14:24 16 августа

Первая партия изготовленных в Индии снарядов «Манго» прошла испытание

Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) успешно завершил первый этап локализации производства на территории Индии в рамках передачи лицензии на производство 125-мм танковых выстрелов 3ВБМ17 «Манго», сообщает ВПК со ссылкой на пресс-службу компании.



В марте 2014 года «Рособоронэкспорт» заключил контракт с Минобороны Индии на организацию лицензионного производства 125-мм выстрелов с бронебойно-подкалиберным снарядом «Манго» для танковой пушки Д-81, разработанных на базе АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» (входит в «Техмаш»). На основании лицензии Индия получает право осуществлять производство и сборку боеприпасов на своей территории.


«С начала 2017 года, в соответствии с контрактом, российские специалисты начали монтаж и пуско-наладку поставленного оборудования, оказали содействие в изготовлении оборудования на базе артиллерийских заводов Министерства обороны Индии в г. Хамария. В комплекс мероприятий по организации производства вошло также обучение изготовлению выстрелов "Манго" на территории Индии, осуществление комплексного аудита готовности и оснащенности производства, аттестация сотрудников», – говорится в релизе.

В соответствии с договором, «из комплектов крупноузловых сборок была собрана и успешно прошла испытания первая установочная партия выстрелов индийского изготовления», добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: http://tecmash.ru
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Комментарии 6

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  1. cniza Сегодня, 13:27
    В соответствии с договором, «из комплектов крупноузловых сборок была собрана и успешно прошла испытания первая установочная партия выстрелов индийского изготовления», добавили в пресс-службе.


    Глаз да глаз за ними , иначе...
    cniza
    1. Монос Сегодня, 13:32
      Добрый день, Виктор! hi
      Т-90 индийской сборки танковый биатлон провалили. Если они и снаряды будут делать такого же качества, то Китай их голыми руками возьмёт.
      Монос
    2. НасРать Сегодня, 13:37
      Цитата: cniza


      Глаз да глаз за ними , иначе...


      За снарядами «Манго» ??? belay
      НасРать
    3. Маз Сегодня, 13:44
      Раз снаряды наши, значит и пушки наши будут, с если пушки то и башни танковые, и автоматы заряжания, а ежели Полтавка у нас взяли , то не лучше ли целиком танки брать, а пушки менять по мере износа. wink заодно и движок, и подвеску, и трансмиссию.
      Маз
  2. Per se. Сегодня, 14:04
    В марте 2014 года «Рособоронэкспорт» заключил контракт с Минобороны Индии на организацию лицензионного производства 125-мм выстрелов с бронебойно-подкалиберным снарядом «Манго» для танковой пушки Д-81, разработанных на базе АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» (входит в «Техмаш»).
    Интересно, с какого бока "купи-продай" распоряжаются разработками, как своей собственностью? Второе, зачем разбазаривать технологии, на которых можно самим получать прибыль? Не много в буржуйские времена своего создали, зато распродают советский запас прочности, как природные ресурсы... Может, я здесь зря "деловых пацанов" критикую, но, что-то нет радости от таких новостей.
    Per se.
  3. atesterev Сегодня, 14:19
    Очень напоминает один инструмент smile
    atesterev
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