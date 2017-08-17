Американский военный погиб в Афганистане
Согласно информации РИА Новости, штаб операции "Решительная поддержка", проводимой НАТО, сообщает о гибели 16 августа военнослужащего США на востоке Афганистана в ходе боестолкновения с боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).
Еще несколько военнослужащих США и Афганистана получили ранения, в настоящее время они госпитализированы.
Один военнослужащий США погиб от ран, полученных в среду в ходе совместной операции американских и афганских войск на востоке Афганистана.
Еще несколько военнослужащих США и Афганистана получили ранения, в настоящее время они госпитализированы.
Использованы фотографии: East News
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