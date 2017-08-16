Без шума и пыли... В Париже закрыли представительство сирийской оппозиции

На фоне последних событий, связанных с созданием нескольких зон деэскалации в Сирии, одно из событий, касающееся САР, прошло практически незамеченным. Французская пресса публикует материал, в котором говорится о том, что во Франции закрыто представительство так называемой «умеренной сирийской оппозиции».Речь идёт о представительстве «Сирийского национального совета». Информацию подтверждает издание, в котором заявлено, что если ранее представительство финансировалось Турцией и Саудовской Аравией, то в последнее время в Анкаре и Эр-Рияде приняли решение свернуть финансовую поддержку представительства СНС в Париже.После того, как средства перестали поступать, французские власти констатировали, что работа представительства «Сирийского национального совета» будет «приостановлена». По некоторым данным, решение принималось непосредственно президентом Эммануэлем Макроном, не пожелавшим брать на себя ответственность за фактическую поддержку «умеренной оппозиции», позиционировавшей французскую миссию чуть ли не в качестве правительства в изгнании.В прессе прошла информация о том, что финансирование французского представительства СНС было свёрнуто из-за возникших разногласий изначально между Саудовской Аравией и Катаром, а затем между Саудовской Аравией и Турцией, поддержавшей Катар в дипломатической войне с саудитами.Получается, что «умеренная оппозиция» Сирии, как и любой другой страны, может быть активна только в случае получения иностранного финансирования. Идеологический подтекст исчезает вместе с инвестициями...