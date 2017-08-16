Памятник погибшим солдатам ВСУ «украсили» постером из компьютерной игры Diablo III
На установленном в Киеве памятнике погибшим в Донбассе бойцам ВСУ поместили видоизмененный постер компьютерной игры Diablo III.
Создатели мемориала скопировали не только изображение персонажа игры, но даже изначальный фон. При этом украинские СМИ утверждают, что на постаменте памятника показан "образ ангела-хранителя украинских воинов".
Мемориал открылся в украинской столице во вторник, 15 августа. Памятник был создан благодаря пожертвованиям "волонтеров". Он выполнен в виде меча, пронзающего карту Российской Федерации, передает RT
По словам организаторов мероприятия, мемориал возвели на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева, поскольку Киев запретил установку памятника в центральных районах города.
Открытие памятника состоялось в сопровождении гимна Украины и традиционного "Слава Украине! Героям - слава!".
Создатели мемориала скопировали не только изображение персонажа игры, но даже изначальный фон. При этом украинские СМИ утверждают, что на постаменте памятника показан "образ ангела-хранителя украинских воинов".
Изображение на памятнике
Постер из игры Diablo III
Мемориал открылся в украинской столице во вторник, 15 августа. Памятник был создан благодаря пожертвованиям "волонтеров". Он выполнен в виде меча, пронзающего карту Российской Федерации, передает RT
По словам организаторов мероприятия, мемориал возвели на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева, поскольку Киев запретил установку памятника в центральных районах города.
Открытие памятника состоялось в сопровождении гимна Украины и традиционного "Слава Украине! Героям - слава!".
Использованы фотографии: © Toby Lewin
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти