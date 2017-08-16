Первая партия изготовленных в Индии снарядов «Манго» прошла испытание
Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) успешно завершил первый этап локализации производства на территории Индии в рамках передачи лицензии на производство 125-мм танковых выстрелов 3ВБМ17 «Манго», сообщает ВПК со ссылкой на пресс-службу компании.
В марте 2014 года «Рособоронэкспорт» заключил контракт с Минобороны Индии на организацию лицензионного производства 125-мм выстрелов с бронебойно-подкалиберным снарядом «Манго» для танковой пушки Д-81, разработанных на базе АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» (входит в «Техмаш»). На основании лицензии Индия получает право осуществлять производство и сборку боеприпасов на своей территории.
«С начала 2017 года, в соответствии с контрактом, российские специалисты начали монтаж и пуско-наладку поставленного оборудования, оказали содействие в изготовлении оборудования на базе артиллерийских заводов Министерства обороны Индии в г. Хамария. В комплекс мероприятий по организации производства вошло также обучение изготовлению выстрелов "Манго" на территории Индии, осуществление комплексного аудита готовности и оснащенности производства, аттестация сотрудников», – говорится в релизе.
В соответствии с договором, «из комплектов крупноузловых сборок была собрана и успешно прошла испытания первая установочная партия выстрелов индийского изготовления», добавили в пресс-службе.
В марте 2014 года «Рособоронэкспорт» заключил контракт с Минобороны Индии на организацию лицензионного производства 125-мм выстрелов с бронебойно-подкалиберным снарядом «Манго» для танковой пушки Д-81, разработанных на базе АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» (входит в «Техмаш»). На основании лицензии Индия получает право осуществлять производство и сборку боеприпасов на своей территории.
«С начала 2017 года, в соответствии с контрактом, российские специалисты начали монтаж и пуско-наладку поставленного оборудования, оказали содействие в изготовлении оборудования на базе артиллерийских заводов Министерства обороны Индии в г. Хамария. В комплекс мероприятий по организации производства вошло также обучение изготовлению выстрелов "Манго" на территории Индии, осуществление комплексного аудита готовности и оснащенности производства, аттестация сотрудников», – говорится в релизе.
В соответствии с договором, «из комплектов крупноузловых сборок была собрана и успешно прошла испытания первая установочная партия выстрелов индийского изготовления», добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: http://tecmash.ru
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