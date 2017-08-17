Порошенко пригласил авторов публикации в NYT на Украину
Президент Украины сделал заявление по поводу публикации в The New York Times о возможном украинском «происхождении» северокорейских ракетных двигателей. По словам Порошенко, он приглашает авторов публикации в американской газете на Украину. Из заметки Порошенко в Фейсбуке:
Напомним, что накануне российским пранкерам удалось пообщаться с главой «Южмаша» от имени секретаря СНБО Александра Турчинова. Глава производственного предприятия Сергей Войт заявил, что утечка о сотрудничестве "Южмаша" с партнёрами в Азии могла произойти из-за «России или Китая, с которыми сотрудничает «Южмаш».
Через некоторое время, поняв, что стал жертвой пранка, Войт объявил, что его слова «вырвали из контекста», и что КБ «Южное» сотрудничает не с КНДР, а с Южной Кореей.
Благодарен редакции издания The New York Times за привлеченных в мире внимание к потенциалу ракетно-космического комплекса Украины. Элегантный, хотя и не самый удачный способ.
Ракетные технологии мы не передаём, а международный режим нераспространения сохраняем и поддерживаем - ответственно.
Поручил пригласить авторов статьи посетить Украину для встреч с украинскими партнёрами, несправедливо попавшими под безосновательные подозрения. Это был бы правильный шаг со стороны уважаемого издания, которое ответственно относится к доверию своей читательской аудитории.
Ракетные технологии мы не передаём, а международный режим нераспространения сохраняем и поддерживаем - ответственно.
Поручил пригласить авторов статьи посетить Украину для встреч с украинскими партнёрами, несправедливо попавшими под безосновательные подозрения. Это был бы правильный шаг со стороны уважаемого издания, которое ответственно относится к доверию своей читательской аудитории.
Напомним, что накануне российским пранкерам удалось пообщаться с главой «Южмаша» от имени секретаря СНБО Александра Турчинова. Глава производственного предприятия Сергей Войт заявил, что утечка о сотрудничестве "Южмаша" с партнёрами в Азии могла произойти из-за «России или Китая, с которыми сотрудничает «Южмаш».
Через некоторое время, поняв, что стал жертвой пранка, Войт объявил, что его слова «вырвали из контекста», и что КБ «Южное» сотрудничает не с КНДР, а с Южной Кореей.
Использованы фотографии: Фейсбук
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