Усиленные меры безопасности в Московском метро приносят результаты
На трех станциях Московского метрополитена сотрудниками полиции за сутки выявлено несколько пассажиров, на руках и одежде которых остались следы взрывчатых веществ, сообщает Утро.ru.
Издание сообщает о трех мужчинах, у которых благодаря газоанализатору «М-ион» обнаружены следы составляющих взрывчатки.
«Два молодых человека, руки и одежда которых были "припачканы" нитроглицерином, попали в поле зрения полицейских на станции "Кутузовская", еще один – с рюкзаком, измазанным тротилом – на "Черкизовской". Все они переданы сотрудникам ФСБ», – говорится в публикации.
Издание напоминает, что в апреле в метро были задержаны пятеро мигрантов из Казахстана и Киргизии. Их выловили среди пассажиров на станциях «Таганская», «Каховская» и «Коломенская», и теперь правоохранители разбираются, откуда на их руках и одежде следы веществ, используемой при изготовлении самодельных бомб.
Последние события также доказывают, что усиление мер безопасности было не безосновательным: буквально несколько дней назад ФСБ сообщила о задержании группы террористов, планировавших взрывы большой мощности на транспорте и в крупных торговых центрах Москвы. Трое из задержанных приехали в столицу из Средней Азии, четвертый последователь ИГ (группировка запрещена в РФ) – россиянин. В группу входили куратор, отвечавший перед ИГ за исполнение теракта, специалист по изготовлению взрывных устройств и два смертника.
Сотрудники ФСБ также обнаружили в Московской области лабораторию по производству взрывчатки.
Издание сообщает о трех мужчинах, у которых благодаря газоанализатору «М-ион» обнаружены следы составляющих взрывчатки.
«Два молодых человека, руки и одежда которых были "припачканы" нитроглицерином, попали в поле зрения полицейских на станции "Кутузовская", еще один – с рюкзаком, измазанным тротилом – на "Черкизовской". Все они переданы сотрудникам ФСБ», – говорится в публикации.
Издание напоминает, что в апреле в метро были задержаны пятеро мигрантов из Казахстана и Киргизии. Их выловили среди пассажиров на станциях «Таганская», «Каховская» и «Коломенская», и теперь правоохранители разбираются, откуда на их руках и одежде следы веществ, используемой при изготовлении самодельных бомб.
Последние события также доказывают, что усиление мер безопасности было не безосновательным: буквально несколько дней назад ФСБ сообщила о задержании группы террористов, планировавших взрывы большой мощности на транспорте и в крупных торговых центрах Москвы. Трое из задержанных приехали в столицу из Средней Азии, четвертый последователь ИГ (группировка запрещена в РФ) – россиянин. В группу входили куратор, отвечавший перед ИГ за исполнение теракта, специалист по изготовлению взрывных устройств и два смертника.
Сотрудники ФСБ также обнаружили в Московской области лабораторию по производству взрывчатки.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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