Иорданские военные сожалеют, что не купили российские «Солнцепеки»
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А демонстрирует исключительную надежность и огневую мощь в ходе боевых действий в Сирии и Ираке, и если бы не происки американцев, то эти боевые машины еще в 2010 году могла бы закупить еще одна ближневосточная страна, пишет Вестник Мордовии.
Речь идет об Иордании. «Дело в том, что семь лет назад это дружественное нашей стране государство очень интересовались российским "Солнцепеком". На выставке вооружений "СОФЕКС" в Аммане демонстрация ТОС-1А вызвала фурор», – напоминает автор материала Лев Романов.
Иорданцы, правда, решили не использовать российское шасси, а монтировать установку на американские М-60. Однако, по свидетельству людей, посвященных в эту тему, именно американцы сделали всё от них зависящее, чтобы сорвать сделку.
В результате Вооруженные силы Иордании остались без ТОС-1А, о чем до сих пор сожалеют. Особенно сейчас, когда появилась возможность оценить эффективность применения боевых машин в условиях реальной боя.
Технические характеристики ТОС-1А «Солнцепек»:
Масса, т. 44,3
Экипаж, чел. 3
Максимальная скорость км/ч 60
Запас хода, км. 500
Вооружение:
Пусковая установка многоствольная
Количество направляющих труб, шт. 24
Дальность стрельбы, м:
- минимальная 400
- максимальная 6000
Время полного залпа, сек. 6
Тип боеприпаса НУРС.
Речь идет об Иордании. «Дело в том, что семь лет назад это дружественное нашей стране государство очень интересовались российским "Солнцепеком". На выставке вооружений "СОФЕКС" в Аммане демонстрация ТОС-1А вызвала фурор», – напоминает автор материала Лев Романов.
Иорданцы, правда, решили не использовать российское шасси, а монтировать установку на американские М-60. Однако, по свидетельству людей, посвященных в эту тему, именно американцы сделали всё от них зависящее, чтобы сорвать сделку.
В результате Вооруженные силы Иордании остались без ТОС-1А, о чем до сих пор сожалеют. Особенно сейчас, когда появилась возможность оценить эффективность применения боевых машин в условиях реальной боя.
Технические характеристики ТОС-1А «Солнцепек»:
Масса, т. 44,3
Экипаж, чел. 3
Максимальная скорость км/ч 60
Запас хода, км. 500
Вооружение:
Пусковая установка многоствольная
Количество направляющих труб, шт. 24
Дальность стрельбы, м:
- минимальная 400
- максимальная 6000
Время полного залпа, сек. 6
Тип боеприпаса НУРС.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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