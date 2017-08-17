16:18 17 августа

Минюст РФ внёс "Свидетелей Иеговы" в список запрещённых организаций

Сегодня поставлена окончательная точка в вопросе о статусе организации «Свидетели Иеговы» в Российской Федерации. Пресс-служба министерства юстиции РФ сообщает о том, что организация внесена в список запрещённых на всей территории России. Из сообщения пресс-секретариата министерства:
Минюстом России в перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», включена религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 входящих в её структуру местных религиозных организаций.


Отмечено, что деятельность организации признана экстремистской на основании экспертного заключения и решения Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года.

Минюст РФ внёс "Свидетелей Иеговы" в список запрещённых организаций



Внесение «СИ» в список экстремистских организаций и запрет на осуществление деятельности в РФ осуществлено на основании ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Напомним, что ранее Госдеп США выражал озабоченность по поводу запрета деятельности в РФ «Свидетелей Иеговы», называя решение Верховного суда РФ «ущемлением свободы совести». На решение Минюста озабоченности Госдепа никак не повлияла.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Slon_on Сегодня, 12:53
    Поздноватенько, однако решились, зараза уже привита.
    Slon_on
    1. Zibelew Сегодня, 12:58
      Давно пора. За "Свидетелями Иеговы" должны последовать саентологи, "Посольстве божье" и прочая накипь, которые. к сожалению, продолжают пастись на кровоточащем теле соседней Украины.
      Zibelew
    2. Tusv Сегодня, 12:59
      Цитата: Slon_on
      Поздноватенько, однако решились, зараза уже привита.

      Не скажи. По дядьке сужу. Пьет пиво, квартиру переписал на свою дочь. Снова на рыбалку стал ходить. Стал нормальным человеком
      Tusv
    3. faridg7 Сегодня, 13:03
      Буквально в это воскресенье был во Владивостоке на Светланской, возле театра молодежи эти свидетели расположившись впаривали проходящим брошюрки. Патрульные разводили руками и хихикали надо мной. Теперь то не похихикают
      faridg7
      1. 210окв Сегодня, 13:21
        Арестовывать!И по статье за экстримизм..Причал на пароход до Магадана рядом..
        Цитата: faridg7
        Буквально в это воскресенье был во Владивостоке на Светланской, возле театра молодежи эти свидетели расположившись впаривали проходящим брошюрки. Патрульные разводили руками и хихикали надо мной. Теперь то не похихикают
        210окв
  2. parusnik Сегодня, 12:54
    Лучше поздно, чем никогда....
    parusnik
  3. Partyzan Сегодня, 12:55
    На решение Минюста озабоченности Госдепа никак не повлияла.
    госдеп пусть у себя дома озабачивается, нам уже их сороса хватило hi
    Partyzan
  4. bk316 Сегодня, 12:58
    Сейчас они обратятся в ЕСПЧ , те скажут отменить решение. Посмотрим что будет дальше, если наши пошлют ЕСПЧ, вот тогда да все нормальненько.
    bk316
  5. Копчёный Сегодня, 13:01
    Сменили бы название на "Очевидцы" и работали бы дальше.
    Копчёный
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 13:01
    На решение Минюста озабоченности Госдепа никак не повлияла.

    ... "озабоченность" - это как гамбургер проглотить для мерикаитосов, по любому поводу и без него... laughing
    a.s.zzz888
  7. irazum Сегодня, 13:06
    А "бога Кузю" внесли?
    irazum
  8. К0щей Сегодня, 13:13
    хочется сказать "алилуя!"
    К0щей
  9. Zomanus Сегодня, 13:19
    Давно пора Теперь бы зачистить отделения на местах.
    Всех этих бабулек с кипами журнальчиков...
    Zomanus
    1. KondratKo Сегодня, 15:37
      "Всех этих бабулек с кипами журнальчиков"
      Как раз с журнальчиками у бабулек будут проблемы, так как ни одна типография не захочет печатать экстремистскую литературу под страхом наказания. А с памятью у бабулек по большой части не всё хорошо, да и распространение такой литературы под статьёй УК - с собой не потаскаешь дабы память освежить.
      KondratKo
  10. Ныробский Сегодня, 13:39
    Ну что тут скажешь? Зачётная оплеуха матрасам! Они ещё не отошли от запрета саентологов в 2015 году, а тут и "свидетелям" прилетело)))
    Ныробский
    1. ватник Сегодня, 13:47
      Давно уже надо все эти секты запретить помню ещё года три-четыре назад они "тупо" ходили по квартирам и впихивали свои методички особенно старались "заарканить" пенсионеров хотя честно говоря и без запрета уже достаточно долго их не видел.
      ватник
  11. protoss Сегодня, 13:46
    а что делать со всеми верующими, кто уже многие годы в "свидетелях"? их, я так думаю, не одна сотня тысяч. мочить в сортире? они же теперь экстремисты типа игил и аль-каеды. у меня тетка двоюродная и троюродный брат - свидетели. она пенсионерка, он бригадир на гоке, со своими странностями, но на экстремистов уж никак не тянут. и квартиры с последними трусами они в "секту" не отнесли, платят вроде десятину или что-то типа того - их деньги. конечно, могли бы пробухивать или взносами в единую россию отдавать, если бы из одной секты в другую перешли.
    шляпа это все, рпц совсем обленились, никаким миссионерством уже давно не занимаются, думают толстопузые административным ресурсом монополию получить.
    protoss
    1. japs Сегодня, 14:18
      Глядя на упитанные харизмы деятелей от РПЦ, создается впечатление, что святый дух весьма питателен для их организЬма.
      japs
    2. voyaka uh Сегодня, 14:34
      Там было и на рубеже 19-20 веков.
      Интенсивная борьба с сектами. Победоносцев этим занимался.
      А Лев Толстой активно сектантам помогал. Его и отлучили от
      церкви в наказание.
      voyaka uh
  12. А. Привалов Сегодня, 13:54
    Я как-то далёк от проблем религиозных организаций и не в курсе последних веяний в РФ. Вижу, что им инкриминируют экстремизм в соответствии, со статьёй соответствующего законодательства. Мне что-то казалось, что Свидетели мирные и даже оружия в рук не берут. Из-за этого у них были в своё время проблемы с Советской властью. А тут -- экстремизм. Кто-то в курсе, в чём их конкретно обвиняют? Вроде «назойливое приставание к гражданам с целью религиозной агитации» на экстремизм не тянет.
    А. Привалов
    1. Кубик123 Сегодня, 14:15
      http://ruspravda.info/Svideteli-Iegovi-ekstremizm
      -pod-vidom-lyubvi-k-Bogu-26162.html
      "Свидетели Иеговы": экстремизм под видом любви к Богу
      Кубик123
    2. Ныробский Сегодня, 14:20
      Цитата: А. Привалов
      Я как-то далёк от проблем религиозных организаций и не в курсе последних веяний в РФ. Вижу, что им инкриминируют экстремизм в соответствии, со статьёй соответствующего законодательства. Мне что-то казалось, что Свидетели мирные и даже оружия в рук не берут. Из-за этого у них были в своё время проблемы с Советской властью. А тут -- экстремизм. Кто-то в курсе, в чём их конкретно обвиняют? Вроде «назойливое приставание к гражданам с целью религиозной агитации» на экстремизм не тянет.

      Ну наверное тут есть разница во внешнем обличии и внутреннем содержании, типа как - "Волк в овечьей шкуре". Для вовлечения в секту новых адептов используются "сладкие речи" и благопристойные бабушки "одуванчики", а когда человек туда попадает, то его уже жёстко, а порой и жестоко держат за жабры зачастую лишая всех материальных благ и ценностей, которые идут вверх по пирамиде пополняя счета с США. В принципе, это суть всех сект.
      Ныробский
  13. Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:26
    Давно надо было этих сектантов запретить и остальных всяких "Адвентистов 7 дня" и прочих чертей, в 90-е Запад специально подсылал в Россию всяких проповедников новой религии, чтобы подорвать общность веры у верующих и раздробить Россию еще и на таком религиозном уровне...
    Судя по количеству всякой иллюстрированной пропагандистской макулатуры которую они раздают направо и налево денег на это Запад не жалеет...
    Ratmir_Ryazan
  14. gukoyan Сегодня, 14:43
    Во как?
    Блин, я думал их уже как пол года назад запретили, а тут только одуплились)))
    gukoyan
  15. Корд127 Сегодня, 14:48
    А этих то за что, из них экстремисты как из г. пуля. Работал с 2мя адвентистами, ещё в союзе. Нормальные люди и работяги отличные. При этом к оружию ни ни.
    Корд127
  16. Витас Сегодня, 14:51
    В чем их экстремизм выражается? Каждый верует, во что хочет...
    Витас
  17. Maratyurist Сегодня, 14:52
    Как юрист знакомый с содержанием закона об экстремизме скажу, что под содержание статья экстремизм можно подвести и речи моей шестилетней дочери...Нам это очередной урок, я не либерал и не из поклонников Навального и прочих, но говорю как специалист. Суды у нас целиком и полностью полагаются на экспертов, а они то как раз и могут быть весьма заинтересованы. Недавний случай с пьяным мальчиком яркий тому пример. Так что не спрашивайте по ком звонит колокол он звонит по вам!!!
    Maratyurist
  18. Maratyurist Сегодня, 14:58
    Забыл сказать, что всегда я верю только тому, что вижу сам а не тому, что говорят и показывают по ящику. Законы читаю и вижу пробелы, которыми недобросовестные люди в мантиях и погонах пользуются, вот от этого наше внимание пытаются отвлечь. (Там хорошие тоже есть.)Полагаю, чтобы просто не решать эти проблемы, поскольку муторно все это жуликов ловить...
    Maratyurist
  19. vlad_vlad Сегодня, 15:02
    я тоже не понимаю почему на них у вас так окрысились. ети свидетели по-моему самые безобидные из всех верующих - никого никуда насильно не тянут, бизнес на свечках/иконах/услугах не делают, на мерседесах не ездят, часы за миллион не носят. стоят на улице и ждут и только на нервы действуют разговорами. но тут просто - не нравиться так не слушай. но сразу в екстремисты записывать - ето круто.

    конкурентная борьба laughing
    vlad_vlad
    1. mihey Сегодня, 15:45
      Это структура с очень четко построенной вертикалью власти. От нижнего звена требуется только приносить свои личные сбережения, от звена чуть повыше - вербовка новых "послушников", ну и т.д., а верхушка имеет и часы за 50 мильенов зеленых рублей, и подвальчик с культурными ценностями на лярды зеленых рублей. Главная их вредность для России - создать разобщенность в обществе, переделать податливых людей в адептов зеленой гумажки и западных ценностей. А безобидность - это маска, как выше уже было отмечено Ныробским. Кстати, боевое крыло у них покруче СБ крупных коммерческих структур будет.
      mihey
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