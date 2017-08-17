12:39 17 августа

Российские спецназовцы получат подлодки П-650

Морские диверсанты Военно-морского флота получат новейшие ударно-разведывательно-диверсионные подводные лодки П-650 водоизмещением всего 720 тонн, сообщают Известия.

Российские спецназовцы получат подлодки П-650


Подлодка разработана ЦКБ «Малахит» и получила неофициальное название «Суперпиранья». По данным Главного штаба ВМФ, П-650 рассматривается в качестве специализированного носителя и лодки поддержки подразделений спецназначения. Решение по ним будет принято после уточнения конечного облика.


П-650 – многоцелевая лодка. На ней предусмотрена установка торпедных аппаратов для выхода морских диверсантов, а также специальный отсек с шлюзовой камерой для возвращения их на борт. Корабль имеет модульную конструкцию, что позволяет дополнительно разместить на нем различные типы крылатых ракет, торпед, донных мин. Поэтому субмарина может не только выполнять деликатные миссии, но и работать как патрульный корабль, уничтожать ракетами и торпедами одиночные корабли или цели на берегу, вести скрытную радиотехническую разведку, выдавать целеуказание другим кораблям в группе,
рассказал ведущий конструктор ЦКБ Виктор Караваев.

ПЛ имеет длину 55 м и ширину 6,4 м, предельная глубина погружения – 300 м, дальность хода – 2 тыс. морских миль, экипаж – 9 человек. Может взять на борт до 6-ти боевых пловцов. Вооружение: четыре торпеды калибра 533 мм, восемь – калибра 400 мм. Кроме них, в специальных расположенных между прочным и легким корпусом лодки бомболюках размещаются 12 донных мин.

Лодка берет свое начало от сверхмалых ПЛ советского флота проекта 865 «Пиранья».

По словам военного эксперта Владимира Щербакова, «интерес к сверхмалым подводным лодкам вызван прежде всего появлением ударно-диверсионных кораблей в ВМС США».

В отличие от американской российская концепция предполагает создание сверхмалых и малошумных кораблей прибрежной зоны или внутренних морей. Они будут очень востребованы на Балтийском, Черном, Южно-Китайском или Каспийском морях, где нет больших глубин и куда незаметно атомная лодка просто физически не войдет,
сказал эксперт.

Использованы фотографии: www.nationaldefense.ru
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Комментарии 17

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  1. Мур Сегодня, 10:08
    Решение по ним будет принято после уточнения конечного облика.

    Как это корреспондируется с заголовком статьи?
    Мур
    1. cniza Сегодня, 10:24
      Вообще то про эти изделия раньше не распространялись...
      cniza
    2. sub307 Сегодня, 11:35
      Да никак. СМИ непонятно какие "бегут впереди паровоза". "Известия" кстати не утверждали, что "получат". Просто у НИИ "Малахит" есть, и уже давно, проект на целую линейку подводных лодок малого водоизмещения. Единственным реализованным проектом по сей день остаётся 855пр., он же "Пиранья", да и то не очень долго "прожили". А, вот, "получат" или как....посмотрим, но что то, лично мне подсказывает - вряд ли. А если, дай бог и получат, то это будут не "спецназовцы", для них это только носитель, а какое либо соединение подплава.
      sub307
  2. avt Сегодня, 10:09
    what Сколько интересно их в ,,Белгород" и ,,Хабаровск" войдёт ? bully
    avt
    1. stalkerwalker Сегодня, 10:11
      Цитата: avt
      Сколько интересно их в ,,Белгород" и ,,Хабаровск" войдёт ?

      Проект "Матрёшка"? what
      stalkerwalker
  3. svp67 Сегодня, 10:10
    И это хорошо, что данный вопрос решается, главное, что бы не наступили вновь такие времена, когда на них, что только на сопредельную территорию за оставленной водкой только ходить и оставалась...
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:24
      hi Сплюньте ! Я верю в то , что такие времена безвозвратно канули в Лету . Из оригинала статьи :
      Всего было построено два подводных корабля МС-520 и МС-521. Однако в 1999 году программа была закрыта. Лодки было решено списать в утиль. Это решение позволило снять одну из «Пираний» в комедийной киноленте «Особенности национальной рыбалки». На ней группа непутевых рыболовов забирала забытые на финской территории ящики с водкой.
      bouncyhunter
      1. zivXP Сегодня, 11:43
        А я и не думал что там снимались настоящие подлодки. winked
        zivXP
    2. Владимир16 Сегодня, 10:26
      Цитата: svp67
      главное, что бы не наступили вновь такие времена, когда на них, что только на сопредельную территорию за оставленной водкой только ходить и оставалась...

      Вы предпочитаете войну?
      Лучше за водкой. Важно, что бы были в строю.
      По мне пусть лучше соседей по Балтике кошмарят перевозя водку своим сослуживцам-отдыхающим, нежели война.
      Владимир16
  4. rudolff Сегодня, 11:06
    Неужто все-таки смогли уговорить? У Малахита целая линейка предлагается малых и сверхмалых ПЛ до 1000 тонн водоизмещения, плюс собственная ВНЭУ. Три десятка лет без малого все по салонам модели возят, но до сих пор так никого и не заинтересовали, ни у нас, ни за бугром. Хотя проекты достаточно интересные.
    rudolff
  5. seos Сегодня, 11:14
    Наконец то додумались делать лодки нормального размера ..... уж всяко лучше, чем на всякие "буяны" и "каракуты" бабло переводить....
    seos
  6. Скифотавр Сегодня, 11:17
    Великовата как для диверсионной, но лучше уже такая чем никакая.
    Скифотавр
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 11:27
      Для чисто диверсионной работы великовата, но зато каково прикрытие: четыре торпеды калибра 533 мм, восемь – калибра 400 мм. Кроме них, в специальных расположенных между прочным и легким корпусом лодки бомболюках размещаются 12 донных мин. Мне понравилось слово "бомболюки" применительно к данной подлодке.
      Чёрный Полковник
    2. Инжeнeр Сегодня, 12:28
      Охрана и защита прибрежных и морских границ путем скрытного патрулирования, уничтожение одиночных надводных кораблей и судов, уничтожение подводных лодок, высадка (обратный прием) разведывательно-диверсионных групп, постановка минных заграждений, ведение разведки в назначенных районах и наведение своих сил на силы противника, ведение радиотехнической разведки, эвакуация людей и материальных ценностей из зон локальных конфликтов, нанесение ударов по береговым стационарным объектам противника, расположенным на побережье и в глубине его территории.

      Так не хлебом единым...
      Инжeнeр
  7. утютюлькин Сегодня, 12:08
    я вот не понимаю куда смотрят такие страны как иран сирия египет малазия ? чего придумывать не понятно что? 10-15 кораблей класса зеленодольск. 10-ок таких лодок . 50 самолетов типо су 30 с притороченным брамосом :) ну и конечно проект 21270 ! и все можно спокойно жить. прежде чем наехать с моря на такую страну надо долго думать.
    утютюлькин
  8. XXXIII Сегодня, 12:15
    Экипаж – 9 человек...автоматики наверно напихали.Лодка для гибридной демократии. fellow
    XXXIII
    1. ватник Сегодня, 12:36
      Хорошая и многофункциональная ПЛ "вырисовывается" если всё так прекрасно как заявляют она будет пользоваться спросом у небогатых стран или стран которые омываются мелководными морями.
      ватник
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