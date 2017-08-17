Крымский ответ на призывы "возвращать" полуостров военным путём

Пусть сначала вернет многомиллионные долги, которые он должен кредиторам. Вся эта риторика "воинствующая" только для того, чтобы прикрыть собственные грехи. Вся эта история ровным счётом направлена только на то, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы запросить на Западе денег.

Ислямов

Он может находиться в Киеве до тех пор, пока ему дадут пинка, как это произошло, допустим, с Саакашвили. Исход ровно такой. Никаких отрядов не будет. Здесь, в Крыму, ему не дадут никаких шансов раскачать ситуацию.

Глава государственного комитета правительства Республики Крым Заур Смирнов прокомментировал заявления представителя так называемого «меджлиса» о готовности «вернуть Крым силовым путём». Напомним, что один из организаторов блокады полуострова - Ленур Ислямов - объявил, что нужно готовиться к тому, что Крым придётся возвращать в состав Украины военным путём.Заур Смирнов, комментируя такое заявление Ислямова, призвал того для начала вернуть долги.Смирнов:Далее глава крымского госкомитета сравнил Ислямова с Саакашвили, отметив, что «меджлисовец» может находиться в Киеве до тех пор, пока и ему не дадут пинка.Смирнов:Напомним, что в своё время Ислямов успел поработать заместителем председателя правительства в Крыму, однако был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего сбежал на Украину и стал гадить оттуда.