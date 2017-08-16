Из Иракского Курдистана в Турцию нелегально переправляют шведские гранатомёты

Реакция Анкары на предстоящий 25 сентября референдум в Курдской региональной администрации Ирака связан с вопросом обеспечения целостности государств. Единство Ирака - один из самых важных вопросов повестки дня региона. Утверждения представителей КРАИ о том, что после победы над террористами ИГ (*запрещено в РФ) Ирак уже не будет прежним, то есть лишится единства, не выдерживают никакой критики. Ущемление единства Ирака не отвечает интересам всех жителей страны, в том числе курдов.

В пресс-службе Генштаба ВС Турции сообщают о том, что обнаружен канал поставок вооружений в стране с территории северного Ирака. Речь идёт о поставках оружия из Иракского Курдистана. В сводке ГШ ВС Турции говорится, что в провинции Ширнак обнаружен один из схронов, в котором курды (в терминологии Анкары – «террористы») и хранили оружие, переданное из Ирака.В схроне находились два гранатомёта шведского производства. Это гранатомёты AT4 – одноразовые ручные противотанковые гранатомёты. Гранатомёты AT4 в своё время были разработаны в кооперации шведской SAAB Bofors Dynamics и американской корпорации ATK. На сегодняшний день эксплуатируются в десятках стран мира: от Швеции до Ливана и Аргентины. По официальным данным, на вооружении иракской армии таких гранатомётов нет.Генштаб ВС Турции распространил и фотографии обнаруженного вооружения. Заявлено, что оно должно было использоваться для осуществления терактов против турецких военнослужащих и полицейских.На этом фоне в МИД Турции вслед за Госдепом США заявили, что решение курдов о проведении референдума в Иракском Курдистане по вопросу его независимости от Ирака "считают преждевременным". Позицию поддерживает и президент Турции. Пресс-секретаря Эрдогана Ибрагима Калына цитирует "Анадолу"