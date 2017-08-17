Порошенко пригласил авторов публикации в NYT на Украину

Благодарен редакции издания The New York Times за привлеченных в мире внимание к потенциалу ракетно-космического комплекса Украины. Элегантный, хотя и не самый удачный способ.Ракетные технологии мы не передаём, а международный режим нераспространения сохраняем и поддерживаем - ответственно.Поручил пригласить авторов статьи посетить Украину для встреч с украинскими партнёрами, несправедливо попавшими под безосновательные подозрения. Это был бы правильный шаг со стороны уважаемого издания, которое ответственно относится к доверию своей читательской аудитории.