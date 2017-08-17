Латвия направит на «Запад-2017» трех наблюдателей

МИД выражает надежду, что наблюдатели смогут получить адекватную и полную информацию о ходе учений, и подчеркивает, что Латвия и ее союзники во время военных учений особое внимание уделяют их прозрачности, предоставляя в соответствии с Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе исчерпывающую информацию и приглашая иностранных наблюдателей,

Латвия направит на трех своих наблюдателей на предстоящее российско-белорусское учение «Запад-2017», передает ТАСС сообщение МИД республики.Согласно сообщению, Латвия получила официальное приглашение от Беларуси для двух наблюдателей и от России – для одного. Москва пригласила на учение латвийского военного атташе в Москве, что в Риге оценили как позитивный жест.говорится в релизе внешнеполитического ведомства республики.Напомним, учение «Запад-2017» пройдут в период с 14 по 20 сентября на территории Беларуси. В маневрах задействовано около 13 тыс. военнослужащих и до 680 единиц военной техники.