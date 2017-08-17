Белорусский «Полонез» вошел в тройку лучших систем в мире
Реактивная система залпового огня «Полонез» в текущем году вошла в тройку лучших в мире по версии интернет-видеоканала «Армии мира», сообщает издание Военно-политическое обозрение.
«Интернет-видеоканал составил топ-10 реактивных систем залпового огня в мире. Белорусская РСЗО на третьем месте после китайских AR3 и WS-2D, расположившихся на второй и первой строчке соответственно», – говорится в сообщении.
В первую десятку вошли также РСЗО производства Израиля, России, США, Турции и других стран.
Справка издания: «Реактивная система залпового огня "Полонез" предназначена для поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной и военно-специальной техники, артиллерии, ракетных и зенитных ракетных комплексов, авиационной техники на аэродромах базирования и других объектов на дальности от 50 км до 200-300 км с высокой точностью».
«Интернет-видеоканал составил топ-10 реактивных систем залпового огня в мире. Белорусская РСЗО на третьем месте после китайских AR3 и WS-2D, расположившихся на второй и первой строчке соответственно», – говорится в сообщении.
В первую десятку вошли также РСЗО производства Израиля, России, США, Турции и других стран.
Справка издания: «Реактивная система залпового огня "Полонез" предназначена для поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной и военно-специальной техники, артиллерии, ракетных и зенитных ракетных комплексов, авиационной техники на аэродромах базирования и других объектов на дальности от 50 км до 200-300 км с высокой точностью».
Использованы фотографии: http://www.belta.by
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти