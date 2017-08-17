Российские спецназовцы получат подлодки П-650
Морские диверсанты Военно-морского флота получат новейшие ударно-разведывательно-диверсионные подводные лодки П-650 водоизмещением всего 720 тонн, сообщают Известия.
Подлодка разработана ЦКБ «Малахит» и получила неофициальное название «Суперпиранья». По данным Главного штаба ВМФ, П-650 рассматривается в качестве специализированного носителя и лодки поддержки подразделений спецназначения. Решение по ним будет принято после уточнения конечного облика.
ПЛ имеет длину 55 м и ширину 6,4 м, предельная глубина погружения – 300 м, дальность хода – 2 тыс. морских миль, экипаж – 9 человек. Может взять на борт до 6-ти боевых пловцов. Вооружение: четыре торпеды калибра 533 мм, восемь – калибра 400 мм. Кроме них, в специальных расположенных между прочным и легким корпусом лодки бомболюках размещаются 12 донных мин.
Лодка берет свое начало от сверхмалых ПЛ советского флота проекта 865 «Пиранья».
По словам военного эксперта Владимира Щербакова, «интерес к сверхмалым подводным лодкам вызван прежде всего появлением ударно-диверсионных кораблей в ВМС США».
Подлодка разработана ЦКБ «Малахит» и получила неофициальное название «Суперпиранья». По данным Главного штаба ВМФ, П-650 рассматривается в качестве специализированного носителя и лодки поддержки подразделений спецназначения. Решение по ним будет принято после уточнения конечного облика.
П-650 – многоцелевая лодка. На ней предусмотрена установка торпедных аппаратов для выхода морских диверсантов, а также специальный отсек с шлюзовой камерой для возвращения их на борт. Корабль имеет модульную конструкцию, что позволяет дополнительно разместить на нем различные типы крылатых ракет, торпед, донных мин. Поэтому субмарина может не только выполнять деликатные миссии, но и работать как патрульный корабль, уничтожать ракетами и торпедами одиночные корабли или цели на берегу, вести скрытную радиотехническую разведку, выдавать целеуказание другим кораблям в группе,рассказал ведущий конструктор ЦКБ Виктор Караваев.
ПЛ имеет длину 55 м и ширину 6,4 м, предельная глубина погружения – 300 м, дальность хода – 2 тыс. морских миль, экипаж – 9 человек. Может взять на борт до 6-ти боевых пловцов. Вооружение: четыре торпеды калибра 533 мм, восемь – калибра 400 мм. Кроме них, в специальных расположенных между прочным и легким корпусом лодки бомболюках размещаются 12 донных мин.
Лодка берет свое начало от сверхмалых ПЛ советского флота проекта 865 «Пиранья».
По словам военного эксперта Владимира Щербакова, «интерес к сверхмалым подводным лодкам вызван прежде всего появлением ударно-диверсионных кораблей в ВМС США».
В отличие от американской российская концепция предполагает создание сверхмалых и малошумных кораблей прибрежной зоны или внутренних морей. Они будут очень востребованы на Балтийском, Черном, Южно-Китайском или Каспийском морях, где нет больших глубин и куда незаметно атомная лодка просто физически не войдет,сказал эксперт.
Использованы фотографии: www.nationaldefense.ru
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