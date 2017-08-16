Кортеж министра обороны Польши застрял в грязи. Опять русские?..

Очередное антироссийское заявление сделал глава министерства обороны Польши Антони Мацеревич. В интервью «Польскому радио» Мацеревич заявил, что «только решительность и сила смогут остановить распространяющуюся российскую агрессию». По словам Мацеревича, основным инструментом Путина является «разделение территорий». Выходит, что Польша при участии в разделении Чехословакии в 1938 году пользовалась «инструментом Путина»?..После заявлений о том, как нужно противостоять российской угрозе, министр обороны Польши вместе с председателем правительства страны Беатой Шидло решил проинспектировать ход восстановительных работ в наиболее пострадавших от непогоды воеводствах Польши. В итоге на одной из размытых дорог кортеж польских высокопоставленных чиновников застрял в грязи. Многочисленные попытки выбраться своими силами успеха не возымели. Сотрудникам охраны пришлось обращаться к местным жителям, чтобы те вызволили автомобиль Мацеревича из грязевого плена.В итоге кортеж всё же выбрался из грязи и стал возвращаться обратно в Варшаву. Странно одно: как же так вышло, что министр обороны Польши Антони Мацеревич не обвинил Россию в разгуле стихии над Польшей с последующим застреванием кортежа в грязевых массах?Напомним, что не так давно Мацеревич обвинил российские спецслужбы в том, что те якобы спровоцировали катастрофу польского Ту-154 с президентом Польши на борту в апреле 2010 года.