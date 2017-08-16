11:14 16 августа

Польские СМИ: ВС РФ готовит в РБ плацдарм против Украины, Польши и Прибалтики

Польские СМИ и политэлиты продолжают нагнетать истерию вокруг подготовки ВС РФ к российско-белорусским учениям «Запад-2017». Главный посыл конспирологического бреда таков: «Россия собирается оккупировать Беларусь». При этом «доказательством» представляется переброска в РБ российских войск.

В польском издании Gazeta Wyborcza появился очередной материал из той же серии. Автор по имени Вацлав Радзивинович задаётся вопросом, «вернутся ли после маневров в Беларуси тысячи российских военнослужащих обратно в РФ или останутся, чтобы создать плацдарм на украинском, польском и прибалтийском направлениях?»

Польские СМИ: ВС РФ готовит в РБ плацдарм против Украины, Польши и Прибалтики



Далее Радзивинович сам на свой вопрос себе же и отвечает. По его словам, российские войска не зря направили в Белоруссию более 4-х тысяч железнодорожных вагонов с военным содержимым». Посыл такой: возвращать всё их содержимое обратно командование ВС РФ «не собирается». Далее откровенно приплетаются нелепые домыслы из серии: «будет так же, как и в Южной Осетии». При этом польский «эксперт» упорно не рассматривают одну простую вещь: войну в Южной Осетии развязал тогдашний грузинский лидер Саакашвили. Не было бы ночного обстрела Цхинвала и позиций российских миротворцев, не было бы и российско-грузинского конфликта.

В Польше вообще привыкли освещать исторические события с выгодной для себя и для проамериканской пропаганды стороны. Так, постоянно ссылаясь на наличие пакта Молотова-Риббентропа, польские эксперты откровенно пытаются проигнорировать участие Польши в Мюнхенском сговоре, после которого Польша оторвала для себя территориальные кусок от Чехословакии в 1938 году под аплодисменты Гитлера и Чемберлена.

Поэтому эксперту Радзивиновичу было бы неплохо обратить внимание на маневры американских военных в самой Польше, чтобы сделать вывод о том, кто кого оккупировал в Восточной Европе.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Комментарии 30

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 07:39
    Ннндаааа....Маразм крепчал....
    Алексей7777777
    1. антивирус Сегодня, 07:50
      Зер гут.
      норма --у поляков дрожат коленки и усы.
      антивирус
      1. cniza Сегодня, 08:12
        Просто набивают себе цену и поднимают значимость своей территории.
        cniza
        1. pvv113 Сегодня, 11:09
          Недаром же говорят, что у американцев в Восточной Европе самой преданной шавкой является Польша
          pvv113
      2. Govorun Сегодня, 09:08
        Скорее не усы,а хвосты....
        Govorun
    2. Esoteric Сегодня, 07:50
      Польские СМИ: ВС РФ готовит в РБ плацдарм против Украины, Польши и Прибалтики

      Российские граждане польским СМИ: нам вашей земли и даром не надь, и с прибалтами не надь, а уж с украинцами сами разбирайтесь, можете забрать себе весь запад...
      Esoteric
    3. vkl.47 Сегодня, 08:18
      Уже достали. Одно и тоже рдно и тоже... Каждый божий день. Пораноики
      vkl.47
      1. KondratKo Сегодня, 09:11
        Подляки, они такие... "......А чем недовольны-то? -П-сы сэр".
        KondratKo
  2. himRa Сегодня, 07:42
    Далее Радзивинович сам на свой вопрос себе же и отвечает. По его словам, российские войска не зря направили в Белоруссию более 4-х тысяч железнодорожных вагонов с военным содержимым». Посыл такой: возвращать всё их содержимое обратно командование ВС РФ «не собирается

    Шизофриния...это легко проверить,когда наступит дата окончания учений НО нет! надо пукнуть,а там ....видно будет wassat fool
    himRa
    1. Подрезчик Сегодня, 07:49
      Не вернуться 4000 вагонов, ни вагоны, ни содержимое!!! Блин надоели уже, нравится вам размещать у себя НАТОвскую хрень-размещайте, а мы сами разберемся с родственниками!!! Скоро со свечкой в спальню полезут... am
      Подрезчик
      1. Комментарий был удален.
        1. himRa Сегодня, 08:13
          Цитата: Guerilla
          У меня даже с женой белоруской пше-еврейкой разлад на национальной почве начинается... Ай.. Опять скалкой огреб... Больно жешь.

          Весело,у Вас там....а детки то хто по национальности?по еврейски по матери или по белорусски по отцу? belay
          himRa
        2. cniza Сегодня, 08:15
          Цитата: Подрезчик
          Не вернуться 4000 вагонов, ни вагоны, ни содержимое!!! Блин надоели уже, нравится вам размещать у себя НАТОвскую хрень-размещайте, а мы сами разберемся с родственниками!!! Скоро со свечкой в спальню полезут... am


          Александр , доброго времени! hi , это они бесятся от того , что НАТО их плохо "удовлетворяет".
          cniza
          1. Подрезчик Сегодня, 08:36
            Доброе утро, Виктор! hi У меня вообще такое ощущение, что в Беларусь заходит десяток ударных российских армий, подкрепленных авиацией и парочкой дивизий ВДВ! Гляди, чтобы с этих учений не началась 3-яМВ, так они верещат-будто за фаберже подвешивают! Не НАДО лезть, две СЕСТРЫ разберутся сами на СВОЕЙ кухне!
            Подрезчик
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:14
              Надоел уже этот скулёж об оккупации Беларуси Россией . Надо будет - войска останутся , РБ и РФ входят в ОДКБ и не станут спрашивать у НАТы разрешения . Так же , как НАТа не спрашивала разрешения у ОДКБ на размещение своих войск в Польше и Прибалтике . И мы не вопим из каждого утюга об "оккупации Польши и Прибалтики блоком НАТО" . Так что сдуйтесь , русофобы !!! fool
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 11:03
                Зато как "громко" , а главное в тренд , звучит.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:12
                  Привет , Витя ! hi Да реально достали уже ныть , как будто своих проблем не хватает .
                  bouncyhunter
  3. DEZINTO Сегодня, 07:47
    Ооо! польские мокрые штанишки подтянулись...)

    кстати да, этот пшек который в летах уже дядя круглый такой, на одной из передач пять минут по блокнотику рассказывал про пакт Ребентропа, про раздел Польши, - напали напали со всех сторон, а когда его спросили о Мюнхенском сговоре он так- "мнмнмнмнннну та , та щё там было такое нно это нато разпиратся ещё".......(в чём ещё блин разбираться дядя? ау?)

    Двуличное сословие польское.
    DEZINTO
    1. Смог Сегодня, 08:14
      Цитата: DEZINTO
      Двуличное

      Это их нормальное , историческое состояние.
      Смог
  4. XXXIII Сегодня, 07:48
    Почему сразу РФ? Может быть это батька делает и нас использует в тёмную..... wassat
    XXXIII
  5. Masya Masya Сегодня, 07:51
    До 14 сентября истерия будет только наростать... здоровьишко то выдержит? А то перемрут все от страха... не дождавшись... wink
    Masya Masya
  6. Homos Сегодня, 08:00
    Подумаешь, ребята мыслят шаблонами. Если американские танки приехали и остались, то и русские должны. Нет фантазии. Но что характерно, что оставшиеся у оставшиеся у себя части другого государства польские политики не называют оккупантами, а про нас идёт лай и вой. Свобода по польский....
    Homos
  7. Навигатор 1 Сегодня, 08:03
    Польским СМИ надо рассказывать психиатру laughing
    Навигатор 1
  8. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 08:04
    С пшеками давно нужно разобраться, чтобы пасть открыть боялись. Я бы очень обрадовался любой провокации с их стороны, которая позволила бы решить вопрос окончательно. Наша цель - это не смена режима в Варшаве, а полное уничтожение польского государства с отходом части его территории соседям и превращением оставшихся территорий в Сомали с европейским пейзажем. ВС России вполне способны создать атмосферу Алеппо на месте Варшавы за пару недель интенсивной работы ВВС и артиллерии. Никакой оккупации, смены режима не требуется, поэтому затраты будут минимальны (десятки миллионов снарядов и бомб ждут утилизации на чужой территории).
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  9. Борис Томаров_2 Сегодня, 08:06
    Всех напугаем, а если, что можно и бабахнуть!
    Борис Томаров_2
  10. himRa Сегодня, 08:09
    Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    С пшеками давно нужно разобраться, чтобы пасть открыть боялись. Я бы очень обрадовался любой провокации с их стороны, которая позволила бы решить вопрос окончательно. Наша цель - это не смена режима в Варшаве, а полное уничтожение польского государства с отходом части его территории соседям и превращения оставшихся территорий в Сомали с европейским пейзажем. ВС России вполне способны создать атмосферу Алеппо на месте Варшавы за пару недель интенсивной работы ВВС и артиллерии.

    Мне тоже бывает плохо....не хотите об этом поговорить подробнее !?
    ну там типа :здраствуйте алкаши!я тоже алкаш ...и т.д.
    himRa
  11. Чёрный Полковник Сегодня, 08:16
    При этом «доказательством» представляется переброска в РБ российских войск.
    Ну а что же там хотели? НАТОвцы своих разместили у наших границ, наши в ответ. Надо же когда-то решать польский вопрос! А заодно и украинский с прибалтийским. И будет спокойная российско-германская граница.
    Чёрный Полковник
  12. Slon_on Сегодня, 08:24
    Нужно что бы наши учения начались аккурат 17 сентября. Именно в этот день начался освободительный поход РККА в результате которого вернули Западную Белоруссию и Западную Украину.
    Slon_on
  13. Аристид Сегодня, 08:45
    Меня, так вообще не удивляют мнения "свободных" западных "аналитиков", когда они говорят о России. Все их лживые предсказания на "аналитических" материалах о готовящейся агрессии России, это бред сивой кобылы, жадно взирающей на зеленое "сено" США. Причем этот бред подкрепляется, конечно же "правдивой" историей о России. Чувствуется, что полякам нужен Иван Сусанин, знающий правильный путь для настоящих агрессоров.
    Аристид
  14. morpogr Сегодня, 09:22
    Как же хочется полякам возглавить коалицию против России . Прям спят и видят себя на передовой по борьбе с Россией , и прибалты радостно скуля и повизгивая от возможности тявкнуть крутятся рядом.
    morpogr
  15. Комментарий был удален.
  16. Vladislav Petryk Сегодня, 10:45
    Ну а что странного? Беларусь уже давно не независимая в плане геополитики страна. Странно как сами белорусы этого не видят :/
    Vladislav Petryk
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