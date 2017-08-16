19:48 16 августа

Кортеж министра обороны Польши застрял в грязи. Опять русские?..

Очередное антироссийское заявление сделал глава министерства обороны Польши Антони Мацеревич. В интервью «Польскому радио» Мацеревич заявил, что «только решительность и сила смогут остановить распространяющуюся российскую агрессию». По словам Мацеревича, основным инструментом Путина является «разделение территорий». Выходит, что Польша при участии в разделении Чехословакии в 1938 году пользовалась «инструментом Путина»?..

После заявлений о том, как нужно противостоять российской угрозе, министр обороны Польши вместе с председателем правительства страны Беатой Шидло решил проинспектировать ход восстановительных работ в наиболее пострадавших от непогоды воеводствах Польши. В итоге на одной из размытых дорог кортеж польских высокопоставленных чиновников застрял в грязи. Многочисленные попытки выбраться своими силами успеха не возымели. Сотрудникам охраны пришлось обращаться к местным жителям, чтобы те вызволили автомобиль Мацеревича из грязевого плена.

Кортеж министра обороны Польши застрял в грязи. Опять русские?..



В итоге кортеж всё же выбрался из грязи и стал возвращаться обратно в Варшаву. Странно одно: как же так вышло, что министр обороны Польши Антони Мацеревич не обвинил Россию в разгуле стихии над Польшей с последующим застреванием кортежа в грязевых массах?

Напомним, что не так давно Мацеревич обвинил российские спецслужбы в том, что те якобы спровоцировали катастрофу польского Ту-154 с президентом Польши на борту в апреле 2010 года.

Использованы фотографии: ©Reporter Poland
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Комментарии 54

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  1. Вождь краснокожих Сегодня, 18:38
    У нас две беды ( по Н.В. Гоголю), а сколько тогда у Польши? recourse
    Вождь краснокожих
    1. Владимирец Сегодня, 18:43
      Цитата: Вождь краснокожих
      а сколько тогда у Польши?

      Честно говоря, насмешки над застрявшей машиной министра в местности ЧС не выглядят умно, какую бы ересь он не нёс. request
      Владимирец
      1. Туз Бубен Сегодня, 18:48
        т.е насмешки над машиной министра обороны Польши выглядят неумно, а насмешки над самим Министром намано ?
        Туз Бубен
        1. Владимирец Сегодня, 18:58
          Цитата: Туз Бубен
          т.е насмешки над машиной министра обороны Польши выглядят неумно, а насмешки над самим Министром намано ?

          А разве нет? Машина не выдает перлы, она едет, пока ситуация позволяет, тем более в таких условиях. Что не так?
          Владимирец
          1. Соломон Кейн Сегодня, 19:05
            Машина не выдает перлы
            ....да и сама в грязь не лезет, кто-то её в это болото "нарулил" , как тот Ту-154, с Качиньским, Самолет не виноват......
            Соломон Кейн
            1. Logall Сегодня, 19:19
              Нарулил сам Мацеревич! Со словами- "Ненавижу Россию. И всё, что с ней связанно. Эта грязь её так напоминает. Дави, дави уё..."!
              Logall
            2. Владимирец Сегодня, 19:21
              Цитата: Соломон Кейн
              ....да и сама в грязь не лезет, кто-то её в это болото "нарулил" , как тот Ту-154, с Качиньским, Самолет не виноват......

              А это к чему?
              Владимирец
              1. Соломон Кейн Сегодня, 19:27
                К этому:
                Честно говоря, насмешки над застрявшей машиной министра в местности ЧС не выглядят умно
                - человек умный не загонит машину в непроходимое болото, как и не будет сажать самолет при "0-ой" видимости, в туман.
                Соломон Кейн
            3. Смог Сегодня, 19:37
              Цитата: Соломон Кейн
              Самолет не виноват......

              И береза тоже не виновата. Так кто..???????????
              Смог
              1. Соломон Кейн Сегодня, 19:40
                Костя! Мать-природа. Кого-то одарила "серым веществом", кого обидела, а кому совсем не дала.... wassat
                Соломон Кейн
                1. Смог Сегодня, 19:47
                  Цитата: Соломон Кейн
                  Мать-природа. Кого-то одарила "серым веществом", кого обидела,
                  А над кем и потешилась.....
                  Смог
      2. himRa Сегодня, 18:51
        Цитата: Владимирец
        Цитата: Вождь краснокожих
        а сколько тогда у Польши?

        Честно говоря, насмешки над застрявшей машиной министра в местности ЧС не выглядят умно, какую бы ересь он не нёс. request

        нас всегда выручал смех даже в самые тяжелые моменты !!а данная ситуация еще и символична! говоря о мнимых угрозах не забывай реальные laughing
        himRa
      3. notingem Сегодня, 19:46
        Какие насмешки. Сами сели . Сами вытаскивают
        notingem
    2. фигвам Сегодня, 18:44
      Цитата: Вождь краснокожих
      У нас две беды ( по Н.В. Гоголю), а сколько тогда у Польши? recourse

      Ну две видно сразу...
      фигвам
    3. Зяблицев Сегодня, 18:46
      Нужно, на всякий случай, вновь эксгумировать останки Качинского, а вдруг... laughing
      Зяблицев
      1. himRa Сегодня, 18:59
        Цитата: Зяблицев
        Нужно, на всякий случай, вновь эксгумировать останки Качинского, а вдруг... laughing

        вот так всегда ....чуть что сразу Сусанин wassat обидно...
        himRa
        1. Зяблицев Сегодня, 19:04
          Если бы Сусанина не существовало бы, то его бы поляки все равно бы выдумали...

          "Куда ты завел нас, Сусанин-герой?! - Идите вы......, я сам здесь впервой...!" laughing
          Зяблицев
          1. himRa Сегодня, 19:10
            Цитата: Зяблицев
            "Куда ты завел нас, Сусанин-герой?! - Идите вы......, я сам здесь впервой...!"

            там еще помница были и такие строки...
            -куда ведешь не видно не зги
            -идите за мной не е.. мозги
            -а может отпилим Сусанину ноги?
            -постойте ребятки, я вспомнил дорогу
            laughing
            himRa
            1. Соломон Кейн Сегодня, 19:16
              Здесь иные иные строки на ум приходят:
              " Дело было не в бабине - польский "Дуб" сидел в кабине"
              Соломон Кейн
          2. sabakina Сегодня, 19:38
            Евгений, чуть не так. Из опера "Иван Сусанин":
            -Иван Сусанин, куда завёл ты нас!
            -А фиг (заменено) его знает, я сам тут первый раз!
            sabakina
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:04
        Цитата: Зяблицев
        Нужно, на всякий случай, вновь эксгумировать останки Качинского, а вдруг... laughing

        Это уже знак полякам свыше ...Не трогайте Россию и ее памятники солдатам павшим освобождая вас! Не понимают...Следующий раз на великах езжайте и то я не уверен , что все приедут до пункта.. bully
        ОТДЕЛ
        1. Зяблицев Сегодня, 19:13
          Знак, не знак, но какой кретин у них министр, такой у него и водитель... laughing
          Зяблицев
          1. Джедай Сегодня, 19:27
            А там разве есть в политике или около оной другие? Если и есть, то очень хорошо прячутся...
            Джедай
        2. himRa Сегодня, 19:13
          на ночь и такие страсти ...жуууть!
          но,согласен...любые средства хороши если уж не понимают пшеки.

          Цитата: ОТДЕЛ
          Цитата: Зяблицев
          Нужно, на всякий случай, вновь эксгумировать останки Качинского, а вдруг... laughing

          Это уже знак полякам свыше ...Не трогайте Россию и ее памятники солдатам павшим освобождая вас! Не понимают...Следующий раз на великах езжайте и то я не уверен , что все приедут до пункта.. bully
          himRa
      3. Соломон Кейн Сегодня, 19:08
        Как и с Качиньским.... виноват не "водила", а тот, кто заставляет рулить или в туман или в грязь...... wassat
        Соломон Кейн
    4. Govorun Сегодня, 18:50
      А у Польши одна большая беда-это д.у.р.а.к у дороги)))....
      Govorun
      1. Pirogov Сегодня, 18:59
        Цитата: Govorun
        А у Польши одна большая беда-это д.у.р.а.к у дороги)))..

        А я бы перефразировал д.у.р.ак у власти .)))
        Pirogov
    5. Маз Сегодня, 19:26
      Немцы выпустили футболки. На первой изображён Юнкерс нагруди и т-3 на спине и надпись: "Я езжу в Польшу или на "штуке", или на танке"". Поступили с продажу. А без спроса на рынке никто даже пальцем не шевельнёт в Германии.
      Маз
    6. Дуплет Сегодня, 19:46
      Не это не беда.. свинья грязь везде найдет..
      Дуплет
  2. Logall Сегодня, 18:39
    Можно, я в стиле Маяковского?
    Плакали, мол нападём? Держи напас!!!-
    Наши дороги напали на вас...
    Logall
    1. Джедай Сегодня, 19:25
      В который раз подтверждаешь то, что ты - поэт, Саша! good
      Джедай
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:40
    А чего министр не воспользовался моментом с пользой -не повалялся в грязи на халяву? wassat Когда у него теперь такой случай будет? wassat Нужно было прохожим машину закопать по самую крышу -не дадумались! !! fool
    Изгоняющий либероидов
  4. soroKING Сегодня, 18:41
    "пёпш пепшович, не пепши пепшем пепшу"
    пштош вы пшуки такиепш пшподлые? пш-пш
    soroKING
  5. japs Сегодня, 18:50
    "Шатун", однако...
    japs
  6. Либерзон Сегодня, 18:54
    В России бы асфальт положили, а потом свернули.
    Либерзон
    1. soroKING Сегодня, 19:00
      это ви так шютити? recourse
      soroKING
      1. Либерзон Сегодня, 19:33
        Цитата: soroKING
        это ви так шютити?

        Это не я шучу, а они.
        В Архангельске разбитый асфальт застелили паркетом. Ждут Путина
        http://spbvoditel.ru/2017/03/20/035/

        Либерзон
        1. sabakina Сегодня, 19:47
          Вообще то, в Архангельске деревянные тратуары с покон веков...
          sabakina
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 19:25
      Либерзон.Успокойся.Всё у нас нормально.Приезжай.Посмотришь.Нехер фигню постить.
      ВЕРЕСК
    3. каштак Сегодня, 19:28
      Цитата: Либерзон
      В России бы асфальт положили, а потом свернули.

      вы заблуждаетесь, уважаемый, у нас у нас никто асфальт не сворачивает. зачем эти хлопоты? снег сойдёт и асфальт вместе с ним. технология отработана.
      каштак
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 18:55
    Пусть покупают МТ-ЛБ.Без брони и вооружения.Любую железяку вытянет из любой грязи.В кортеж поставить-и никаких проблем.Ну-если и переедет тачку с президентом или Мацеревичем,думаю,никто плакать не будет.
    ВЕРЕСК
    1. sabakina Сегодня, 19:43
      димыч, hi ! Да на той фотографии, мой ЗАЗ-966 без напряга бы! А ты мотолыга мотолыга!
      sabakina
  8. Стройбат запаса Сегодня, 19:05
    Это Путин виноват. Непролазная грязь на дорогах пшекии - это средство "разделения территорий".
    Стройбат запаса
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:08
      Ню да.Путин ходил и лейкой поливал дорогу!Вот ведь злыдень!Всё для наступления бурятских броне-кавалерийско-подводных сил лично приготовил! wassat И как он всё успевает?
      ВЕРЕСК
      1. Стройбат запаса Сегодня, 19:10
        А его русские хакеры через интернет переправляют в любую точку мира, где к этому самому интернету доступ есть yes
        Стройбат запаса
      2. Tusv Сегодня, 19:28
        Цитата: ВЕРЕСК
        И как он всё успевает?

        Ну тут понятно. Троллить иностранных передуркаф не запрещено законами РФ. Я вот думаю. А не создать ли мне в Инострании группу Ами оф Путин. Какова его будет популярность? Думаю не хилая
        Tusv
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:32
          Ами оф Путин. У них-же крышу снесёт!Не будте таким жестоким. drinks
          ВЕРЕСК
  9. babali Сегодня, 19:15
    Кортеж министра обороны Польши застрял в грязи.
    А кто жеж так ездюит? Сначала надо полк солдат чтоб дорогу настелили, другой полк деревья и траву вокруг покрасить, потом народ с соседних сёл согнать с флажками и славой, бабу поядрёней с хлибом солью, пацана малого без рубашки. А только потом заводить машину и потихонечку вперёд. Нее, не умеют поляки в народ ездить, не умеют.
    babali
  10. 1536 Сегодня, 19:16
    Вспомнился анекдот про деревню Большие грязищи, где при бомбардировке вязли бомбы в грязи. Генштабу следует учесть, что в Польше все в порядке с грязью и лучше не планировать бомбовые ударов в случае нападени НАТО с территории этого государства.
    1536
  11. Tusv Сегодня, 19:18
    А так же поленья всему миру сказали, что Русские березы здесь не причём? Ну тут каждом поляку известно, что все дело в боевых березах. Гдето подпрыгивают, а гдето сок источают исключительно в августе, по тому как едкий он в конце лета winked
    Tusv
  12. svp67 Сегодня, 19:23
    В итоге на одной из размытых дорог кортеж польских высокопоставленных чиновников застрял в грязи.
    Тут то самое интересное, кто этот чиновник, а он Министр Обороны. Получается, что западная техника то Войска Польского НЕ ОЧЕНЬ и стоило с русских УАЗиков пересаживаться
    svp67
    1. Соломон Кейн Сегодня, 19:32
      С таким подходом они не то, что УАЗ, танк в грязи похоронят.......
      Соломон Кейн
      1. svp67 Сегодня, 19:34
        Цитата: Соломон Кейн
        С таким подходом они не то, что УАЗ, танк в грязи похоронят.......

        Если послушать их риторику, то начинаешь подозревать, что у той грязи СИЛЬНЫЙ характерный запах НАВОЗА, которое нынешнее руководство Польши производит в ОГРОМНЫХ количествах.
        svp67
  13. Altona Сегодня, 19:24
    Бог шельму метит.
    Altona
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