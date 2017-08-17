Минюст РФ внёс "Свидетелей Иеговы" в список запрещённых организаций

Минюстом России в перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», включена религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 входящих в её структуру местных религиозных организаций.

Сегодня поставлена окончательная точка в вопросе о статусе организации «Свидетели Иеговы» в Российской Федерации. Пресс-служба министерства юстиции РФ сообщает о том, что организация внесена в список запрещённых на всей территории России. Из сообщения пресс-секретариата министерства:Отмечено, что деятельность организации признана экстремистской на основании экспертного заключения и решения Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года.Внесение «СИ» в список экстремистских организаций и запрет на осуществление деятельности в РФ осуществлено на основании ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».Напомним, что ранее Госдеп США выражал озабоченность по поводу запрета деятельности в РФ «Свидетелей Иеговы», называя решение Верховного суда РФ «ущемлением свободы совести». На решение Минюста озабоченности Госдепа никак не повлияла.