16:18 17 августа

Белорусский «Полонез» вошел в тройку лучших систем в мире

Реактивная система залпового огня «Полонез» в текущем году вошла в тройку лучших в мире по версии интернет-видеоканала «Армии мира», сообщает издание Военно-политическое обозрение.

Белорусский «Полонез» вошел в тройку лучших систем в мире


«Интернет-видеоканал составил топ-10 реактивных систем залпового огня в мире. Белорусская РСЗО на третьем месте после китайских AR3 и WS-2D, расположившихся на второй и первой строчке соответственно», – говорится в сообщении.


В первую десятку вошли также РСЗО производства Израиля, России, США, Турции и других стран.



Справка издания: «Реактивная система залпового огня "Полонез" предназначена для поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной и военно-специальной техники, артиллерии, ракетных и зенитных ракетных комплексов, авиационной техники на аэродромах базирования и других объектов на дальности от 50 км до 200-300 км с высокой точностью».

Использованы фотографии: http://www.belta.by
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Комментарии 33

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  1. Tusv Сегодня, 12:43
    Перефразирую анекдот:
    Вот что, товарищи супостаты, не выёживайтесь и кушайте Полонез
    Tusv
    1. Zibelew Сегодня, 12:44
      Первая батарея поступила на дежурство не на границе с натовскими Польшей и Литвой, а вблизи с Россией. «Полонез» стреляет пока на 200 км и скоро начнёт стрелять на 300.
      Zibelew
      1. cniza Сегодня, 12:48
        Видимо прячут от супостатов.
        cniza
        1. Shurik70 Сегодня, 12:53
          Рад за белорусов! good
          В первую десятку вошли также РСЗО производства Израиля, России, США, Турции и других стран

          Турция?!! belay Не ожидал. А кому вообще принадлежит этот "Интернет-видеоканал" и вообще, на сколько объективна его оценка?
          Shurik70
          1. Лопатов Сегодня, 12:59
            Цитата: Shurik70
            вообще, на сколько объективна его оценка?

            Судя по тому, что первые места- китайские, весьма объективна. Если бы на первом месте был "Смерч"- стоило бы подумать над адекватностью...
            Хотя, конечно, валить всё в одну кучу не совсем правильно.
            Лопатов
      2. Подрезчик Сегодня, 12:51
        Тагирьян hi , это серьезно? Скинь ссылку, такой инфой не обладаю, если правда...обалдели там в МО?!!! am
        Подрезчик
        1. cniza Сегодня, 12:55
          Я ещё раз повторюсь - прячут от супостатов , при необходимости перебросят.
          cniza
        2. Zibelew Сегодня, 13:05
          Александр привет hi Вот ссылка:http://argumenti.ru/politics/n577/522811
          Новейшие белорусские РСЗО «Полонез» разместили на базе 336-й артиллерийской бригады в Осиповичах, которая находится менее чем в 50 км от границы с братским соседом и в более чем 300 км от границы со странами-членами коварного НАТО! Так куда же на самом деле смотрят «Полонезы»?

          Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_abroad/full/217-be
          lorusskie-ponty-ili-kuda-smotryat-polonezy-zloj-o
          dessit
          Zibelew
          1. Подрезчик Сегодня, 13:32
            Ерунда, Тагирьян! Осиповичи мой родной город, там когда то была артиллерийская дивизия, отец начинал сопливым лейтенантом, стояли и Смерчи и Ураганы (и сейчас стоят), и гаубичный полк и т.д. Там сохранена инфраструктура (боксы, казармы и т.д.), два военных городка, так что это пункт постоянной дислокации! Сам после 3-го курса был там на стажировке. Командиром дивизии был в свое время маршал России С.Гареев. А в 50-е 60-е приезжал Жуков инспектировать, табличка памятная на коттедже. Так что, брат это--ППД и не более!!! Фу-у-у, отлегло, думал наши опухли!!!
            Подрезчик
            1. Zibelew Сегодня, 14:07
              Я так понял там полигон "Полесский" рядом находится. Где то ведь надо пуски в рабочем порядке проводить.
              Zibelew
              1. Подрезчик Сегодня, 14:18
                Да, не очень далеко. Но могут и на "Дретунь" скататься, там стреляли со Смерчей и Ураганов. Я аж одногруппникам позвонил (заодно, давно не слышались!), они и рассказали, и говорят: Саня, не пукай, там наши братья...Кстати россияне, в отпуск домой ездят, а здесь женились, семьи.... good soldier
                Подрезчик
      3. Tusv Сегодня, 12:55
        Цитата: Zibelew
        Первая батарея поступила на дежурство не на границе с натовскими Польшей и Литвой, а вблизи с Россией.
        Китай передвинул свои РВСН к нашим границам. Как Вы думаете зачем?
        Tusv
        1. Лопатов Сегодня, 13:00
          Так захватывается максимальная площадь США. Их РВСН не особо дальнобойные. Ведь раньше они с СССР собирались воевать...
          Лопатов
          1. Tusv Сегодня, 13:15
            Цитата: Лопатов
            Так захватывается максимальная площадь США. Их РВСН не особо дальнобойные. Ведь раньше они с СССР собирались воевать..

            А теперь дружат. А насчет дальнобойности. Китай вторая держава, которая производит пилотируемые запуски и больше сейчас нетутити
            Tusv
      4. просто экспл Сегодня, 13:11
        вообще то полонез в дальнейшем может бить и на 400 км , у китайцев это максимальная дальность , а полонез это по сути китайская РСЗО .
        просто экспл
      5. НЕКСУС Сегодня, 15:21
        Цитата: Zibelew
        «Полонез» стреляет пока на 200 км и скоро начнёт стрелять на 300.

        А мы Торнадо-С свой научить на 200 км так и не можем. Стыдно сказать-дальность 90-120 км...
        НЕКСУС
    2. ЮБОРГ Сегодня, 12:49
      Перефразируя заголовок, "сам себя не похвалишь, не кто не похвалит". Вероятно "Полонез" вошёл в эту мнимую "тройку" по мнению белорусского издания. laughing
      ЮБОРГ
      1. Tusv Сегодня, 13:25
        Цитата: ЮБОРГ
        Перефразируя заголовок, "сам себя не похвалишь, не кто не похвалит". Вероятно "Полонез" вошёл в эту мнимую "тройку" по мнению белорусского издания.

        С чего Вы взяли, что наши сябры это не могут сделать? Сосна на наших танках, их рук дело. Белазы котируются очень высоко. Камаз пока впролете. Даже Даша Домрочева трехкратная Олимпийская чемпионка засунула под каблук Великого и Ужастного, а как начинала? Смех
        Tusv
    3. НЕКСУС Сегодня, 15:18
      Цитата: Tusv
      Вот что, товарищи супостаты, не выёживайтесь и кушайте Полонез

      Нам бы свой Торнадо-С допилить наконец-то,чтоб не стыдно было.Россия лидером всегда была в создании РЗСО .Но братушки молодцы. Хоть они поддерживают кредо русского оружия в этом вопросе.
      Но с какого перепугу китайцы на второе то место вылезли?Меня жмут смутные сомнения.
      НЕКСУС
      1. Tusv Сегодня, 15:33
        Цитата: НЕКСУС
        Нам бы свой Торнадо-С допилить наконец-то,чтоб не стыдно было.Россия лидером всегда была в создании РЗСО
        .
        Мне не стыдно за Россию, когда наши Ракеты путешествуют на брюхе Белаза. Мне стыдно за Россию, когда это не признает hi
        Tusv
  2. cniza Сегодня, 12:44
    Справка издания: «Реактивная система залпового огня "Полонез" предназначена для поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной и военно-специальной техники, артиллерии, ракетных и зенитных ракетных комплексов, авиационной техники на аэродромах базирования и других объектов на дальности от 50 км до 200-300 км с высокой точностью».


    Впечатляет , молодцы братья.
    cniza
    1. Подрезчик Сегодня, 12:53
      Остатки советского ВПК и свои наработки...с китайцами!
      Подрезчик
      1. cniza Сегодня, 12:56
        Кто у кого нарабатывает вы у китайцев или китайцы у вас?
        cniza
        1. Подрезчик Сегодня, 12:59
          Шасси родное, Виктор, электроника тоже вроде большей частью, а вот ракета...с помощью китайских товарищей! bully
          Подрезчик
          1. cniza Сегодня, 13:14
            А они у вас их не хотят закупать?
            cniza
      2. san4es Сегодня, 16:11
        drinks Полонез для "Полонеза" hi
        san4es
    2. просто экспл Сегодня, 13:12
      чем ? почитайте кто создал эту РСЗО .
      просто экспл
      1. cniza Сегодня, 13:17
        Тем , что хоть что то делают - ходовая , электроника...
        cniza
  3. pupsik Сегодня, 12:53
    Цитата: cniza
    Справка издания: «Реактивная система залпового огня "Полонез" предназначена для поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной и военно-специальной техники, артиллерии, ракетных и зенитных ракетных комплексов, авиационной техники на аэродромах базирования и других объектов на дальности от 50 км до 200-300 км с высокой точностью».


    Впечатляет , молодцы братья.

    Сегодня братья, а завтра оранжевые отморозки. Батька там не на вечно, а Запад не дремлет, взращивает "демократов" потихоньку...
    pupsik
    1. cniza Сегодня, 12:57
      Может быть , но для этого нам надо теснее с белорусами быть и работать , а не блаженствовать , как с Украиной.
      cniza
  4. major071 Сегодня, 12:57
    Очень странный рейтинг. По каким именно параметрам составлялся сей список? Ничего не говоря о "Полонезе" (неплохая система), я просто не пойму, как могли стать китайские копии лучше оригинала? Или этот рейтинг составляли китайцы? Дофига вопросов и нет ответов. hi
    major071
    1. Лопатов Сегодня, 13:04
      Цитата: major071
      я просто не пойму, как могли стать китайские копии лучше оригинала?

      Окститесь, какого оригинала?
      Китайцы в этой сфере нас давно обогнали. Причём по всем типам, начиная с турбореактивных малюток, и заканчивая сверхдальнобойными монстрами.
      Лопатов
  5. Incvizitor Сегодня, 13:15
    Поздравляю, хорошая техника good
    Incvizitor
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