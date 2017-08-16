14:24 16 августа

Памятник погибшим солдатам ВСУ «украсили» постером из компьютерной игры Diablo III

На установленном в Киеве памятнике погибшим в Донбассе бойцам ВСУ поместили видоизмененный постер компьютерной игры Diablo III.
Создатели мемориала скопировали не только изображение персонажа игры, но даже изначальный фон. При этом украинские СМИ утверждают, что на постаменте памятника показан "образ ангела-хранителя украинских воинов".

Памятник погибшим солдатам ВСУ «украсили» постером из компьютерной игры Diablo III

Изображение на памятнике



Постер из игры Diablo III


Мемориал открылся в украинской столице во вторник, 15 августа. Памятник был создан благодаря пожертвованиям "волонтеров". Он выполнен в виде меча, пронзающего карту Российской Федерации, передает RT

По словам организаторов мероприятия, мемориал возвели на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева, поскольку Киев запретил установку памятника в центральных районах города.

Открытие памятника состоялось в сопровождении гимна Украины и традиционного "Слава Украине! Героям - слава!".

Использованы фотографии: © Toby Lewin
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 35

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  1. лесовозник Сегодня, 11:32
    Хорошая виселица будет бандерлогов вешать
    лесовозник
    1. st25310 Сегодня, 11:37
      Да и сам памятник из культа Вуду, культа - рабов!
      st25310
      1. Соломон Кейн Сегодня, 11:40
        Теперь разработчикам компьютерной игры Diablo III надо выставить укропам счет за нарушение авторских прав и использование материалов в личных интересах.
        Соломон Кейн
        1. Смог Сегодня, 11:44
          Тезка! Как же так, а им то за шо????? Им же все должны...., должны......, должны.............
          Смог
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:54
            Привет обоим Костикам , друзья мои ! soldier drinks Тупое копирование уже существующей символики очень хорошо характеризует уровень интеллекта и творческой фантазии в "сказочной стране У" . Такую эпохальную игру дерьмецом мазнули ... Я не удивлюсь , если появится нацбат "Батальон смерти" с такой символикой :
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 11:57
              Цитата: Соломон Кейн
              Теперь разработчикам компьютерной игры Diablo III надо выставить укропам счет за нарушение авторских прав и использование материалов в личных интересах.


              Привет Костя! hi , хорошая идея , надо им подсказать...
              cniza
            2. Смог Сегодня, 11:58
              Паша! Категорический привет!!!!!! drinks soldier И ты еще рискуешь ТЕРРИТОРИЮ У страной именовать???? Там же ни хрена от страны не осталось. Практически ни одного признака. Так, гуляй- поле.
              Смог
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:09
                Пока существует на карте - это страна . Хотя это правильнее называть "территория" , тут я с тобой даже и не спорю !
                bouncyhunter
            3. Соломон Кейн Сегодня, 11:59
              Салют, братья! hi wink
              Мозг не способный к развитию - склонен к деградации и воровству ......
              Соломон Кейн
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:07
                Что и наблюдаем в 404-ой . yes
                bouncyhunter
            4. sabakina Сегодня, 13:10
              Паш, hi Боюсь, как бы они на свои танки не нанесли логотип WoT! Если постараться, то можно увидеть сходство с трезубом...
              sabakina
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:12
                Славик , прЮвет ! hi drinks И ведь судиться с этими плагиаторами о нарушении авторских прав - напрасная трата времени и сил ...
                bouncyhunter
                1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:22
                  Шо вы усе такие сурьёзные! wassat Пусть памятник на эту тему себе поставят!100% про укровермахт! wassat
                  Наблюдатель2014
    2. Zibelew Сегодня, 11:40
      Скоро на Украине можно открыть музей "неприкрытого иди*тизма". Ни ума, ни фантазии.
      Zibelew
      1. 210окв Сегодня, 11:43
        Теперь "счастливцы" оставшиеся в живых будут ходить на это место биться лбами о камень.Еще одно "проклятое место" появилось в Киеве..
        210окв
        1. sabakina Сегодня, 13:13
          Дима, могу добавить, что камень поставили НАД КАНАЛИЗАЦИЕЙ!
          sabakina
      2. Соломон Кейн Сегодня, 11:46
        Тагирьян, Салют!
        Скоро на Украине можно открыть музей "неприкрытого иди*тизма"
        и назвать его Теория хаоса...
        Соломон Кейн
  2. К0щей Сегодня, 11:36
    художники - мастера копипасты 80 лвл))) куча денег - 5 минут работы - крылышки раскрасить и меч нарисовать))))
    К0щей
    1. Dym71 Сегодня, 11:43
      Цитата: К0щей
      художники - мастера копипасты 80 лвл))) куча денег - 5 минут работы - крылышки раскрасить и меч нарисовать))))

      Уровень похоронного бюро, причём очень очень плохонького.
      Dym71
  3. Быков. Сегодня, 11:41
    Тириэль - хейрой майдаунов.
    СУГС!
    Быков.
  4. Смог Сегодня, 11:46
    Да уж наваяли бы сразу волчий крюк. Оно как то ближе к действительности. Воины "света" блин....
    Смог
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:08
      Нет! Костюх, у них там в другой шутер режутся: правосечное рубилово " Я хочу в Москву"...
      Соломон Кейн
  5. Копчёный Сегодня, 11:47
    Какие лыцари такой и памятник.
    Копчёный
  6. Gary Zucker Сегодня, 11:49
    Ну у нас в НиНо тоже в свое время валькирию влепили на откосе.
    Gary Zucker
    1. Нонна Сегодня, 12:03
      Gary Zucker . Какая валькирия? Ангел - мужчина. Или вы не отличаете женский пол от мужского?

      7 сентября 2002 года в парке "Швейцария" был открыт памятник воинам, погибшим в Афгане и Чечне. Над окскою кручей на высоком пьедестале величественно взметнулась в небо композиция (бронзовое литье) - ангел подхватывает смертельно раненого солдата, осеняя своими крылами его бессмертную душу. Авторы монумента - скульптор И.И. Лукин и архитектор С.А. Тимофеев. Около памятника 18 мемориальных плит с 498 фамилиями - нижегородцев, погибших в Афганистане (159) и в горячих точках Северного Кавказа (339). Среди погибших - 5 Героев России.
      Нонна
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:52
    Когда голова забита другим, то не остается ничего кроме как "свидомзить" чужой рисунок.
    rotmistr60
  8. WAN Сегодня, 11:58
    И здесь нагадили. Любимая игра ещё со времен первого дьябло. В эту с сыном играл.
    WAN
  9. Red_Hamer Сегодня, 12:38
    Diablo
    "образ ангела-хранителя украинских воинов".
    Хранитель!? Гм, здравствуй доктор Фрейд!
    Red_Hamer
  10. arane Сегодня, 12:40
    Все логично, все правильно! Дьявол тоже ангел, только падший! Они сами пояснили, кто хранитель их воинства........
    arane
  11. Навигатор 1 Сегодня, 12:50
    Страна ошибка 404
    Навигатор 1
  12. KondratKo Сегодня, 13:04
    E-mail разработчиков игры, если у кого-то появится желание...:
    [email protected]
    [email protected]
    (письмо перевести на Английский язык).
    Адрес безобразия:
    Вукраина, город Киев, пересечение проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева.
    Желательно приложить фото.
    В той эуропе, в которую так стремились небратья, с этим делом (плагиатом) не забалуешь - одним махом вставят дыню в пятую точку, да ещё и штрафы оплачивать заставят после устранения нарушения.
    KondratKo
  13. Доктор Бармалей Сегодня, 13:21
    Правильнее так:
    Доктор Бармалей
  14. vasilev Сегодня, 13:52
    Слава Диабло! Тириэлю слава! Биззард понад усе! laughing
    vasilev
  15. Ретвизан 8 Сегодня, 13:54
    Diadlo -Это испанское слово, чёрт, бес, дьявол!
    Укро сми утверждают, что изображен ангел хранитель павших украинских войнов?
    Они сами доказали, что души карателей после смерти попадают в ад, раз у них такой хранитель!
    Ретвизан 8
  16. Ретвизан 8 Сегодня, 13:59
    "они же дети"- другого объяснения нет....
    Ретвизан 8
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