Патрушев о минусах импортного программного обеспечения
Широкое применение зарубежного программного обеспечения и компьютерных технологий снижает уровень информационной безопасности вплоть до возможной остановки технологических процессов, передает РИА Новости заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
По его словам, «масштабные компьютерные атаки в мае-июне 2017 года с целью нарушения функционирования информационных ресурсов Российской Федерации и многих стран мира наглядно продемонстрировали дестабилизирующий потенциал такого вредоносного программного обеспечения».
Повсеместное использование зарубежных информационных технологий, программ и телекоммуникационного оборудования создает предпосылки для утечки информации, снижает уровень обеспечения информационной безопасности вплоть до угрозы остановки технологических процессов и удаленной блокировки инфраструктуры органов государственной власти,сказал Патрушев на выездном совещании в Рязани по вопросам нацбезопасности в ЦФО.
По его словам, «масштабные компьютерные атаки в мае-июне 2017 года с целью нарушения функционирования информационных ресурсов Российской Федерации и многих стран мира наглядно продемонстрировали дестабилизирующий потенциал такого вредоносного программного обеспечения».
Использованы фотографии: Value Stock Images/EAST NEWS
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