В Германии появился свой Горбачёв: не вооружаться, а идти к разрядке!
По словам главы МИД Германии Зигмара Габриэля, Европе следует пересмотреть основы контроля над вооружениями. Ради общей безопасности ЕС нельзя идти на поводу у мистера Трампа. Напротив, пришло время сокращать арсеналы вооружений, и на эту тему следует подумать вместе с русскими.
В статье для издания «Rheinische Post» (RP Online) министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) отмечает, что на планету вернулась холодная война. Кроме того, всюду бушуют и горячие войны, не говоря уже о терроризме.
Как ответил на мировые угрозы новый президент США Д. Трамп? Он поддержал наращивание гонки вооружений, одновременно сократив социальные траты. Это сказалось на политике Германии: год назад представлялось невозможным, чтобы Ангела Меркель и её партия поддержали «роковой путь», но теперь немцы это самое и наблюдают. По прихоти обоих, Трампа и Меркель, Германия чуть ли не вдвое нарастила военные расходы: она будет тратить «на оборону» более 70 млрд. евро ежегодно.
По мнению министра, подобная «покорность» политике мистера Трампа ошибочна.
Сказанное не означает, что герр Габриэль верит в дружбу, жвачку и шапку-ушанку. Дипломат по-прежнему считает, что «аннексия Крыма» русскими представляет собой нарушение международного права, а положение на востоке Украины подрывает к России доверие. Реакция на эти события НАТО была «правильной».
С другой стороны, напоминает автор материала в немецкой газете, войска НАТО разместились в Литве, рассчитывая реализовать стратегию устрашения. Такие действия Запада только подпитывают конфликт с Москвой!
Какой же выход предлагает министр? Ничего конкретного он, по-видимому, не придумал. Герр Габриэль прямо-таки в духе российских эффективных менеджеров посоветовал не тратить понапрасну деньги, а «повысить эффективность деятельности» бундесвера. Кроме того, он считает необходимым «предпринять усилия» в области контроля над вооружениями. От этого выиграют европейцы, а также и русские.
Что это за «выигрыш» русских? Оказывается, европейцы должны «разделить ответственность» за упомянутый контроль с Россией. Отсюда понятно, что идеи Габриэля построены на гипотезе о сокращении арсеналов Москвы. Москва, по-видимому, должна будет начать — примерно как при Горбачёве. И недаром в материале министра упоминается сокращение арсеналов ядерных вооружений, где «свою роль» сыграют, опять же, Россия, а также США.
Единственным зрелым звеном в цепочке рассуждений главы МИДа является тезис о необходимости «освободиться от сатанинской логики», согласно которой принято считать, будто вооружения «гарантируют безопасность». Именно этой логики придерживается мистер Трамп. И Меркель (фрау канцлерин, получите предвыборный камень в политический огород) после переизбрания пойдёт кривой дорожкой Трампа. В этом Габриэль не сомневается.
В статье для издания «Rheinische Post» (RP Online) министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) отмечает, что на планету вернулась холодная война. Кроме того, всюду бушуют и горячие войны, не говоря уже о терроризме.
Как ответил на мировые угрозы новый президент США Д. Трамп? Он поддержал наращивание гонки вооружений, одновременно сократив социальные траты. Это сказалось на политике Германии: год назад представлялось невозможным, чтобы Ангела Меркель и её партия поддержали «роковой путь», но теперь немцы это самое и наблюдают. По прихоти обоих, Трампа и Меркель, Германия чуть ли не вдвое нарастила военные расходы: она будет тратить «на оборону» более 70 млрд. евро ежегодно.
По мнению министра, подобная «покорность» политике мистера Трампа ошибочна.
Сказанное не означает, что герр Габриэль верит в дружбу, жвачку и шапку-ушанку. Дипломат по-прежнему считает, что «аннексия Крыма» русскими представляет собой нарушение международного права, а положение на востоке Украины подрывает к России доверие. Реакция на эти события НАТО была «правильной».
С другой стороны, напоминает автор материала в немецкой газете, войска НАТО разместились в Литве, рассчитывая реализовать стратегию устрашения. Такие действия Запада только подпитывают конфликт с Москвой!
Какой же выход предлагает министр? Ничего конкретного он, по-видимому, не придумал. Герр Габриэль прямо-таки в духе российских эффективных менеджеров посоветовал не тратить понапрасну деньги, а «повысить эффективность деятельности» бундесвера. Кроме того, он считает необходимым «предпринять усилия» в области контроля над вооружениями. От этого выиграют европейцы, а также и русские.
Что это за «выигрыш» русских? Оказывается, европейцы должны «разделить ответственность» за упомянутый контроль с Россией. Отсюда понятно, что идеи Габриэля построены на гипотезе о сокращении арсеналов Москвы. Москва, по-видимому, должна будет начать — примерно как при Горбачёве. И недаром в материале министра упоминается сокращение арсеналов ядерных вооружений, где «свою роль» сыграют, опять же, Россия, а также США.
Единственным зрелым звеном в цепочке рассуждений главы МИДа является тезис о необходимости «освободиться от сатанинской логики», согласно которой принято считать, будто вооружения «гарантируют безопасность». Именно этой логики придерживается мистер Трамп. И Меркель (фрау канцлерин, получите предвыборный камень в политический огород) после переизбрания пойдёт кривой дорожкой Трампа. В этом Габриэль не сомневается.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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