11:14 16 августа

Американские штурмовики А-10 приземлятся на эстонском острове

Штурмовики Нацгвардии США A-10 Thunderbolt сегодня впервые приземлятся на аэродроме эстонского города Курессааре, где проведут двухдневные тренировки с местной дружиной военизированного ополчения Кайтселиит («Союз обороны»), передает РИА Новости сообщение эстонского ополчения.



Курессааре – административный центр острова Сааремаа, который является самым большим островом Эстонии.


Согласно информации, «десять американских штурмовиков A-10 и четыре вертолета UH-64 Black Hawk и CH-47 Chinook Национальной гвардии американского штата Мэриленд в начале августа прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы принять участие в проходящих с 7 по 18 августа совместных учениях с эстонскими Силами обороны, дислоцированным в Эстонии международным батальоном НАТО и членами военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны", входит в структуры Минобороны)».

В ходе учений будет отработан контроль морской зоны острова и защита с моря и воздуха порта Роомассааре и его окрестностей. Штурмовики совершат полеты над морем и над Курессааре, в том числе и на малых высотах. В Курессааре самолеты данного типа приземлятся впервые. В аэропорт города также прибудет самолет-заправщик МС-130, который будет обслуживать штурмовики. Ополченцы и военнослужащие Сил обороны примут участие в маневрах на 18 скоростных катерах,
говорится в релизе «Союза обороны».

A-10 Thunderbolt – штурмовик, основным предназначением которого является борьба с бронетехникой противника, а также уничтожение различных наземных целей. Серийное производство самолетов было завершено в 1984 году, однако их эксплуатация продолжается и в настоящее время. Всего было изготовлено 715 штурмовиков.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Комментарий был удален.
    1. Logall Сегодня, 10:16
      Американские штурмовики А-10 приземлятся на эстонском острове

      Для другого их аэропорты не приспособлены:
      Logall
    2. DMB_95 Сегодня, 10:21
      Может , американцы хотят отработать уничтожение малоразмерных подвижных надводных целей ? 18 эстонских катеров отлично подходят .
      DMB_95
      1. Logall Сегодня, 10:29
        Пусть ещё латышские отработают!
        Заодно...
        Цитата: DMB_95
        Может , американцы хотят отработать уничтожение малоразмерных подвижных надводных целей ? 18 эстонских катеров отлично подходят .
        Logall
        1. cniza Сегодня, 11:10
          Все ближе и ближе подползают...
          cniza
  2. Самаритянин Сегодня, 10:06
    "Нормальные учения"... против агрессии России, защищаться штурмовиками! Что-то тут не так...
    Самаритянин
    1. Алексей7777777 Сегодня, 10:19
      Дааааа....Штурмовики-это далеко не оборонительное вооружение...Мягко выражаясь... wink
      Алексей7777777
      1. просто экспл Сегодня, 10:36
        не в этом случае , А-10 это по сути противотанковые самолеты .
        как и Апачи среди вертушек .да и Абрамсы это по сути не танки а ПТ САУ .
        у них после ВОВ страх перед ордами русских танков , поэтому у них упор был на противотанковое вооружение.
        просто экспл
        1. Самаритянин Сегодня, 10:52
          Цитата: просто экспл
          не в этом случае , А-10 это по сути противотанковые самолеты

          Когда наши танки туда прибудут, там выжженное поле будет, а уж А-10 там и подавно не останется...
          Тут скорее, Пропаганда "Помощи" от США, ведать дорого утилизировать Бородавочников, вот и пристраивают на вечную стоянку... soldier
          Самаритянин
          1. просто экспл Сегодня, 10:59
            ну я бы не стал недооценивать НАТО , матрасы это те вояки , но уж точно не дураки и когда надо воевать умеют на совесть , а недооценка ведет как жирику , тот тоже орал что в Ираке солдат буша порвут на тряпки , рассказать как видел на веревочке Саддам , а не Дж. Буш ?
            а ура патриотиз без обосновки уже приводил к излишним потерям, у нас уже брали Грозный одним десантным полком и финнов в 39м тоже за "неделю" брали .
            тандереборт отличный самолет и хотя у нас не менее отличная ПВО но крови они попить успеют .
            просто экспл
      2. Logall Сегодня, 10:41
        А ты вспомни, как они обороняются:
        Logall
    2. сибиралт Сегодня, 10:42
      Эти "бородавочники" только местных кабанов распугают! laughing
      сибиралт
  3. Sargaras Сегодня, 10:20
    На шоссе уже потренировались приземляться, теперь остров. Интересно, что будет дальше, болото или брюхом на воду.
    Sargaras
  4. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:32
    Каждому Тендерболту по ракете от ПЗРК!!!
    Ratmir_Ryazan
  5. irazum Сегодня, 10:41
    Да пусть себе играются, эстов же успокоить надо... А это не тот остров с которого наши впервые Берлин бомбили?
    irazum
  6. babali Сегодня, 10:47
    Грозное иружие, посмотишь и гордость берёт.
    babali
  7. ButchCassidy Сегодня, 11:03
    У меня коллега служил в советское время на Саремаа в ПВО, был высотомером высшего класса.
    ButchCassidy
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