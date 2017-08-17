08:28 17 августа

Американский военный погиб в Афганистане

Согласно информации РИА Новости, штаб операции "Решительная поддержка", проводимой НАТО, сообщает о гибели 16 августа военнослужащего США на востоке Афганистана в ходе боестолкновения с боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Один военнослужащий США погиб от ран, полученных в среду в ходе совместной операции американских и афганских войск на востоке Афганистана.





Еще несколько военнослужащих США и Афганистана получили ранения, в настоящее время они госпитализированы.

Использованы фотографии: East News
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Комментарии 12

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  1. Арон Заави Сегодня, 06:52
    Да их там сотни уже погибли. Они же на войне .
    Арон Заави
    1. krops777 Сегодня, 06:57
      Да их там сотни уже погибли. Они же на войне .


      Нормальная практика скрывать потери, это у всех так, да бы не расшатывать общественное мнение.
      krops777
    2. Logall Сегодня, 07:37
      Цитата: Арон Заави
      Да их там сотни уже погибли. Они же на войне .

      А на войне ли? Всё чаще пишут о, разного рода, недоразумениях. И просто инцидентах с местными...
      Logall
  2. Сергей-svs Сегодня, 06:57
    Да и хрен с ними! good В России, кроме либерастов с "Эха", никто по ним плакать и не собирается. yes
    Сергей-svs
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:04
    Ну иногда об одном погибшем можно и сообщить, т.к. по мнению американцев они все таки "борются" с ИГИЛ, "Талибаном" много лет. А вот сколько действительно погибло и в результате чего под вопросом.
    rotmistr60
    1. jonhr Сегодня, 07:48
      а ничего они и не скрывают. их бронезащита спокойно держит 7,62 и чтобы убить американского солдата надо очень удачно попасть. тем более что талибы и вооруженны не самым мощным оружием. скорее всего это результат прямого соприкосновения
      jonhr
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:54
        талибы и вооруженны не самым мощным оружием

        Ну вам очевидно из своего закутка виднее. Вот только талибы предпочитают АК, СВД, ПК, ДШК, ну и т.д. На досуге сравните с М-16 (М-4).
        чтобы убить американского солдата надо очень удачно попасть
        Так вот от куда "киборги" пошли, а я грешил на Украину.
        rotmistr60
        1. pvv113 Сегодня, 08:08
          Цитата: rotmistr60
          Вот только талибы предпочитают АК, СВД, ПК, ДШК, ну и т.д

          Это аксиома. И не только талибы, а практически весь мир hi
          pvv113
        2. jonhr Сегодня, 08:26
          ага и талибы носятся с дшк стреляя от бедра. по дшк американцы работают джавелинами . а насчёт м-16 то кроме их есть м-249, м-240 и разного рода бареты.
          а летальный исход возможен при попадании в голову. что-что а медицинская служба в американской армии на очень хорошем уровне. там каждый третий прошёл медицинские курсы и плюс правило золотого часа когда если оказать помощь в течение часа то летальные исходы от обычных ранений без поражения органов стремятся к нулю.
          повышайте свой уровень и не грешите больше. а то ваше невежество играет с вами злую шутку
          да и кстати мой закуток намного ближе к цивилизованному миру чем ваш край ойкумены
          jonhr
  4. Гюйс Сегодня, 07:47
    "Американская борьба в Афганистане" - это силовой "отжим" у местных общеизвестных плантаций, а освещается СМИ как борьба с ИГИЛ.
    Гибнут америкашки в борьбе! crying
    Гюйс
  5. Гюйс Сегодня, 07:48
    "Американская борьба в Афганистане" - это силовой "отжим" у местных, общеизвестных плантаций, а освещается СМИ как борьба с ИГИЛ.
    Гибнут америкашки в борьбе! crying
    Гюйс
    1. Гюйс Сегодня, 08:12
      Админ, удалтие один пожалуйста.
      Гюйс
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