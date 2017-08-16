11:14 16 августа

В Берлине поддержали план РФ и КНР по урегулированию на Корейском полуострове

Германия понимает и поддерживает предложенный Россией и Китаем план «двойного замораживания» по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, передает РИА Новости заявление главы германского МИД Зигмара Габриэля.



Германия высоко ценит важную роль, которую играет Китай в разрешении ядерного вопроса Корейского полуострова,
сказал Габриэль в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И.


Он подчеркнул, что «Берлин готов продолжать работать с Китаем и совместно продвигать мирное решения ядерной проблемы КНДР».

По словам Габриэля, «всем сторонам необходимо учесть уроки истории», в том числе 2017 года, «чтобы нынешняя напряженность на полуострове не вышла из-под контроля».

Ранее МИД России и Китая выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова (план «двойного замораживания»). В частности, Москва и Пекин предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения военных учений в регионе. Предполагается, что параллельно стороны приступят к переговорам.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Комментарии 17

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  1. Комментарий был удален.
    1. сибиралт Сегодня, 08:38
      Не для того американцы замутили с КНДР, чтобы туда габриэли вмешивались. laughing Это США шантажирует Китай.
      сибиралт
    2. vkl.47 Сегодня, 08:59
      А толку то партия воров и войны в матрасии не нужны переговоры. Им нужна война. Что бы доить бобло на войну
      vkl.47
      1. василий50 Сегодня, 09:31
        Вы правы. Ну кто позволит оккупированной, и по факту колонизированной Германии, выражать хоть что нибудь.
        василий50
    3. Маз Сегодня, 10:02
      Немцы начинают понимать , что они в Евразии живут , а не а северной америке. И их интересы,влияние и могущество могут расти только в том случае, если на этом экономическом пространстве будет мир , с не война. Чего и хотят американцы. А пусть у себя воюют, на территории своего Континента. Мы без них разберёмся. Это наша песочница. Ишь какие умные , безжалостные , и бессовестные мерзавцы. Миром править собрались методами Моисея. Я помню как он евреев гробил в пустыне, пока не привил дисциплину , подчинение и вертикаль властитель внутри системы колен. Порезал немного собственного народа , но этот для пользы дела. Цель оправдала средства.
      Маз
  2. silberwolf88 Сегодня, 08:39
    План возможно и хороший ... НО
    товарищ Ын не уймётся ... ему испытания нужны ... да и Американцы из Южной Кореи не уйдут ... будут и далее по мелочам поддерживать зону конфликта у Китайских и Российских рубежей ...
    silberwolf88
    1. капрал Сегодня, 08:55
      Цитата: silberwolf88
      товарищ Ын не уймётся ... ... да и Американцы из Южной Кореи не уйдут

      А по факту мы имеем что-то похожее на совместные действия для размещения полноценных комплексов ПРО на восточном направлении.
      Заметили, что проо THAAD уже не возмущаются в нашем МИДе, отвлекшись на словесную грызню Трампа и Ына ?
      Так же как и раньше смирились с Румынской и Польской составляющей ПРО на западе.
      капрал
      1. vkl.47 Сегодня, 09:01
        Что значит смерились? Есть у тебя конкретные предложения? Или предлогаешь массированную бомбардировку всех стран нато?
        vkl.47
        1. капрал Сегодня, 09:24
          Цитата: vkl.47
          Что значит смирились?

          Накал пртестов и озабоченностей в риторике наших политиков сошел на нет.
          Цитата: vkl.47
          Есть у тебя конкретные предложения?

          Брать пример с Ына (хоть он мне и несимпатичен) в манере ведения диалога с Западом. Ну, в крайнем случае, вспомнить незабвенного Никиту Сергеевича laughing
          капрал
        2. MstislavHrabr Сегодня, 10:59
          Я предлагаю отдать приказ генштабу об уничтожении любого ядерного заряда или ракеты если они будут обнаружены ближе 500 км. от нашей границы (граница с КНР не в счет).
          Рядом с нами ведь "безъядерные" страны...
          MstislavHrabr
    2. igorj 51 Сегодня, 10:27
      План возможно и хороший ... НО
      товарищ Ын не уймётся ... ему испытания нужны ...

      По факту этот план который сейчас выдвигают Китай и Россия ранее предлагал сам товарищ Ын. Но от него отказались американцы.
      igorj 51
  3. К0щей Сегодня, 08:43
    щас Трамп (или их конгресс) тапком хлопнет и всякие немцы-поддержатели разбегутся))
    К0щей
  4. Комментарий был удален.
  5. Masya Masya Сегодня, 08:57
    Москва и Пекин предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения военных учений в регионе.

    Миссия не выполнима... трамп, что бы не потерять морду лица, назад не сдаст, ну а про Ына и говоить нечего... его с выбранного пути ничто не свернет... по сему, поддержала германия или нет не имеет значения...
    Masya Masya
  6. uav80 Сегодня, 09:03
    План у нас и КНР один, совместным ракетнобомбавым ядерным ударом сделать пролив "имени Сталина" между Мексикой и Канадой... и тогда корейский вопрос сам собой отпадет...
    uav80
  7. Борис Томаров_2 Сегодня, 09:12
    Штаты со своими санкциями уже весь мир за долбали, надо в ООН принять одну санкцию против США, если вмешались в гос суверенитет, любой страны, разрывать все экономические, дипломатические и политические отношения всем странам, членам ООН с США.
    Борис Томаров_2
  8. svp67 Сегодня, 09:14
    В Берлине поддержали план РФ и КНР по урегулированию на Корейском полуострове
    Это , что БУНТ против "Хрустального Града на Холме"?
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:52
      Больше похоже на очередной демонстративный шаг в сторону от линии Фашингтонского ЦК .
      bouncyhunter
  9. Костадинов Сегодня, 10:23
    В частности, Москва и Пекин предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения военных учений в регионе.

    Можно договорится что США воздержатся от военных учений в регионе и КНДР то же воздержится от учений ракетних войск в регион Гуама. Мораторий на ядерние испитания и пуски ракет не будет пока КНДР не закончит ети испитания и потом только если США то же обявят мораторий на такие испитания в том числе и ПРО.
    Костадинов
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