14:24 16 августа

Иорданские военные сожалеют, что не купили российские «Солнцепеки»

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А демонстрирует исключительную надежность и огневую мощь в ходе боевых действий в Сирии и Ираке, и если бы не происки американцев, то эти боевые машины еще в 2010 году могла бы закупить еще одна ближневосточная страна, пишет Вестник Мордовии.

Иорданские военные сожалеют, что не купили российские «Солнцепеки»


Речь идет об Иордании. «Дело в том, что семь лет назад это дружественное нашей стране государство очень интересовались российским "Солнцепеком". На выставке вооружений "СОФЕКС" в Аммане демонстрация ТОС-1А вызвала фурор», – напоминает автор материала Лев Романов.




Иорданцы, правда, решили не использовать российское шасси, а монтировать установку на американские М-60. Однако, по свидетельству людей, посвященных в эту тему, именно американцы сделали всё от них зависящее, чтобы сорвать сделку.

В результате Вооруженные силы Иордании остались без ТОС-1А, о чем до сих пор сожалеют. Особенно сейчас, когда появилась возможность оценить эффективность применения боевых машин в условиях реальной боя.



Технические характеристики ТОС-1А «Солнцепек»:

Масса, т. 44,3
Экипаж, чел. 3
Максимальная скорость км/ч 60
Запас хода, км. 500

Вооружение:
Пусковая установка многоствольная
Количество направляющих труб, шт. 24
Дальность стрельбы, м:
- минимальная 400
- максимальная 6000
Время полного залпа, сек. 6
Тип боеприпаса НУРС.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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Комментарии 24

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  1. perepilka Сегодня, 11:34
    В крайние в Афгане не заряжали, ДШК
    perepilka
  2. igorserg Сегодня, 11:35
    Для Сирии это оказалось к лучшему.
    igorserg
    1. vch Сегодня, 11:41
      И слава богу! А то бы эти установки у бармалеев бы оказались.
      vch
      1. Alex777 Сегодня, 11:59
        Не понятно, что мешает сейчас купить? Всем же продаем... hi
        Alex777
        1. igorserg Сегодня, 12:14
          вот как раз сейчас продавать иорданцам ничего не нужно.
          igorserg
  3. Маз Сегодня, 11:40
    А что мешает. Сейчас купить? Пусть обращаются, вон Израиль азейбарджан вооружает, а чтоб нам солнцепеки королевству не продать? Они ж для обороны из берут и наступать на мирное государство не будут никогда, мир же заключён не так ли? Милости просим господа иорданцы. У нас и более смешные системы есть типа "ураган", "торнадо", у них дальность до 70 км, разделяющиеся и разнообразные головные части, самонаведение, просто чудо, а не комплекс. И никому не будет угрожать, вообще. И площадь поражения одним залпом вполне сопоставима с большущим городом, а от термобарической части не может быть никакого радиоактивного заражения. Просто выжжет все живое, а дома оставит почти целыми. Для Иордании оченнь удобно.
    Маз
    1. xetai9977 Сегодня, 11:45
      "азейбарджан"
      потрудитесь правильно написать название страны. Притом с заглавной буквы.
      xetai9977
      1. Seaman77 Сегодня, 11:56
        Цитата: xetai9977
        "азейбарджан"
        потрудитесь правильно написать название страны. Притом с заглавной буквы.

        Азербайджан/Azerbaijan hi
        Человек торопился коммент запостить. Сделайте скидку. smile
        Seaman77
    2. perepilka Сегодня, 11:50
      Цитата: Маз
      вон Израиль азейбарджан вооружает, а чтоб нам солнцепеки королевству не продать? Они ж для обороны из берут и наступать на мирное государство не будут никогда, мир же заключён не так ли?

      Не вооружаю а модернизируют
      кста, пофиг
      http://www.newsru.co.il/press/15aug2017/dron446.h
      tml
      Там, как сходу ответка
      perepilka
  4. Комментарий был удален.
  5. voyaka uh Сегодня, 12:03
    Было, правда, фееричское видео, как ПТУР боевиков попал
    в Солнцепек в Сирии.
    Вот уж грохнуло от души! Пламя полыхнуло до небес.
    Так что прежде чем это чудо подвозить на позицию, надо тщательно
    убедиться, что близко нет ни ПТУРщиков, ни минометов противника.
    voyaka uh
    1. Irokez Сегодня, 12:09
      В таком случае если солдат идёт в атаку, то надо предусмотреть, чтоб не было противника, а то могут убить.
      Irokez
      1. voyaka uh Сегодня, 12:17
        Именно так, соображаете.
        Если солдат поднимают в атаку, то надо командиру сначала
        убедиться, что перед ними нет пулемета противника.
        А если есть, то подавить его перед атакой подходящими средствами.
        Иначе всех выкосят, как траву (и придут мамам и женам похоронки)
        , как уже много раз бывало... sad
        voyaka uh
        1. Irokez Сегодня, 12:38
          Поэтому данные разговоры об этом тут не совсем уместны ибо это забота командиров и войсковой разведки на местах перед выдвижением техники.
          Irokez
    2. 72jora72 Сегодня, 12:34
      Вот уж грохнуло от души! Пламя полыхнуло до небес.
      А тебе прямо как бальзам на душу,................мнем тоже нравились горящие Меркавы.
      72jora72
      1. voyaka uh Сегодня, 12:37
        Нет, я сразу представил себя рядом с этим взрывом.
        Я вообще не радуюсь убитым, я их видел.
        voyaka uh
    3. Stas157 Сегодня, 12:38
      Цитата: voyaka uh
      Так что прежде чем это чудо подвозить на позицию, надо тщательно
      убедиться, что близко нет ни ПТУРщиков, ни минометов противника.

      Дальность в 6 км слабое звено. Можно использовать в условиях города, или добивать окруженного противника.
      Stas157
      1. voyaka uh Сегодня, 12:40
        Правильно, и я о том. И сама установка предельно взрывоопасна.
        voyaka uh
        1. утютюлькин Сегодня, 12:47
          Цитата: voyaka uh
          И сама установка предельно взрывоопасна.

          не более взрывоопасна чем любая другая техника . возьмем для примера меркаву абрамс или леопард :))))
          утютюлькин
  6. убей фашиста Сегодня, 12:06
    На мой взгляд, заметка ни о чем. Иордания в данный момент не имеет горячих конфликтов, в которых ей необходимы ТОС, о чем сожаления? Лавка открыта и если есть желание купить, то наши продадут.
    убей фашиста
    1. Servisinzhener Сегодня, 12:18
      Только в этот раз немного дороже. Из-за того что до этого отказались.
      Servisinzhener
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:12
    Нужно не сожалеть, а иметь свою голову на плечах и не прислушиваться к голосу из-за океана. Не купили тогда, купите сейчас. Или "дядя" до сих пор запрещает?
    rotmistr60
  8. Фракийский воин Сегодня, 12:16
    Цитата: perepilka
    В крайние в Афгане не заряжали, ДШК

    Ради случайной пули?
    Фракийский воин
  9. XXXIII Сегодня, 12:52
    Может у них есть ещё деньги чтоб заказ повторить? lol Или это просто хотелки, а так сами не знают чего им надо.Рядом Израиль, там могут чего нибудь посмотреть.
    XXXIII
  10. bratchanin3 Сегодня, 13:12
    Автор чо то путает. Никогда Абдолла II не был союзником ни СССР ни России, может быть делал вид и заглядывал в рот Путину, но дружил с США и аравийским междусобойчиком. У арабов ментальность - дружить с сильными и с самими собой.
    bratchanin3
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