Ситуация в Сирии
Российские ВКС ликвидировали 14 террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в Хомсе, САА при поддержке ВКС РФ выступила в направлении Эс-Саваннет, чтобы замкнуть кольцо окружения ИГ, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На территории оазиса Восточная Гута набирает обороты противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. Исламисты «Файлак ар-Рахман» провели подземный ход под штаб САА и взорвали его. Погибло не менее 10 военнослужащих. Сирийская артиллерия ведет интенсивный обстрел позиций боевиков на трассе Дума – Шифония в районе населенного пункта Аль-Салихия. В свою очередь боевики группировок «Файлак ар-Рахман» и «Тахрир аш-Шам» обстреливают САА в районах Айн-Тарма, Джобар и Замалка, препятствуя продвижению правительственных войск.
ВКС России нанесли удар по зонам дислокации боевиков ИГ к северо-востоку от Хумаймы (провинция Хомс), ликвидировано 14 террористов. САА установила контроль над территориями в 15 километрах к западу от поселения Аль-Ком.
На севере провинции Идлиб прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в поселке Ад-Дана, расположенном недалеко от границы Сирии и Турции. По данным правозащитной организации в результате происшествия погибли мирные жители, также есть информация о десятках раненых. Причиной взрыва стала детонация самодельной бомбы. На настоящий момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.
Сирийские ВВС при поддержке ВКС РФ нанесли удары по позициям ИГ в западной части провинции Дейр эз-Зор.
Подразделения Демократических сил Сирии (SDF) продолжают зачистку города Ракка. Основные бои разворачиваются в исторической части города. В ходе последних столкновений обе стороны понесли потери в живой силе и технике. Курдские отряды ликвидировали не меньше 23 террористов ИГ, а также уничтожили один военный пикап и четыре «джихад-мобиля». В то же время SDF потеряли 13 бойцов убитыми.
ВВС западной коалиции нанесли очередной удар по жилым районам города Ракка. В результате авианалета была разрушена церковь. Позже стало известно, что еще один авиаудар международной коалиции унес жизни 14 мирных граждан, еще 74 человека получили ранения.
Формирования ИГ перешли в контрнаступление в южной части провинции Ракка. По сообщению пресс-службы альянса «Сирийские демократические силы» (SDF), террористы захватили населенные пункты Ганим Аль-Али, Атшана, Абу Хаммад, Мукла Кабир, Нумайса, Джабир и Хумейсия. Командование SDF перебрасывает в регион дополнительные силы курдского ополчения.
Стало известно, что под минометный обстрел ИГ попала Сирийская арабская армия (САА) на юго-востоке провинции Ракка, пишет Raqqa 24. Боевики террористической группировки атаковали подразделения армии Асада в районе населенных пунктов Абу-Хамад, Салем-Хамад и Ацхана. В результате обстрела погибло восемь солдат САА.
ВКС России нанесли ряд ударов по позициям террористов ИГ в окрестностях города Акербат на востоке провинции Хама. На данный момент Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российских ВКС продвигается в направлении стратегически важного города Акербат, который находится в оккупации ИГ. Солдатам правительственных войск удалось подобраться к городу с трех сторон. Сегодня военные источники сообщили, что штурмовые группы САА выступили к югу от Итрии и к северу от газовых полей Аш-Шаир в направлении населенного пункта Эс-Саваннет. Получив контроль над этим поселением, правительственные войска замкнут кольцо окружения, сформировав тем самым так называемый «Акербатский котел».
На территории оазиса Восточная Гута набирает обороты противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. Исламисты «Файлак ар-Рахман» провели подземный ход под штаб САА и взорвали его. Погибло не менее 10 военнослужащих. Сирийская артиллерия ведет интенсивный обстрел позиций боевиков на трассе Дума – Шифония в районе населенного пункта Аль-Салихия. В свою очередь боевики группировок «Файлак ар-Рахман» и «Тахрир аш-Шам» обстреливают САА в районах Айн-Тарма, Джобар и Замалка, препятствуя продвижению правительственных войск.
ВКС России нанесли удар по зонам дислокации боевиков ИГ к северо-востоку от Хумаймы (провинция Хомс), ликвидировано 14 террористов. САА установила контроль над территориями в 15 километрах к западу от поселения Аль-Ком.
На севере провинции Идлиб прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в поселке Ад-Дана, расположенном недалеко от границы Сирии и Турции. По данным правозащитной организации в результате происшествия погибли мирные жители, также есть информация о десятках раненых. Причиной взрыва стала детонация самодельной бомбы. На настоящий момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.
Сирийские ВВС при поддержке ВКС РФ нанесли удары по позициям ИГ в западной части провинции Дейр эз-Зор.
Подразделения Демократических сил Сирии (SDF) продолжают зачистку города Ракка. Основные бои разворачиваются в исторической части города. В ходе последних столкновений обе стороны понесли потери в живой силе и технике. Курдские отряды ликвидировали не меньше 23 террористов ИГ, а также уничтожили один военный пикап и четыре «джихад-мобиля». В то же время SDF потеряли 13 бойцов убитыми.
ВВС западной коалиции нанесли очередной удар по жилым районам города Ракка. В результате авианалета была разрушена церковь. Позже стало известно, что еще один авиаудар международной коалиции унес жизни 14 мирных граждан, еще 74 человека получили ранения.
Формирования ИГ перешли в контрнаступление в южной части провинции Ракка. По сообщению пресс-службы альянса «Сирийские демократические силы» (SDF), террористы захватили населенные пункты Ганим Аль-Али, Атшана, Абу Хаммад, Мукла Кабир, Нумайса, Джабир и Хумейсия. Командование SDF перебрасывает в регион дополнительные силы курдского ополчения.
Стало известно, что под минометный обстрел ИГ попала Сирийская арабская армия (САА) на юго-востоке провинции Ракка, пишет Raqqa 24. Боевики террористической группировки атаковали подразделения армии Асада в районе населенных пунктов Абу-Хамад, Салем-Хамад и Ацхана. В результате обстрела погибло восемь солдат САА.
ВКС России нанесли ряд ударов по позициям террористов ИГ в окрестностях города Акербат на востоке провинции Хама. На данный момент Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российских ВКС продвигается в направлении стратегически важного города Акербат, который находится в оккупации ИГ. Солдатам правительственных войск удалось подобраться к городу с трех сторон. Сегодня военные источники сообщили, что штурмовые группы САА выступили к югу от Итрии и к северу от газовых полей Аш-Шаир в направлении населенного пункта Эс-Саваннет. Получив контроль над этим поселением, правительственные войска замкнут кольцо окружения, сформировав тем самым так называемый «Акербатский котел».
Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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