как показывают сводки, действует только на бумаге.