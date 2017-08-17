08:29 17 августа

Крымский ответ на призывы "возвращать" полуостров военным путём

Глава государственного комитета правительства Республики Крым Заур Смирнов прокомментировал заявления представителя так называемого «меджлиса» о готовности «вернуть Крым силовым путём». Напомним, что один из организаторов блокады полуострова - Ленур Ислямов - объявил, что нужно готовиться к тому, что Крым придётся возвращать в состав Украины военным путём.

Заур Смирнов, комментируя такое заявление Ислямова, призвал того для начала вернуть долги.

Смирнов:
Пусть сначала вернет многомиллионные долги, которые он должен кредиторам. Вся эта риторика "воинствующая" только для того, чтобы прикрыть собственные грехи. Вся эта история ровным счётом направлена только на то, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы запросить на Западе денег.



Далее глава крымского госкомитета сравнил Ислямова с Саакашвили, отметив, что «меджлисовец» может находиться в Киеве до тех пор, пока и ему не дадут пинка.

Крымский ответ на призывы "возвращать" полуостров военным путём

Ислямов


Смирнов:
Он может находиться в Киеве до тех пор, пока ему дадут пинка, как это произошло, допустим, с Саакашвили. Исход ровно такой. Никаких отрядов не будет. Здесь, в Крыму, ему не дадут никаких шансов раскачать ситуацию.


Напомним, что в своё время Ислямов успел поработать заместителем председателя правительства в Крыму, однако был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего сбежал на Украину и стал гадить оттуда.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Ислямов
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Комментарии 19

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:17
    Стоит ли это ничтожество нашего внимания...он никто и зовут его никак.
    Тот же ЛЕХА
    1. rotmistr60 Сегодня, 06:20
      Вы конечно правы. Но и вред в перемешку с вонью от него приличный.
      rotmistr60
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:21
        с вонью


        Противогазов не напасешься на каждую вонючку... smile
        Тот же ЛЕХА
    2. Ванёк Сегодня, 06:23
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      он никто и зовут его никак


      Даже не ноль - МИНУС.

      Здравствуйте Вам каждому hi
      Ванёк
  2. Pulya Сегодня, 06:17
    Ислямов успел поработать заместителем председателя правительства в Крыму, однако был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего сбежал на Украину и стал гадить оттуда.

    Ну да... осталось только гадить (лай гадкой шавки)
    Pulya
  3. 210окв Сегодня, 06:18
    Вот всё жду когда этот "петушатник" отважится на силовую акцию...И тушки,и даже "кукареку"больше не услышим.Да,и хорошо что он смылся..А то бы сидел в Симферополе и гадил конкретно..
    210окв
  4. inkass_98 Сегодня, 06:48
    Как известно, зелен виноград...(С).
    inkass_98
  5. Bort Radist Сегодня, 06:53
    Цитата: Ванёк
    Даже не ноль - МИНУС.

    Минус здесь нельзя, только ноль. В крайнем случае - нолик. winked
    Bort Radist
  6. volodya Сегодня, 06:54
    Пусть попробуют!
    volodya
  7. Навигатор 1 Сегодня, 06:58
    Ну, а там он такие сказки рассказывает
    Навигатор 1
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:42
      Навигатор 1 Добавлю.
      Наблюдатель2014
  8. Комментарий был удален.
  9. Сергей-svs Сегодня, 07:04
    Может хватит печатать и обращать внимание на тявканье всяких полоумных шавок из подворотни! yes
    Сергей-svs
  10. Холуай Сегодня, 07:06
    России уже давно пора Ввести войска на Донбасс! А также в Харьковскую область и Одесскую!
    Холуай
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:10
      России уже давно пора Ввести войска на Донбасс! А также в Харьковскую область и Одесскую!


      Хорошо...просто замечательно...


      ну ввели дальше что???
      кормить и гонять по схронам потом ораву шизанутых майданщиков там сами будете?

      Нет и еще раз нет... пока население УКРАИНЫ аморфно и безропотно к проявлениям нациков делать там нам нечего.
      Тот же ЛЕХА
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:53
        Тот же ЛЕХА
        Нет и еще раз нет... пока население УКРАИНЫ аморфно и безропотно к проявлениям нациков делать там нам нечего.
        А что они должны на пулемёты кинуться ? Чтобы вы почувствовали моральное удовлетворение например.Патриотом с "особым характером" быть легко.Особенно когда за плечами ССО России.Вот посмотрел бы на "особый характер " без ССО..И когда за спиной братья не стороной конфликта помогают.И ли не помогают.Или помогают но не очень.
        Наблюдатель2014
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:00
          А что они должны на пулемёты кинуться ?


          Да хотя бы и так...
          почему должны погибать наши парни из-за какого то урюка отсиживающегося у нас и не желающего пальцем ударить чтобы что то изменить...
          почему наши солдаты воевать за чужие интересы...
          в войну легко влезть зато трудно вылезти.
          Поэтому я не сторонник скоропалительных решений и действий.
          Семь раз отмерь и один раз отрежь ...здесь как раз такой случай...шашкой можно и на диване помахать.
          Тот же ЛЕХА
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:08
            Тот же ЛЕХА
            А что они должны на пулемёты кинуться ? Да хотя бы и так...
            Супер ! good Что и требовалось доказать."Особый характер" laughing Только у крымчан и тех кто там был прописан купив квартиру laughing Остальные не достаочно русские на пулемёты ! Вы лишнии.Вам надоело помогать.Умрите же быстрей!С нас санкции снимут!
            Наблюдатель2014
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:11
              Что и требовалось доказать."Особый характер" laughing Только у крымчан и тех кто там был прописан купив квартиру laughing Остальные не достаочно русские на пулемёты


              Что тут доказать???
              what

              Что на пулеметы надо тогда наших парней бросать???

              Глупость несусветная.
              Один кинул клич вперед на штурм ГРОЗНОГО....возьмем за два часа одним полком ВДВ.

              Наверно хватит повторять ошибки прошлых лет...сколько можно то...одно и тоже.
              Тот же ЛЕХА
  11. pvv113 Сегодня, 08:01
    Ленур Ислямов - объявил, что нужно готовится к тому, что Крым придётся возвращать в состав Украины военным путём.

    Срочно вызывайте санитаров, еще один великий полководец нашелся wassat
    pvv113
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