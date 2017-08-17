08:28 17 августа

В Германии появился свой Горбачёв: не вооружаться, а идти к разрядке!

По словам главы МИД Германии Зигмара Габриэля, Европе следует пересмотреть основы контроля над вооружениями. Ради общей безопасности ЕС нельзя идти на поводу у мистера Трампа. Напротив, пришло время сокращать арсеналы вооружений, и на эту тему следует подумать вместе с русскими.



В статье для издания «Rheinische Post» (RP Online) министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) отмечает, что на планету вернулась холодная война. Кроме того, всюду бушуют и горячие войны, не говоря уже о терроризме.


Как ответил на мировые угрозы новый президент США Д. Трамп? Он поддержал наращивание гонки вооружений, одновременно сократив социальные траты. Это сказалось на политике Германии: год назад представлялось невозможным, чтобы Ангела Меркель и её партия поддержали «роковой путь», но теперь немцы это самое и наблюдают. По прихоти обоих, Трампа и Меркель, Германия чуть ли не вдвое нарастила военные расходы: она будет тратить «на оборону» более 70 млрд. евро ежегодно.

По мнению министра, подобная «покорность» политике мистера Трампа ошибочна.

Сказанное не означает, что герр Габриэль верит в дружбу, жвачку и шапку-ушанку. Дипломат по-прежнему считает, что «аннексия Крыма» русскими представляет собой нарушение международного права, а положение на востоке Украины подрывает к России доверие. Реакция на эти события НАТО была «правильной».

С другой стороны, напоминает автор материала в немецкой газете, войска НАТО разместились в Литве, рассчитывая реализовать стратегию устрашения. Такие действия Запада только подпитывают конфликт с Москвой!

Какой же выход предлагает министр? Ничего конкретного он, по-видимому, не придумал. Герр Габриэль прямо-таки в духе российских эффективных менеджеров посоветовал не тратить понапрасну деньги, а «повысить эффективность деятельности» бундесвера. Кроме того, он считает необходимым «предпринять усилия» в области контроля над вооружениями. От этого выиграют европейцы, а также и русские.

Что это за «выигрыш» русских? Оказывается, европейцы должны «разделить ответственность» за упомянутый контроль с Россией. Отсюда понятно, что идеи Габриэля построены на гипотезе о сокращении арсеналов Москвы. Москва, по-видимому, должна будет начать — примерно как при Горбачёве. И недаром в материале министра упоминается сокращение арсеналов ядерных вооружений, где «свою роль» сыграют, опять же, Россия, а также США.

Единственным зрелым звеном в цепочке рассуждений главы МИДа является тезис о необходимости «освободиться от сатанинской логики», согласно которой принято считать, будто вооружения «гарантируют безопасность». Именно этой логики придерживается мистер Трамп. И Меркель (фрау канцлерин, получите предвыборный камень в политический огород) после переизбрания пойдёт кривой дорожкой Трампа. В этом Габриэль не сомневается.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 9

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  1. МВГ Сегодня, 08:06
    "...пришло время сокращать арсеналы вооружений," - поддерживаем. Однозначно.Мы уже сокращали, теперь ваша очередь
    МВГ
    1. dik-nsk Сегодня, 08:14
      обычный предвыборный трёп - никто ничего исполнять потом не будет, Трампуша в пример
      dik-nsk
    2. cniza Сегодня, 08:15
      Что то в мире назревает...
      cniza
      1. МВГ Сегодня, 08:16
        Да пора уже. Давно пора....
        МВГ
  2. другой РУСИЧ Сегодня, 08:09
    время сокращать арсеналы вооружений, и на эту тему следует подумать вместе с русскими.

    Уже думали. Теперь мы тоже подумаем, а вы действуйте
    другой РУСИЧ
  3. irazum Сегодня, 08:09
    Как-то размыто всё, никакой конкретики. Впрочем, политик на то и политик тем более такого уровня и из такого государства.
    irazum
  4. Logall Сегодня, 08:13
    В Германии появился свой Горбачёв
    Ждём когда он появится в штатах, и развалит всё к чертям am ...
    Logall
  5. tomket Сегодня, 08:16
    Срочно ему выкатить "премию мира",вручить орден "дружбы" и назвать "человеком года" по версии журнала "Лиза". При этом всячески поддержать "разрядку", предложить им провести "перестройку", и поспособствовать "ускорению" в этом направлении. На словах наобещать с три короба во имя мира во всем мире.
    tomket
  6. Multicast Сегодня, 08:16
    Я против сокращения и тем более ЯО. Думаю, что они всегда поют такую песенку про разоружения, когда Россия сильна и может дать по зубам всем шакалам в европе и сга в придачу.
    Multicast
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