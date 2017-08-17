12:39 17 августа

Латвия направит на «Запад-2017» трех наблюдателей

Латвия направит на трех своих наблюдателей на предстоящее российско-белорусское учение «Запад-2017», передает ТАСС сообщение МИД республики.



Согласно сообщению, Латвия получила официальное приглашение от Беларуси для двух наблюдателей и от России – для одного. Москва пригласила на учение латвийского военного атташе в Москве, что в Риге оценили как позитивный жест.


МИД выражает надежду, что наблюдатели смогут получить адекватную и полную информацию о ходе учений, и подчеркивает, что Латвия и ее союзники во время военных учений особое внимание уделяют их прозрачности, предоставляя в соответствии с Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе исчерпывающую информацию и приглашая иностранных наблюдателей,
говорится в релизе внешнеполитического ведомства республики.

Напомним, учение «Запад-2017» пройдут в период с 14 по 20 сентября на территории Беларуси. В маневрах задействовано около 13 тыс. военнослужащих и до 680 единиц военной техники.

Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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Комментарии 39

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  1. Подрезчик Сегодня, 08:58
    Напросились все-таки! bully
    Подрезчик
    1. Logall Сегодня, 09:02
      Потом всё равно заявят о милитаризском ходе учений!
      Logall
      1. Антон Болдаков Сегодня, 09:55
        Нет, вы недооцениваете всю глубину данного дела - потом Латвия будет заверять весь мир, что только присутствие на учениях наблюдателей с их стороны предотвратило военное вторжение России в Прибалтику и в Польшу.
        Проникнитесь глубиной задумки! Это-ж... епрс-тэ, поэзия!
        Антон Болдаков
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:09
      Привет , Саня ! hi drinks Ну напросились , а потом ведь всё равно будут ныть , что мало наблюдателей пригласили . Они , мол , рассчитывали что не меньше батальона пригласят . lol
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 09:19
        Билеты дорогие, у них в госбюджете столько денег нет, чтоб на батальон wink
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:23
          Да ещё и не факт , что батальон наберётся . lol
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 09:24
            Может вместе с полицией и резервистами?
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:29
              Так на хлебосольный стол добровольцев быстро наберётся . wink Может , поставить им условие : пусть шпроты и "Рижский бальзам" в качестве пропуска привозят ? lol
              bouncyhunter
              1. pvv113 Сегодня, 09:50
                Так я же и говорю, что билеты дорогие wink
                pvv113
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:53
                  Виноват , затупил , исправлюсь . lol
                  bouncyhunter
                  1. pvv113 Сегодня, 09:54
                    Ничего страшного, можно цены на билеты еще поднять
                    pvv113
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:57
                      Не нужно им давать лишний повод для нытья . wink
                      bouncyhunter
                      1. pvv113 Сегодня, 10:10
                        Паша, мы же вчера об этом говорили: если они перестанут ныть, то все подумают, что они вымерли wink
                        pvv113
              2. Tusv Сегодня, 10:33
                Цитата: bouncyhunter
                Может , поставить им условие : пусть шпроты и "Рижский бальзам" в качестве пропуска привозят ?

                Шпроты пусть засунут туда, где они и должны находиться, но от ящика ихнего пива не откажусь, если конечно не разучились его варить
                Tusv
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:55
                  У нас и пиво получше , да и шпроты калининградские ничуть не хуже латышских . hi drinks
                  bouncyhunter
                  1. Lycan Сегодня, 12:36
                    - А почему у вас шпроты такие маленькие?
                    - Потому что у нас море холодное.
                    (КВН)
                    Lycan
        2. bouncyhunter Сегодня, 10:15
          Цитата: pvv113
          Паша, мы же вчера об этом говорили: если они перестанут ныть, то все подумают, что они вымерли wink

          А нам-то до них какое дело ? Пусть их залужный хозяин по этому поводу заморачивается . bully
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 10:38
            Я думаю, что хозяин за них заморачивается только в плане вредительства России. Во всем остальном они по барабану
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:56
              Ты это латышам и им подобным скажи , я даже знаю что они тебе ответят : "Фыфсёфрёте !" . bully
              bouncyhunter
              1. pvv113 Сегодня, 10:58
                Они даже слушать не станут
                pvv113
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:04
                  Ну да , вашингтонская прививка действует . wink
                  bouncyhunter
                  1. pvv113 Сегодня, 11:29
                    Причем безотказно what
                    pvv113
      2. Подрезчик Сегодня, 09:22
        Привет, Паш! hi Батальо-о-он? А они наберут столько? Нечего кормить такую ораву, с ушами обьедят, кризис! Нам вон коллег кормить надо как следует!!! soldier
        Подрезчик
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:26
          Я о том же чуть выше написал . laughing Насчёт кормёжки ты прав - понаедут всякие недружественные элементы , корми их ещё . А вот друзья - добро пожаловать ! soldier drinks
          bouncyhunter
          1. Подрезчик Сегодня, 09:40
            Цитата: bouncyhunter
            Я о том же чуть выше написал . laughing Насчёт кормёжки ты прав - понаедут всякие недружественные элементы , корми их ещё . А вот друзья - добро пожаловать ! soldier drinks

            Согласен, но им еще прозрачность подавай! Хряпнул "Бульбаша", закусил драником и пялься в бинокль, вот и вся прозрачность! А если по-прозрачнее-купол на спину, в самолет--там "запах мужества" быстро резкость на глаза наведет!!! laughing
            Подрезчик
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:43
              А это мысль ! Такая программа "купол-самолёт" многих НАТОвцев отпугнёт от наблюдений . lol
              bouncyhunter
    3. svp67 Сегодня, 10:13
      Цитата: Подрезчик
      Напросились все-таки!

      А як же ш... Пришлось согласится, раз они свой ГенШтаб в полном составе прислать пообещали...
      Латвия направит на «Запад-2017» трех наблюдателей

      Уважили.
      svp67
  2. NKT Сегодня, 09:00
    Надо было калькулятор приложить к приглашению - был бы как намек ))
    NKT
  3. Ren Сегодня, 09:00
    Целых трое военных! А кто тогда в Латвии останется границы охранять? wassat
    Ren
    1. olhon Сегодня, 09:02
      Остальные четверо.. laughing
      olhon
  4. irazum Сегодня, 09:07
    Да пускай смотрят, жалко что ли?
    irazum
  5. Altona Сегодня, 09:16
    "Что взять с латыша? Только хрен да хреновая душа." -народная пословица, если что.
    Altona
  6. pvv113 Сегодня, 09:17
    Латвия получила официальное приглашение от Беларуси для двух наблюдателей и от России – для одного

    Они ждали этого приглашения, как тараканы наступления темноты laughing
    pvv113
  7. СкептикЦиник Сегодня, 09:24
    В республике Беларусь сложилась такая ситуация что о развитии и адаптации к жизни молодого человека можно судить по тому на сколько он удачно откоил от армии. В том числе среди взрослых людей давно отслуживших проявляется отторжение армии. Как пример среди знакомых один откосил от сборов по причине травмы стопы, второй сослался на выдуманные обстоятельства, двое других что по глупее возможно получат повестки явиться в военкомат на сборы с чем они по сути смирились. Бывшие военные имеют более радикальные взгляды на родную армию, называя их потешными, некоторые даже сравнивают суммы потраченные знаменитым Футбольным Клубом на линию защиты с деньгами потраченные на оборону РБ и сравнение не в пользу Республики.
    СкептикЦиник
  8. HAM Сегодня, 09:30
    Вот они мнят себя "балтийскими тиграми",потому что они всё время куда то напрашиваются,а если их игнорировать,то в скором времени все забудут о существовании балтийских шавок..
    Уж больно трибалты высокого мнения о себе.
    HAM
  9. Blue Fox Сегодня, 09:43
    Если наблюдатели ничего не наблюдают, их объявят завербованными КГБ, ой, то бишь ФСБ. Ладно хоть за это пока у них не расстреливают.
    Так что ждём от них информации о том, что сажа из выхлопных труб БМП, это не просто сажа, а на самом деле спрятанное Кремлём средство маскировки, для того, чтобы лица "зелёных человечков" делать похожими на негров из контингента НАТО и тем самым скрытно оккупировать Литву.
    Blue Fox
  10. annodomene Сегодня, 09:46
    laughing И ВС Латвии на это время будут ослаблены на 50% laughing
    annodomene
  11. rotmistr60 Сегодня, 11:01
    Латвия направит на «Запад-2017» трех наблюдателей

    А три латвийских наблюдателя успеют зафиксировать аннексию РБ российским контингентом с последующим развертыванием на Польшу?
    rotmistr60
  12. К0щей Сегодня, 12:06
    Латвия направит на трех своих наблюдателей

    хе, подняли настроение, спс)))
    К0щей
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