08:27 17 августа

Порошенко пригласил авторов публикации в NYT на Украину

Президент Украины сделал заявление по поводу публикации в The New York Times о возможном украинском «происхождении» северокорейских ракетных двигателей. По словам Порошенко, он приглашает авторов публикации в американской газете на Украину. Из заметки Порошенко в Фейсбуке:

Благодарен редакции издания The New York Times за привлеченных в мире внимание к потенциалу ракетно-космического комплекса Украины. Элегантный, хотя и не самый удачный способ.

Ракетные технологии мы не передаём, а международный режим нераспространения сохраняем и поддерживаем - ответственно.


Поручил пригласить авторов статьи посетить Украину для встреч с украинскими партнёрами, несправедливо попавшими под безосновательные подозрения. Это был бы правильный шаг со стороны уважаемого издания, которое ответственно относится к доверию своей читательской аудитории.


Порошенко пригласил авторов публикации в NYT на Украину


Напомним, что накануне российским пранкерам удалось пообщаться с главой «Южмаша» от имени секретаря СНБО Александра Турчинова. Глава производственного предприятия Сергей Войт заявил, что утечка о сотрудничестве "Южмаша" с партнёрами в Азии могла произойти из-за «России или Китая, с которыми сотрудничает «Южмаш».

Через некоторое время, поняв, что стал жертвой пранка, Войт объявил, что его слова «вырвали из контекста», и что КБ «Южное» сотрудничает не с КНДР, а с Южной Кореей.


Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 11

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  1. dik-nsk Сегодня, 07:47
    Поручил пригласить авторов статьи посетить Украину для встреч с украинскими партнёрами
    ага, поехали, так и сгинут в застенках гестапо - дураков нет))
    dik-nsk
    1. Logall Сегодня, 08:00
      То же самое хотелось написать:

      Порошенко пригласил авторов публикации в NYT на Украину, что бы ''бендеры'', могли их линчивать на майдане!
      Logall
  2. Zibelew Сегодня, 07:48
    - петя
    - возьми
    - кусок обшивки автобуса
    - с надписью - "это не мы..."
    Zibelew
    1. Подрезчик Сегодня, 07:58
      Зачем пригласил? Показать что все двигатели, ракеты на месте? А технологии, специалисты уже сделали свое дело, и в карманах Порошенко и Турчинова приятно шуршат зеленые! Вот уж точно, за деньги и мать родную продадут! fool
      Подрезчик
  3. pvv113 Сегодня, 07:52
    Через некоторое время, поняв, что стал жертвой пранка, Войт объявил, что его слова «вырвали из контекста»

    Настоящий хозяин своего слова: захотел - дал, захотел - взял wink
    pvv113
  4. Слава Беркуту Сегодня, 07:54
    Благодарен редакции издания The New York Times за привлеченных в мире внимание к потенциалу ракетно-космического комплекса Украины

    Это мне напоминает анекдот: "Теоретически мы имеем 3 миллиона баксов, а практически - 2 б****й (девушек с пониженной социальной ответственностью) и п****а (представителя нетрадиционной сексуальной ориентации)"
    Слава Беркуту
  5. P1956P1956 Сегодня, 07:56
    Что бы не было войны ,нужно воспользоваться внутренней напряженностью противостояния двух политических партий в США и спровоцировать гражданскую войну.С ними нужно разговаривать на их же языке.Почему в США не может быть майдан ? Что они святые что ли?
    P1956P1956
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:57
    Уже вижу как журналисты The New York Times пылят, спотыкаясь на Украину, чтобы помочь Порошенко выкрутиться из щекотливой ситуации. Приглашай, не приглашай, а слово не воробей...
    rotmistr60
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:59
    Порошенко пригласил авторов публикации в NYT на Украину
    Вот это Петя кажись усё ! Карачун. laughingРубай ЮЖМАШ на металлолом в оправдании нэнькой.
    Наблюдатель2014
  8. МВГ Сегодня, 07:59
    "Благодарен редакции издания The New York Times за привлеченных в мире внимание к потенциалу ракетно-космического комплекса Украины." - вот уж вывих сознания так вывих. Такое вывернуть все наизнанку, это же какой опыт в подлизывании надо иметь ....
    МВГ
  9. Горный стрелок Сегодня, 08:13
    Моё мнение - как инженера с большим стажем - двигатели продавались ЦЕЛИКОМ. Ни о каком копировании речи быть не может - слишком сложная технология производства.
    Люди помогали и в проектировании ракет - это надо копать отдельно.
    А трясти надо Беню. Будучи одно время всевластным хозяином города, он мог это провернуть - и не поделился ни с кем, и деньги в своём банке "растворил".
    Горный стрелок
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