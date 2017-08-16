17:15 16 августа

Патрушев о минусах импортного программного обеспечения

Широкое применение зарубежного программного обеспечения и компьютерных технологий снижает уровень информационной безопасности вплоть до возможной остановки технологических процессов, передает РИА Новости заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Патрушев о минусах импортного программного обеспечения


Повсеместное использование зарубежных информационных технологий, программ и телекоммуникационного оборудования создает предпосылки для утечки информации, снижает уровень обеспечения информационной безопасности вплоть до угрозы остановки технологических процессов и удаленной блокировки инфраструктуры органов государственной власти,
сказал Патрушев на выездном совещании в Рязани по вопросам нацбезопасности в ЦФО.


По его словам, «масштабные компьютерные атаки в мае-июне 2017 года с целью нарушения функционирования информационных ресурсов Российской Федерации и многих стран мира наглядно продемонстрировали дестабилизирующий потенциал такого вредоносного программного обеспечения».

Использованы фотографии: Value Stock Images/EAST NEWS
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Комментарии 30

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  1. 210окв Сегодня, 16:05
    Только сейчас дошло?Или просто только сейчас написали..
    210окв
    1. vch Сегодня, 16:16
      Да нет, дошло уже достаточно давно - еще с конца 90-х. Но альтернативы как таковой не было..... И закладки на материнках обнаруживали и специально оставленные "дыры" в русских версиях винды... Не было ни сил не возможностей заменить ПО и железо на отечественное. Да и отношения с американцами тогда были немного другие. Сейчас наконец осознали всю глубину проблемы - наверное поэтому и свои камни появляются, да и ПО (особенно в критических областях) все больше наше.
      vch
      1. Христочекист Сегодня, 16:27
        Вы в курсе, что Эльбрусы производят на мощностях TSMC на Тайване? А TSMC полностью принадлежит американской WaferTech.
        Христочекист
        1. vch Сегодня, 16:39
          Я в курсе. А во Вы наверное не в курсе, что такое "военная приемка".
          vch
          1. Христочекист Сегодня, 16:41
            И много Эльбрусов приняли?
            Христочекист
            1. vch Сегодня, 16:45
              Я этим в настоящее время не занимаюсь, но когда занимался и тестировать, и принимать и сдавать приходилось много всего. По этому процесс представляю хорошо. А Вы чекист наверное у меня военную тайну хотите выведать? Ваши вражеские штучки не пройдут!! laughing
              vch
              1. электроОлег Сегодня, 16:55
                Цитата: vch
                По этому процесс представляю хорошо.


                О! А это интересно, между прочим. Известно, что например "отечественный" Astra Linux основан на Debian. Естественно исходники все у дебиана открыты и чтоб сделать из них ось для оборонки нужно все эти исходники проинспектировать, а для этого их нужно прочитать. Автоматическая инспекция при помощи специальных приложений с большой долей вероятности может оказаться неэффективна. Учитывая сколько миллионов строк занимает исходник одного лишь ядра это получается что нужно по сути по объёму прочитать большую советскую энциклопедию. И не просто прочитать, а понять и запомнить. Я честно не верю что это кто-либо делал. По объективным причинам. Ваш ход! wink
                электроОлег
                1. BlackMokona Сегодня, 17:02
                  А ещё встанет вопрос обновления ядра, если ядро будет обновятся , то каждый раз сертифицировать? А если не обновлять, то все выявленные баги и уязвимости тащить с собой?
                  BlackMokona
                2. vch Сегодня, 17:08
                  Вы говорите о ПО, мы вели диалог о железе. Немного разные вещи, не так ли?
                  vch
                3. AVA77 Сегодня, 17:10
                  На эльбрусе ядро свое
                  AVA77
      2. Tusv Сегодня, 16:31
        Цитата: vch
        Да нет, дошло уже достаточно давно - еще с конца 90-х. Но альтернативы как таковой не было..... И закладки на материнках обнаруживали и специально оставленные "дыры" в русских версиях винды... Не было ни сил не возможностей заменить ПО и железо на отечественное.

        Вояки говорят, что ПО в конце 90х было основано на NT-4 Вещица не плаг энд плейная, да и код сперли. А так у нас идет шифрование по сертификату выданным ФСБ
        Tusv
  2. Айрателинсион Сегодня, 16:07
    О... давайте, запускайте чебурнет, доставайте счеты...
    Айрателинсион
  3. НЕКСУС Сегодня, 16:08
    Заявлено то оно заявлено...А ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ТОГО,ЧТОБ ПОЯВИЛОСЬ СВОЕ ПО И ЖЕЛЕЗО,ПРИЧЕМ НЕ ХУЖЕ ЗАПАДНОГО?
    НЕКСУС
    1. Христочекист Сегодня, 16:12
      Это невозможно. По многим причинам. Никто не даст патенты, никто не откроет код, написать ОС уровня Windows стоит просто колоссальных усилий, а в итоге, если оно и будет даже внешне похоже, работать оно не будет, равно как и не будет совместимо с комплектующими. Необходимо будет разрабатывать с нуля весь программно-аппаратный комплекс. А если использовать свободное ПО, то это будет та же самая западная ОС но с новыми обоями и пиктограммами. Цена будет измеряться сотнями миллиардов, а если речь о железе то и триллионами, десятками, а сроки десятилетиями. А продавать будет некому. Никто городить огород не будет.
      Христочекист
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:23
        Цитата: Христочекист
        А если использовать свободное ПО, то это будет та же самая западная ОС но с новыми обоями и пиктограммами.

        Ну западное западному рознь...к примеру ядро Линукс...на его основе разработаны и российские ОС.
        НЕКСУС
        1. Христочекист Сегодня, 16:28
          От этого Линукс перестал быть западным? Всё-равно полностью отойти и сделать полностью своё с нуля и чистого листа невозможно, я об этом говорил.
          Христочекист
          1. НЕКСУС Сегодня, 16:29
            Цитата: Христочекист
            От этого Линукс перестал быть западным? Всё-равно полностью отойти и сделать полностью своё невозможно, я об этом говорил.

            Но не матрассовским насколько я понимаю...к тому же,это всего лишь ядро...
            НЕКСУС
            1. Христочекист Сегодня, 16:31
              Всего-лишь? laughing Всего-лишь это обои, а ядро это фундамент ОС. И амерканского там столько же, сколько и японского, например, или ещё какого-то.
              Христочекист
      2. Tusv Сегодня, 16:41
        Цитата: Христочекист
        Это невозможно. По многим причинам. Никто не даст патенты, никто не откроет код, написать ОС уровня Windows стоит просто колоссальных усилий

        До NT-7 все коды открыты. Бери Вынь экспи(сленг Windows XP) и фигач операционку по себя. Русские версии Линукса так же с конца 90. Красная шапочка например
        Tusv
      3. vch Сегодня, 16:49
        У нас в России возможно все, поверьте.... Но очень во многом Вы правы, соглашусь.
        vch
        1. Христочекист Сегодня, 17:10
          Во-первых, никакой NT 7 не существует. Во-вторых, линейка NT проприетарна. И даже если вы каким-то образом украдёте весь код, то до конца жизни будете судиться и платить, платить и судиться. Майкрософт вас такими штрафами обложит, что стоимость лунной программы покажется смехотворной.
          Христочекист
  4. krops777 Сегодня, 16:10
    Широкое применение зарубежного программного обеспечения и компьютерных технологий снижает уровень информационной безопасности вплоть до возможной остановки технологических процессов, передает РИА Новости заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.


    А что констатировать факты, лучше бы подумал как удержать талантливых ребят программистов на родине, ведь не секрет что за ними идет настоящая охота, как и за лучшими выпускниками МФТИ и МГТУ имени Баумана.
    krops777
    1. Che Burashka Сегодня, 16:41
      Цитата: krops777
      А что констатировать факты, лучше бы подумал как удержать талантливых ребят программистов на родине, ведь не секрет что за ними идет настоящая охота, как и за лучшими выпускниками МФТИ и МГТУ имени Баумана.

      Во-во! А то у нас им предлагают зарплату в 20-40 т.р. без всякой социалки. И потом делают круглые глаза - "А куда ж вы поехали то ребятушки?... зачем вам забугорье?". А "эффективно-дефективные" менеджеры в это же время, на этих же предприятиях по 200-500 т.р. (а когда и больше) получают. Действительно, куда поехали... непонятно... request
      Тут на днях одна такая эффективно-дефективная дочь своего папочки пыталась агитировать работать за 15 т.р. на заводе в Севастополе (держа в руке наматрасный телефон стоимостью в полугодовую зарплату на этом заводе). За что и была послана вна.... Она ещё в платье от дочери другого папочки по Городу-Герою дефилировала. Надеюсь, догадались, о ком это я? wassat
      Che Burashka
    2. Плюшка Сегодня, 16:51
      Да, охота с оптическим прицелом и винтовками, пистолетами, револьверами, ножами, рогатками, палками и простыми кулаками. Тут Вы правы. laughing
      Плюшка
  5. ШВЕДский_стол Сегодня, 16:10
    Так ладно бы... Но отечественные аналоги же ни в какое сравнение иногда просто не идут с зарубежным софтом. А под час их вообще нет.
    ШВЕДский_стол
    1. Muvka Сегодня, 16:24
      То-то касперский, абби и 1с известны во всем мире...
      Muvka
    2. Юра Сегодня, 16:51
      Ещё в 20 веке шведы называли "шведский стол" "русским столом", а сейчас оказывается, что "шведский стол" они придумали очень давно и не называли его так из своей природной скромности, так же и с программным обеспечением, если всерьёз исследовать этот вопрос, то мы увидим, что практически весь серьёзный софт имеет российские корни.
      Юра
  6. Копчёный Сегодня, 16:21
    Настаёт золотое время отечественных аналогов. Когда можно впарить гос.заказчику втридорога нечто кое как собранное, но отечественное. Лучше ему не быть, конкуренции то нет.
    Копчёный
  7. Плюшка Сегодня, 16:40
    Какие атаки вы о чём? само использование этой техники в работе уже означает полное отсутствие каких-либо тайн от соответствующих государств.
    Плюшка
  8. Гардамир Сегодня, 17:00
    Да этот Патрушев либераст и сторонник Навального. Во всяком случае, когда я высказываю подобные мысли здесь на ВО, меня так называют.
    Гардамир
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