Латвия направит на «Запад-2017» трех наблюдателей
Латвия направит на трех своих наблюдателей на предстоящее российско-белорусское учение «Запад-2017», передает ТАСС сообщение МИД республики.
Согласно сообщению, Латвия получила официальное приглашение от Беларуси для двух наблюдателей и от России – для одного. Москва пригласила на учение латвийского военного атташе в Москве, что в Риге оценили как позитивный жест.
Напомним, учение «Запад-2017» пройдут в период с 14 по 20 сентября на территории Беларуси. В маневрах задействовано около 13 тыс. военнослужащих и до 680 единиц военной техники.
Согласно сообщению, Латвия получила официальное приглашение от Беларуси для двух наблюдателей и от России – для одного. Москва пригласила на учение латвийского военного атташе в Москве, что в Риге оценили как позитивный жест.
МИД выражает надежду, что наблюдатели смогут получить адекватную и полную информацию о ходе учений, и подчеркивает, что Латвия и ее союзники во время военных учений особое внимание уделяют их прозрачности, предоставляя в соответствии с Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе исчерпывающую информацию и приглашая иностранных наблюдателей,говорится в релизе внешнеполитического ведомства республики.
Напомним, учение «Запад-2017» пройдут в период с 14 по 20 сентября на территории Беларуси. В маневрах задействовано около 13 тыс. военнослужащих и до 680 единиц военной техники.
Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти