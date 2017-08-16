14:24 16 августа

США разместили в Южной Корее усовершенствованные комплексы "Пэтриот"

Как сообщает южнокорейский телеканал KBS, усовершенствованные противоракетные комплексы "Пэтриот" для противостояния ракетной угрозе со стороны КНДР, были размещены на территории Южной Кореи.

По данным телеканала, 35 бригада ПВО войск США в Южной Корее получила новую ракетную установку "Пэтриот", чтобы научить военнослужащих ею пользоваться. Для этого уже были проведены испытания новых комплексов, на усовершенствование которых ушло восемь месяцев. В бригаде, как отмечает KBS, уже есть 12 зенитно-ракетных установок PAC-2 и PAC-3 в Осане, Сувоне, Кунсане, Кванджу. Однако пока неизвестно, какие именно модификации получены на этот раз, передает РИА Новости

США разместили в Южной Корее усовершенствованные комплексы "Пэтриот"



Один комплекс PAC-2 заряжен четырьмя ракетами, а PAC-3 16 ракетами, уточняет телеканал.

Недавно КНДР заявила, что может провести одновременный пуск четырех ракет средней дальности "Хвасон —12", которые упадут в море в 30-40 километрах от Гуама, в качестве предупреждения США. На этом острове размещены две американские стратегические военные базы, в которых КНДР видит угрозу для своей безопасности. В июле КНДР испытала две баллистические ракеты, как утверждается, дальнего радиуса действия, после чего СБ ООН ужесточил санкции против этой страны.

Северная Корея многократно заявляла, что опасается угрозы со стороны США, и усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, надеясь, что это поможет ей избежать участи Ирака.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 8

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  1. pvv113 Сегодня, 12:35
    Не мешало бы и Северной Корее усилить свою ПВО. Уж больно американская стратегическая авиация активизировалась в регионе
    pvv113
    1. Арон Заави Сегодня, 12:41
      Цитата: pvv113
      Не мешало бы и Северной Корее усилить свою ПВО. Уж больно американская стратегическая авиация активизировалась в регионе

      За чей счет?
      Арон Заави
      1. pvv113 Сегодня, 12:41
        А что - есть предложение?
        pvv113
        1. Соломон Кейн Сегодня, 12:58
          Война — это путь обмана. Поэтому, даже если ты способен, показывай противнику свою неспособность. Когда должен ввести в бой свои силы, притворись бездеятельным. Когда цель близко, показывай, будто она далеко; когда же она действительно далеко, создавай впечатление, что она близко.

          Сунь Цзы " Искусство войны"
          Соломон Кейн
          1. pvv113 Сегодня, 13:02
            Классика - не поспоришь hi
            pvv113
  2. irazum Сегодня, 12:42
    Надо же как-то от толстомордова страховаться, что в его голову придёт...
    irazum
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:43
    Сша и нападать опасаются просчитав последствия, и провоцировать через РК КНДР не прекращают. Экстрималы заокеанские.
    rotmistr60
  4. ПоручикТетеринъ Сегодня, 13:36
    Правильно делают. Батарея THAAD еще не помешала бы, они специально заточены под перехват ракет средней дальности.
    ПоручикТетеринъ
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