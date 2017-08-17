12:39 17 августа

Усиленные меры безопасности в Московском метро приносят результаты

На трех станциях Московского метрополитена сотрудниками полиции за сутки выявлено несколько пассажиров, на руках и одежде которых остались следы взрывчатых веществ, сообщает Утро.ru.



Издание сообщает о трех мужчинах, у которых благодаря газоанализатору «М-ион» обнаружены следы составляющих взрывчатки.


«Два молодых человека, руки и одежда которых были "припачканы" нитроглицерином, попали в поле зрения полицейских на станции "Кутузовская", еще один – с рюкзаком, измазанным тротилом – на "Черкизовской". Все они переданы сотрудникам ФСБ», – говорится в публикации.

Издание напоминает, что в апреле в метро были задержаны пятеро мигрантов из Казахстана и Киргизии. Их выловили среди пассажиров на станциях «Таганская», «Каховская» и «Коломенская», и теперь правоохранители разбираются, откуда на их руках и одежде следы веществ, используемой при изготовлении самодельных бомб.

Последние события также доказывают, что усиление мер безопасности было не безосновательным: буквально несколько дней назад ФСБ сообщила о задержании группы террористов, планировавших взрывы большой мощности на транспорте и в крупных торговых центрах Москвы. Трое из задержанных приехали в столицу из Средней Азии, четвертый последователь ИГ (группировка запрещена в РФ) – россиянин. В группу входили куратор, отвечавший перед ИГ за исполнение теракта, специалист по изготовлению взрывных устройств и два смертника.

Сотрудники ФСБ также обнаружили в Московской области лабораторию по производству взрывчатки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. 210окв Сегодня, 12:24
    Еще одно подтверждение что бы закрыть границу этим ушлепкам..А не отлавливать их здесь по просторам..
    210окв
  2. Копчёный Сегодня, 12:25
    Первый раз слышу о конкретном устройстве приносящем результат, а не эти идиотские рамки металлоискателя.
    Молодцы!
    Копчёный
    1. Logall Сегодня, 12:30
      Фигня это всё! Я раз в неделю прохожу мимо контроля метро с большим рюкзакюм, хоть бы кто досмотрел. Рюкзаки вообще не досматривают, неси что хочешь...
      Logall
      1. Копчёный Сегодня, 12:32
        Ну, попробуйте потереть рюкзак кусочком тротила или гексогена чтоле. Для сравнения реакции органов.
        Копчёный
        1. Logall Сегодня, 12:37
          Для этого меня нужно хоть как то досмотреть. Я славянской внешности, на меня вообще внимания ни какого не обращают...
          Logall
      2. MoJloT Сегодня, 12:34
        Попробуй в солярий сгонять и бороду наклеить. Ты ни то что с рюкзаком в метро не попадешь, ты на улице патрули собирать начнешь.
        MoJloT
  3. Александр 3 Сегодня, 12:29
    Хороший анализатор!А как применяется? Могут ли его обойти?
    Александр 3
    1. Копчёный Сегодня, 12:31
      Если только соблюдать стерильность как на заводах по производству микроэлектроники.
      Копчёный
  4. павлентий Сегодня, 12:30
    Да уж, все это хорошо, но три станции - капля в море...
    павлентий
  5. _Vlad_ Сегодня, 12:30
    зря способ отлова засветили
    _Vlad_
  6. faridg7 Сегодня, 12:34
    С тем же успехом будут отлавливать и спортсменов-стрелков. Если человек будет ехать с тренировки после стрельбы- не все конечно, но производители патронов используют двухосновные пороха в состав которого входит нитроглицерин
    faridg7
  7. Не служил Сегодня, 12:38
    Цитата: Logall
    Фигня это всё! Я раз в неделю прохожу мимо контроля метро с большим рюкзакюм, хоть бы кто досмотрел. Рюкзаки вообще не досматривают, неси что хочешь...


    Меня досматривают, портфель проверяют это помимо рамки.
    А такие штуки я так понял уже давно есть, в Волгограде именно они сработали и поэтому взрыв был до вокзала а не внутри. "Нос" кажется называется.
    Не служил
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