Польские СМИ: ВС РФ готовит в РБ плацдарм против Украины, Польши и Прибалтики
Польские СМИ и политэлиты продолжают нагнетать истерию вокруг подготовки ВС РФ к российско-белорусским учениям «Запад-2017». Главный посыл конспирологического бреда таков: «Россия собирается оккупировать Беларусь». При этом «доказательством» представляется переброска в РБ российских войск.
В польском издании Gazeta Wyborcza появился очередной материал из той же серии. Автор по имени Вацлав Радзивинович задаётся вопросом, «вернутся ли после маневров в Беларуси тысячи российских военнослужащих обратно в РФ или останутся, чтобы создать плацдарм на украинском, польском и прибалтийском направлениях?»
Далее Радзивинович сам на свой вопрос себе же и отвечает. По его словам, российские войска не зря направили в Белоруссию более 4-х тысяч железнодорожных вагонов с военным содержимым». Посыл такой: возвращать всё их содержимое обратно командование ВС РФ «не собирается». Далее откровенно приплетаются нелепые домыслы из серии: «будет так же, как и в Южной Осетии». При этом польский «эксперт» упорно не рассматривают одну простую вещь: войну в Южной Осетии развязал тогдашний грузинский лидер Саакашвили. Не было бы ночного обстрела Цхинвала и позиций российских миротворцев, не было бы и российско-грузинского конфликта.
В Польше вообще привыкли освещать исторические события с выгодной для себя и для проамериканской пропаганды стороны. Так, постоянно ссылаясь на наличие пакта Молотова-Риббентропа, польские эксперты откровенно пытаются проигнорировать участие Польши в Мюнхенском сговоре, после которого Польша оторвала для себя территориальные кусок от Чехословакии в 1938 году под аплодисменты Гитлера и Чемберлена.
Поэтому эксперту Радзивиновичу было бы неплохо обратить внимание на маневры американских военных в самой Польше, чтобы сделать вывод о том, кто кого оккупировал в Восточной Европе.
В польском издании Gazeta Wyborcza появился очередной материал из той же серии. Автор по имени Вацлав Радзивинович задаётся вопросом, «вернутся ли после маневров в Беларуси тысячи российских военнослужащих обратно в РФ или останутся, чтобы создать плацдарм на украинском, польском и прибалтийском направлениях?»
Далее Радзивинович сам на свой вопрос себе же и отвечает. По его словам, российские войска не зря направили в Белоруссию более 4-х тысяч железнодорожных вагонов с военным содержимым». Посыл такой: возвращать всё их содержимое обратно командование ВС РФ «не собирается». Далее откровенно приплетаются нелепые домыслы из серии: «будет так же, как и в Южной Осетии». При этом польский «эксперт» упорно не рассматривают одну простую вещь: войну в Южной Осетии развязал тогдашний грузинский лидер Саакашвили. Не было бы ночного обстрела Цхинвала и позиций российских миротворцев, не было бы и российско-грузинского конфликта.
В Польше вообще привыкли освещать исторические события с выгодной для себя и для проамериканской пропаганды стороны. Так, постоянно ссылаясь на наличие пакта Молотова-Риббентропа, польские эксперты откровенно пытаются проигнорировать участие Польши в Мюнхенском сговоре, после которого Польша оторвала для себя территориальные кусок от Чехословакии в 1938 году под аплодисменты Гитлера и Чемберлена.
Поэтому эксперту Радзивиновичу было бы неплохо обратить внимание на маневры американских военных в самой Польше, чтобы сделать вывод о том, кто кого оккупировал в Восточной Европе.
Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти