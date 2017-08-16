17:15 16 августа

Без шума и пыли... В Париже закрыли представительство сирийской оппозиции

На фоне последних событий, связанных с созданием нескольких зон деэскалации в Сирии, одно из событий, касающееся САР, прошло практически незамеченным. Французская пресса публикует материал, в котором говорится о том, что во Франции закрыто представительство так называемой «умеренной сирийской оппозиции».

Речь идёт о представительстве «Сирийского национального совета». Информацию подтверждает издание El Watan, в котором заявлено, что если ранее представительство финансировалось Турцией и Саудовской Аравией, то в последнее время в Анкаре и Эр-Рияде приняли решение свернуть финансовую поддержку представительства СНС в Париже.

После того, как средства перестали поступать, французские власти констатировали, что работа представительства «Сирийского национального совета» будет «приостановлена». По некоторым данным, решение принималось непосредственно президентом Эммануэлем Макроном, не пожелавшим брать на себя ответственность за фактическую поддержку «умеренной оппозиции», позиционировавшей французскую миссию чуть ли не в качестве правительства в изгнании.


Без шума и пыли... В Париже закрыли представительство сирийской оппозиции


В прессе прошла информация о том, что финансирование французского представительства СНС было свёрнуто из-за возникших разногласий изначально между Саудовской Аравией и Катаром, а затем между Саудовской Аравией и Турцией, поддержавшей Катар в дипломатической войне с саудитами.

Получается, что «умеренная оппозиция» Сирии, как и любой другой страны, может быть активна только в случае получения иностранного финансирования. Идеологический подтекст исчезает вместе с инвестициями...

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:26
    Наши поработали? bully
    ВЕРЕСК
    1. новичок Сегодня, 15:29
      ха ха, аминь.
      новичок
      1. cniza Сегодня, 15:30
        Цитата: ВЕРЕСК
        Наши поработали? bully


        Без разницы , главное заткнули зловонную "бочку".
        cniza
        1. vch Сегодня, 15:35
          Раз финансирование прекратилось, то и боевые действия будут свернуты..... Все идет к завершению войны, что не может не радовать.....
          vch
        2. Подрезчик Сегодня, 15:36
          Ха-ха! Нет денег--и нечего глотку драть впустую? А как же демократия и свобода? Приглядеться--и Асад вроде ничего!!! wassat
          Подрезчик
          1. cniza Сегодня, 15:38
            Всегда так было , идейных мало или уже нет.
            cniza
            1. Logall Сегодня, 15:45
              Валить нужно всех. Взял оружие– труп. А то под видом деятельности демократии...
              Logall
            2. pvv113 Сегодня, 15:57
              Это точно! Нет денег - нет идеи! wink
              pvv113
              1. cniza Сегодня, 16:02
                "Железная" логика...
                cniza
                1. pvv113 Сегодня, 16:23
                  В идейности этого категории никто и не сомневался lol
                  pvv113
    2. Венд Сегодня, 15:44
      Цитата: ВЕРЕСК
      Наши поработали? bully

      Да наши в Сирии так работают, что западу ничего другого не остается, как закрывать оппозиционные представительства.
      Венд
    3. Tusv Сегодня, 15:53
      Цитата: ВЕРЕСК
      Наши поработали?

      Между прочим кропотливый труд. Сколько в Астане трудились, чтобы зоны деэсколации заработали
      Tusv
    4. krops777 Сегодня, 15:57
      Из всех европейцев, больше всего симпатизирую французам, все таки сидит у них где то на генном уровне ненависть к англосаксам, иногда при подносят сюрпризы.
      krops777
      1. Лужский Сегодня, 17:04
        Цитата: krops777
        Из всех европейцев, больше всего симпатизирую французам,

        А я - итальянцам. Разгвоздяи редкостные, на нас чем-то похожи слегка. Вот от них крупной пакости точно можно не ждать - так, по мелочи если... laughing Разве что вот линкор наш подорвали, пакостники этакие...
        А Франция мне напоминает сейчас не юную Жанну дАрк, а такую даму под сорок, еще вполне миловидную, но прожившую богатую, насыщенную жизнь... Изнасилованная немецким панцергренадером, вышла замуж за американского сержанта, была им регулярно бита, попыталась развестись - под угрозой лишиться имущества осталась, а теперь в бальзаковском возрасте нашла себе любовника-араба, стала от него люлей получать, пришлось и с ним расстаться... Переживает, бедная...
        Лужский
        1. Paranoid50 Сегодня, 17:11
          Цитата: Лужский
          А я - итальянцам. Разгвоздяи редкостные, на нас чем-то похожи слегка

          Если только слегка. yes Доводилось слышать такое сравнение: итальянцы - это гламурные кавказцы. laughing
          Paranoid50
  2. Аморфис Сегодня, 15:36
    Да, без грошей не погавкаешь recourse Не сытно и одиноко crying
    Аморфис
  3. irazum Сегодня, 15:41
    Правильно сделали! Для чего открывали только...
    irazum
    1. Tusv Сегодня, 15:56
      Цитата: irazum
      Правильно сделали! Для чего открывали только...

      Как обычно. Денюжкаф рубить на швабоду Сирии
      Tusv
  4. hohol95 Сегодня, 16:22
    Да УЖ за ИДЕЮ нонче работать ЗА ТАК "СТРЁМНО"...Перевелись бескорыстные БОРЦЫ ЗА ИДЕЮ...
    hohol95
  5. хмурый лис Сегодня, 16:28
    вот что кризис животворящий делает .давно понятно было что эти голодранцы на чужом пайке только и раскрывали рот ,пока было что ложить в него .Приятная Новость! good скорей бы уволили и остальных голодранцев .
    хмурый лис
  6. igorserg Сегодня, 17:10
    бедаааа, демократия - это не народ... это всегда деньги.
    igorserg
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