В Берлине поддержали план РФ и КНР по урегулированию на Корейском полуострове
Германия понимает и поддерживает предложенный Россией и Китаем план «двойного замораживания» по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, передает РИА Новости заявление главы германского МИД Зигмара Габриэля.
Он подчеркнул, что «Берлин готов продолжать работать с Китаем и совместно продвигать мирное решения ядерной проблемы КНДР».
По словам Габриэля, «всем сторонам необходимо учесть уроки истории», в том числе 2017 года, «чтобы нынешняя напряженность на полуострове не вышла из-под контроля».
Ранее МИД России и Китая выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова (план «двойного замораживания»). В частности, Москва и Пекин предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения военных учений в регионе. Предполагается, что параллельно стороны приступят к переговорам.
Германия высоко ценит важную роль, которую играет Китай в разрешении ядерного вопроса Корейского полуострова,сказал Габриэль в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И.
Он подчеркнул, что «Берлин готов продолжать работать с Китаем и совместно продвигать мирное решения ядерной проблемы КНДР».
По словам Габриэля, «всем сторонам необходимо учесть уроки истории», в том числе 2017 года, «чтобы нынешняя напряженность на полуострове не вышла из-под контроля».
Ранее МИД России и Китая выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова (план «двойного замораживания»). В частности, Москва и Пекин предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения военных учений в регионе. Предполагается, что параллельно стороны приступят к переговорам.
Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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