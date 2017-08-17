Российские спецназовцы получат подлодки П-650

П-650 – многоцелевая лодка. На ней предусмотрена установка торпедных аппаратов для выхода морских диверсантов, а также специальный отсек с шлюзовой камерой для возвращения их на борт. Корабль имеет модульную конструкцию, что позволяет дополнительно разместить на нем различные типы крылатых ракет, торпед, донных мин. Поэтому субмарина может не только выполнять деликатные миссии, но и работать как патрульный корабль, уничтожать ракетами и торпедами одиночные корабли или цели на берегу, вести скрытную радиотехническую разведку, выдавать целеуказание другим кораблям в группе,

В отличие от американской российская концепция предполагает создание сверхмалых и малошумных кораблей прибрежной зоны или внутренних морей. Они будут очень востребованы на Балтийском, Черном, Южно-Китайском или Каспийском морях, где нет больших глубин и куда незаметно атомная лодка просто физически не войдет,