Посетители «Армии-2017» смогут «пройти» маршрутами патрулирования «Ярсов»

Все желающие смогут оценить возможности современных учебно-тренировочных средств, проводя интенсивные маневренные действия на машине обеспечения боевого дежурства (МОБД) в виртуальной реальности. Тренажер для подготовки механиков-водителей машины обеспечения боевого дежурства на форуме будет представлен впервые,

Посетители Форума «Армия-2017» смогут совершить виртуальную экскурсию на маршрутах боевого патрулирования ракетных комплексов «Ярс», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.говорится в релизе.Сообщается, что «он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичное изображение пути и, благодаря шести степеням подвижности, моделирует штатные и нештатные ситуаций в реальном времени».«У посетителей появилась возможность почувствовать все преимущества управления всех основных агрегатов с использованием автоматизированной системы предупреждения аварийных ситуаций, работа которой основана на облегчении управления, контроле работы двигателя и контроле расстояния при движении в колоннах, благодаря работе датчиков, контролирующих ускорение агрегата, его крены и многие другие параметры», – рассказали в пресс-службе.В ведомстве добавили, что «в интересах РВСН разрабатывается целая линейка уникальных, не имеющих аналогов, тренажёрных комплексов – их программное обеспечение и состав информации идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые агрегаты РК "Тополь-М" и "Ярс"».