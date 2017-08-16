17:15 16 августа

Из Иракского Курдистана в Турцию нелегально переправляют шведские гранатомёты

В пресс-службе Генштаба ВС Турции сообщают о том, что обнаружен канал поставок вооружений в стране с территории северного Ирака. Речь идёт о поставках оружия из Иракского Курдистана. В сводке ГШ ВС Турции говорится, что в провинции Ширнак обнаружен один из схронов, в котором курды (в терминологии Анкары – «террористы») и хранили оружие, переданное из Ирака.

В схроне находились два гранатомёта шведского производства. Это гранатомёты AT4 – одноразовые ручные противотанковые гранатомёты. Гранатомёты AT4 в своё время были разработаны в кооперации шведской SAAB Bofors Dynamics и американской корпорации ATK. На сегодняшний день эксплуатируются в десятках стран мира: от Швеции до Ливана и Аргентины. По официальным данным, на вооружении иракской армии таких гранатомётов нет.

Генштаб ВС Турции распространил и фотографии обнаруженного вооружения. Заявлено, что оно должно было использоваться для осуществления терактов против турецких военнослужащих и полицейских.




На этом фоне в МИД Турции вслед за Госдепом США заявили, что решение курдов о проведении референдума в Иракском Курдистане по вопросу его независимости от Ирака "считают преждевременным". Позицию поддерживает и президент Турции. Пресс-секретаря Эрдогана Ибрагима Калына цитирует "Анадолу":
Реакция Анкары на предстоящий 25 сентября референдум в Курдской региональной администрации Ирака связан с вопросом обеспечения целостности государств. Единство Ирака - один из самых важных вопросов повестки дня региона. Утверждения представителей КРАИ о том, что после победы над террористами ИГ (*запрещено в РФ) Ирак уже не будет прежним, то есть лишится единства, не выдерживают никакой критики. Ущемление единства Ирака не отвечает интересам всех жителей страны, в том числе курдов.



Использованы фотографии: aa.com.tr, AA/ABACA/EAST NEWS
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Комментарии 5

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  1. Прогрессор Сегодня, 16:19
    Кому война, а кому мать родна..
    Прогрессор
  2. новичок Сегодня, 16:20
    просто подстава как “факт“ , а далее заявления Анкары. простая операция. да и нам в принципе выгоды от автономии иракских курдов нулевые.
    новичок
    1. Арамеев Сегодня, 16:49
      Цитата: новичок
      .. да и нам в принципе выгоды от автономии иракских курдов нулевые.

      ну да!!! самое главное - ваши выгоды. а то что 40 млн человек не имеют своей страны - так это мелочи, внимания не достойные, так? зачем им свое гос-во? вот арабам двадцать третье гос-во необходимо, а курды и одного не достойны. странная у вас логика однако... fellow
      Арамеев
      1. Pirogov Сегодня, 17:00
        Цитата: Арамеев
        ну да!!! самое главное - ваши выгоды. а то что 40 млн человек не имеют своей страны - так это мелочи, внимания не достойные, так? зачем им свое гос-во? вот арабам двадцать третье гос-во необходимо, а курды и одного не достойны. странная у вас логика однако.

        А что курды не арабы ? Боюсь предположить если евреи за не зависимый Курдистан то ,что выходит курды те же евреи?,,,,,,,,))))
        Pirogov
  3. Logall Сегодня, 16:21
    Из Ирака, в Турцию, шведские? Зачем так сложно?
    В Турцию, если нужно, янки поставят. И легально и нет.
    Обнаружили два гранатомёта! Всё это канал поставки. У нас на Северном Кавказе таких...
    Logall
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