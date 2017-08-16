Американские штурмовики А-10 приземлятся на эстонском острове

В ходе учений будет отработан контроль морской зоны острова и защита с моря и воздуха порта Роомассааре и его окрестностей. Штурмовики совершат полеты над морем и над Курессааре, в том числе и на малых высотах. В Курессааре самолеты данного типа приземлятся впервые. В аэропорт города также прибудет самолет-заправщик МС-130, который будет обслуживать штурмовики. Ополченцы и военнослужащие Сил обороны примут участие в маневрах на 18 скоростных катерах,

Штурмовики Нацгвардии США A-10 Thunderbolt сегодня впервые приземлятся на аэродроме эстонского города Курессааре, где проведут двухдневные тренировки с местной дружиной военизированного ополчения Кайтселиит («Союз обороны»), передает РИА Новости сообщение эстонского ополчения.Курессааре – административный центр острова Сааремаа, который является самым большим островом Эстонии.Согласно информации, «десять американских штурмовиков A-10 и четыре вертолета UH-64 Black Hawk и CH-47 Chinook Национальной гвардии американского штата Мэриленд в начале августа прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы принять участие в проходящих с 7 по 18 августа совместных учениях с эстонскими Силами обороны, дислоцированным в Эстонии международным батальоном НАТО и членами военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны", входит в структуры Минобороны)».говорится в релизе «Союза обороны».A-10 Thunderbolt – штурмовик, основным предназначением которого является борьба с бронетехникой противника, а также уничтожение различных наземных целей. Серийное производство самолетов было завершено в 1984 году, однако их эксплуатация продолжается и в настоящее время. Всего было изготовлено 715 штурмовиков.